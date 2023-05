जल्दी करें और Samsung Fab Grab Fest में Phone, Refrigerator, AC के साथ और भी कई चीज़ों पर अविश्वसनीय deals पाएं

ऐप पर पढ़ें

इस गर्मी में अपने पसंदीदा Samsung products को सबसे कम कीमतों पर घर लाएं। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। साल का सबसे बड़ा शॉपिंग का महा उत्सव “Samsung Fab Grab Fest” एक बार फिर से अविश्वसनीय डील्स के साथ धमाकेदार वापसी कर रहा है। जिसमें आपको leading smartphone models पर 57%, gaming monitor पर 58% की छूट के साथ साथ TVs, refrigerators, ACs, tablets और कई अन्य products पर 40% की छूट मिलेगी। यानी इस bumper sale में सभी के लिए कुछ न कुछ है।

इस साल मिलने वाली डील्स पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि ये सुनहरा मौका आपके हाथ से न निकल जाए। क्योंकि इन शानदार प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं।

अगर शुरुआत करें, तो इस सेल में Samsung का शानदार Galaxy S21 FE 5G smartphone बहुत तेज़ी से बिक रहा है। बिके भी क्यों न, आखिर ये सिर्फ ₹29,999/- में जो मिल रहा है और अब इसके सिर्फ limited pieces ही बचे हैं। सुशांत राबरा जो की गुड़गांव में एक प्रतिष्ठित MNC में management trainee हैं, वो कहते हैं की "जब मैंने Galaxy S21 FE 5G की कीमत देखी तो मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ| इतना minimalistic और sleek smartphone, जिसमें इतने कमाल के performance features हैं| वो इस sale और HDFC cashback के बाद सिर्फ ₹27,999/- में मिल रहा था। ये एक ऐसी deal थी जिसे देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया, जबकि मैंने तो सिर्फ एक अच्छी कीमत पे AC ढूंढने के लिए लॉग इन किया था| Samsung Fab Grab Fest में जो डील्स मिल रही हैं, वो वाकई में अविश्वसनीय है”|

ये तो आपको पता चल गया कि Galaxy S21 FE 5G पर lightning deal चल रही है, पर इसके साथ Samsung की best-selling list में और भी बहुत कुछ है| जैसे Galaxy S23 Ultra, जो विशेष रूप से सिर्फ Fab Grab Fest में उपलब्ध है। आकाश बांका जो की एक corporate lawyer हैं, का कहना है "मैंने online जाके जब Galaxy S23 को सिर्फ ₹1,06,999/- की कीमत में मिलते देखा तो मैंने लगभग उसे खरीद ही लिया| उसके बाद मुझे Fab Grab Fest का ad दिखा जिसके banner पे click करके में Samsung.com पर आ गया और यहाँ आने के बाद मुझे इसका upgraded model मिला, वो भी silicon cover के साथ| यही नहीं Buy More Save More deal के साथ मुझे ये कमाल का smartphone सिर्फ ₹1,03,123/- में पड़ा। यकीन करिये ये sale इस से बेहतर नहीं हो सकती”।

आप भी इस sale में शहर के सबसे जबरदस्त ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं और Samsung के लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाले ACs, smartphones, washing machines, एवं refrigerators घर ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको हर सेगमेंट में उम्मीद से भी ज्यादा की डील मिलेगी।

शॉपिंग का ये जश्न सिर्फ स्मार्टफोन पर ही नहीं ख़त्म होता| यहाँ पर कुछ ऐसे भी ऑफर्स हैं, जिन्हें आप भूलकर भी कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। जैसे गर्मी को मात देने के लिए 253L Double Door Refrigerator यहाँ पर मात्र ₹20,990/- में उपलब्ध है। यह कमाल का फ्रिज 50% तक कम बिजली का उपयोग करता है, और इसका श्रेय जाता है इसके Digital Inverter Processor को। ये processor आपकी cooling की जरुरत के हिसाब से स्पीड को automatically adjust करता है। साथ ही आपके खाने को power outage से बचाने के लिए, इसके फ्रीजर में एक कूल पैक भी मौजूद है। ये खाने को 12 घंटे तक 0 डिग्री से नीचे रखता है, जिस से आपका खाना बेकार नहीं जाएगा।

