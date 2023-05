मशरुम वर्ल्ड ग्रुप अपने इनोवेटिव बिज़नेस फॉर्मूलों  के लिए हुई इंटरनेशनल मैगज़ीन फोर्बेस में फ़ीचर 

ऐप पर पढ़ें

India, 5th May, 2023: विश्व की प्रसिद्ध बिज़नेस मैगज़ीन फोर्ब्स में अब भोपाल की कंपनी 'मशरुम वर्ल्ड ग्रुप' का भी नाम शामिल हो गया है जो किसी भी बिज़नेसमैन का सपना होता है । बिज़नेस जगत में हमेशा से आगे बढ़ने और खुद को साबित करने की दौड़ प्रचलित रही है, जिसके लिए भविष्य में होने वाले जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना बेहद आवश्यक हो जाता है। मशरुम वर्ल्ड ग्रुप के डायरेक्टर समीर सागर ने इसी कड़ी में 'ब्लॉक कैल्कुलेशन' और 'इवेंट सर्किट' इन दो बिज़नेस फॉर्मूलों से बिज़नेस को जोखिमों के बीच आगे बढ़ाने का तरीका आविष्कार किया है, जिसे विश्व की प्रसिद्ध बिज़नेस मैगजीन फ़ोर्ब्स ने लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। इन बिज़नेस फॉर्मूलों से किसी भी तरह के बिज़नेस या व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है बशर्ते उसे व्यवस्थित रूप से संचालित करना और जोखिम को नियंत्रित करना आता हो। यह दोनों बिज़नेस फॉर्मूले मशरुम वर्ल्ड ग्रुप के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। यही बिज़नेस फॉर्मूले इस ग्रुप की सफलता का मुख्य रहस्य ब्लॉक कैल्कुलेशन और इवेंट सर्किट बिज़नेस एवं व्यापार जगत में सफलता की चाबी साबित हो रहे है। यही दोनों फॉर्मूले इस ग्रुप की सफलता के महत्वपूर्ण कारण माने जाते है। दो स्तंभों- ब्लॉक कैल्कुलेशन और इवेंट सर्किट से ही मशरूम वर्ल्ड ग्रुप को फोर्ब्स में पहचान, कंपनी के अनुसार उसके कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन जैसे रियल एस्टेट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एफ।एम।सी।जी आदि, के कारण मिली। ब्लॉक कैल्कुलेशन और इवेंट सर्किट ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो बिज़नेस में होने वाले रिस्क को पहले ही भाप कर उसके लिए उचित रास्ता निकालते है। इन दो फॉर्मूलों से बिज़नेस के भविष्य में आने वाले रिस्क को भाप कर उससे संभलने का तरीका निकाल पाते है। ब्लॉक कैल्कुलेशन' बिज़नेस के उन रिस्क फैक्टर का प्रभाव कम करने में मदद करता है और वही 'इवेंट सर्किट' बिज़नेस को भविष्य में आने वाली संभावनाओं और परिणामों का अनुमान लगाने में मदद करता है । कंपनी का मानना है कि आज हम जो भी निर्णय लेते हैं वह सब कुछ एक चेन रिएक्शन पैदा करता है, जिसमे हर एक कड़ी आपस में जुड़ी हुई है यानि हर एक एक्शन, एक रिएक्शन को जन्म देता है। अगर सही एक्शन प्लान किया जाये तो मनचाहा रिएक्शन पैदा किया जा सकता। कंपनी ने प्रति वर्ष 700 % की दर से वृद्धि हासिल की है, और तेज़ी से विस्तार किया है। केवल यहीं नहीं कंपनी ने अपने साथ करोड़ो भारतीयों का विश्वास भी जोड़ा है। कंपनी हमेशा इन दो फार्मूला की सहायता से, जोखिम से एक कदम आगे रही है। ये फॉर्मूले प्रभावी ढंग से कार्य करके, भविष्य के परिणामों को जितना संभव हो सके नियंत्रित कर ,जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करते हैं। मशरुम वर्ल्ड ग्रुप का मानना है कि आप इन दो फॉर्मूलों की मदद से बिज़नेस में होने वाले रिस्क का पूर्वानुमान लगा समाधानों को सटीक तरीके से प्लान कर सकते है। कंपनी की भविष्यवादी सोच के लिए सीढ़ियों का काम करेंगे।

For more information, please visit: https://www.mushroomworldgroup.com/

https://www.mushroomworldumbrella.com/

अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति / संस्थान की है ।