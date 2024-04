मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अक्षय तृतीया के खास अवसर पर नए ज्वैलरी कलेक्शन और विशेष ऑफर लॉन्च किये 

ऐप पर पढ़ें

29 Apr. 24, Monday, समृद्धि और प्रचुरता के शुभ अवसर, अक्षय तृतीया के उत्सव पर, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स उत्कृष्ट आभूषण संग्रह और विशेष ऑफ़र्स लेकर आया हैं। ग्राहक सोने के आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर 25% तक की छूट, प्रीसिया/एरा जड़ित आभूषणों की खरीद पर मेकिंग चार्ज पर 25% की छूट और हीरे के आभूषणों की खरीद पर हीरे के मूल्य पर 25% तक की छूट पा सकते हैं। ये आकर्षक ऑफर 12 मई तक वैध हैं।

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहने के लिए मलाबार एडवांस बुकिंग का अवसर दे रहा है। ग्राहक न्यूनतम 10% भुगतान करके आभूषण बुक कर सकते हैं और खरीदारी के समय, बुक की गई दर या प्रचलित दर, जो भी कम हो, पर आभूषण खरीद सकते हैं। इसके साथ ही, ग्राहक एक मुफ्त* चांदी का सिक्का घर ले जा सकते हैं, जो उत्सव को और भी शानदार बना देता है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स केवल 1% कटौती के साथ पुराने सोने पर गारंटीड बायबैक का भी आश्वासन देता है।

उत्सव के हिस्से के रूप में, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स माइन डायमंड ज्वैलरी, एरा अनकट डायमंड ज्वैलरी, डिवाइन हेरिटेज ज्वैलरी, एथनिक्स हैंडक्राफ्टेड ज्वैलरी, प्रीसिया जेमस्टोन ज्वैलरी और विराज पोल्की ज्वैलरी जैसे विशेष ब्रांडों के ख़ास कलेक्शन पेश करेगा। विशाल ज्वेलरी डिज़ाइन और बेमिसाल शिल्प कौशल के साथ, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स उत्सवों को और भी अधिक शानदार बनाने के लिए तत्पर है। ग्राहकों के पास जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करते हुए 23 और 24 KT HUID हॉलमार्क वाले सोने के सिक्के खरीदने का भी अवसर है।

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है, ग्राहकों को उचित मूल्य का वादा प्रदान करता है, जो उन्हें उचित मेकिंग चार्ज पर अपने पसंदीदा आभूषण खरीदने की सुविधा देता है। इसके अतिरिक्त, वन इंडिया वन गोल्ड रेट योजना देश भर के सभी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स स्टोर्स में सोने के लिए एक समान मूल्य निर्धारण की गारंटी देती है।

मलाबार प्रॉमिस के साथ, ब्रांड मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, आभूषणों के लिए आजीवन मुफ्त रखरखाव, पुनर्विक्रय करते समय पुराने सोने के आभूषणों के लिए 100% मूल्य, HUID-अनुपालक सोना, IGI और GIA -प्रमाणित हीरे, बायबैक गारंटी, कम्प्लीमेंटरी ज्वेलरी इन्शुरन्स, जिम्मेदार सोर्सिंग, और फेयर लेबर प्रैक्टिस का आश्वासन प्रदान करता है।

About Malabar Gold & Diamonds

Malabar Gold & Diamonds is the flagship company of Malabar Group, a leading diversified Indian business conglomerate. Established in 1993 in Kerala, the brand today has a strong retail network of over 340 stores spread across 14 countries and 14 wholesale units, in addition to offices, design centres, and factories across India, Australia, Canada, the U.K., the USA, the Middle East, and the Far East. The company currently ranks 6th among the largest jewelry retailers globally.

अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है।