Samsung के WindFree AC से आप इस भीषण गर्मी से राहत पा सकते हैं, जो की यहाँ पर ₹35,000/- के अंदर उपलब्ध है। अजय बंसल, जो की एक entrepreneur हैं, उन्होनें बताया की “ हमारे घर में हाल फिलहाल में एक नन्हा मेहमान आया है| और इस वजह से हम अपने पुराने AC को बदलकर अपने बच्चे के लिए एक advance और safe AC देख रहे थे। Samsung WindFree AC में एक ऐसी unique technology है जो 23,000 micro air holes के माध्यम से ऐसी हवा देती है, की उसकी ठंडक में कभी भी unpleasant chills नहीं आते। इतना ही नहीं, यह लगभग 99% harmful bacterias को भी filter करके कमरे में ताजी हवा देता है। हम बच्चे के लिए बस यही तो चाहते थे। फिर क्या था, मैंने 2 AC खरीदे - एक बेडरूम के लिए और एक लिविंग रूम के लिए और ऐसा करके मुझे 10% की अतिरिक्त छूट भी मिली"।

हफ्ते के बीच में बोर हो रहे हैं ? आइए इस बोरियत को मिटायें और अपने घर पर 4K UHD Smart TV में IPL की शानदार स्क्रीनिंग लगाएं। जिसमें आप हर शॉट को पूरी clarity के साथ देख सकते हैं, game की बारीक से बारीक details का Pure Colour के साथ मजा भी उठा सकते हैं। यही नहीं, इसके powerful 4K Crystal Processor के साथ आपको मिलेगा best resolution, जिस से आपको लगेगा कि आप स्टेडियम में बैठकर live match का आनंद ले रहे हैं।

रुद्रवीर सिंह जो कि एक IT firm में Program Manager के तौर पे काम करते हैं, का कहना है "मैं तो सिर्फ एक 4K UHD टीवी लेना चाहता था और मुझे Crystal 4K UHD Smart TV के साथ एक Slim Fit Camera मुफ्त

में मिला, वो भी सिर्फ ₹29,490/- में। इस TV के IOT feature ने तो मेरे घर को एक smart hub में बदल दिया है। जिसमें सभी डिवाइस SmartThings feature के माध्यम से एक दूसरे से connected हैं। SmartThings और मैं सबको control कर सकते हैं।

तो अब Fab Grab Fest के अलावा कहीं और क्यों जाना, जब आप जानते हैं की आपकी summer wish list में शामिल सभी Samsung products यहाँ पर आपको competitive pricing में मिलेंगे। चाहे वो गर्मी को हराने के लिए नया AC हो, आपके पूरे हफ्ते की groceries को रखने के लिए बड़ा सा fridge हो | या फिर अपने परिवार के साथ प्लान की गयी गर्मियों की छुट्टियों में शानदार photos click करने के लिए एक नया smartphone हो।

तो इस 4 मई से शुरू हुई इस धमाकेदार और सबसे पसंदीदा sale को बिलकुल भी मिस न करें। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इन गज़ब की deals का फायदा कैसे उठाएं, तो आज ही Samsung Shop App या नज़दीकी Samsung Store पर जाएँ और अपने पसंदीदा Samsung products पर शानदार deals पाकर गर्मी को भगाएं।

निस्संदेह, Samsung Shop App एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आज और अभी होना चाहिए। बिना देरी किये, play store पर जाकर Shop App download करें और तैयारी करें Fab Grab Fest में best offers पाने की। इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए Samsung ये app download करने पर आपको Welcome Voucher भी दे रहा है, जिसमें आपको ₹4,500/- के आकर्षक benefits मिलेंगे।

इस sale में जब आप अधिक खरीदते हैं तो आप अधिक बचत करते हैं| जब आप कोई specific products खरीदते हैं, तो आपको final bill पर 5% का additional discount मिलेगा| अगर आप चाहें तो आप विभिन्न उत्पादों के combo बनाकर भी additional discounts प्राप्त कर सकते हैं| Special sale pricing के साथ आपको ₹4,500 तक का एक Welcome Voucher discount भी मिलेगा और साथ ही मिलेंगे 3% तक के first time loyalty points भी। प्रमुख बैंकों के debit और credit cards पर bank cashback तो मिलेगा ही साथ ही Axis Bank Cards पर 10% का additional discount भी मिलेगा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ Samsung आपसे highest exchange value का भी वादा करता है , जिसमें आप Samsung Fab Grab Fest में अपने पुराने smartphone या tablet के बदले नया प्रोडक्ट ले सकते हैं|

यदि आप उत्पादों को खरीदने से पहले देखना चाहते हैं, तो आप Samsung Exclusive store पर भी जा सकते हैं,

जहाँ पर आपको शानदार ऑफर्स मिलेंगे जो केवल स्टोर में उपलब्ध हैं।

तो जल्दी करें और इन जबरदस्त ऑफर्स के ख़त्म होने से पहले इनका फायदा उठाएं।

