जानिये वो पांच मुख्य कारण, जिसकी वजह से Gen Z को Samsung का Monster Smartphone “Galaxy M14 5G” जरूर खरीदना चाहिए

ये है वो 5 मुख्य वजह, जिसकी वजह से आपको “Galaxy M14 5G” जरूर खरीदना चाहिए

Gen Z और Millennials के लिए, एक smartphone का उपयोग केवल लोगों से बातचीत करने भर तक सीमित नहीं रह गया है। कोविड के बाद की दुनिया में जहां अधिकतर चीज़ें ऑनलाइन हो गयी हैं, ऐसे में स्मार्टफोन भी इनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। चाहे ऑनलाइन कॉल में लॉग इन करना हो, छुट्टियों में घूमते हुए फोटो लेना हो, या कोई नया OTT शो देखना हो। सुबह से लेकर शाम तक ये सब कुछ फ़ोन पे कर रहे हैं।

जो डिजिटल की दुनिया में अपना सबसे ज्यादा वक़्त बिताते हैं उन्हें हमेशा ऐसे smartphone की तलाश होती है, जिसमें style से लेकर productivity हो | Camera prowess से लेकर अपनी लंबी चलने वाली बैटरी से उनकी जिंदगी आसान बनाये | और सबसे बड़ी बात उनको ये सब features अपने बजट में चाहिए। Smasung Galaxy M14 5G इनकी इन सारी ख़ास demands को पूरा करता है। आगे पढ़िए और जानिये इस शानदार 5G स्मार्टफोन की वो 5 खासियतें जिसकी वजह से ये फ़ोन Gen-MZs के हाथ में जरूर होना चाहिए।

Samsung के Galaxy M14 5G स्मार्टफोन में है 50MP triple rear camera with an aperture of f1.8.

Camera

आज की generation दिन रात social media पे active रहती है। वे स्टाइल में रहना पसंद करते हैं और इसे flaunt भी करते हैं । Samsung Galaxy M14 5G smartphone एक प्रभावशाली 50MP triple rear camera with an aperture of f1.8 in the lens के साथ आता है। जिस से रात में ली गयी तस्वीरों में भी गज़ब की clarity होती है । जो लोग selfie click करके अपने social media handle पर पोस्ट करना पसंद करते हैं, उनके लिए इसमें 13MP का शानदार front camera भी है। जिसकी मदद से वो बिना किसी blur के गज़ब की selfie भी ले सकते हैं ।

Samsung Galaxy M14 5G एक segment only Exynos 1330 processor द्वारा संचालित है।

Performance

जो लोग एक proffessional सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनको सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि उनके हमेशा काम में आने वाले एक भरोसेमंद smartphone की भी जरुरत पड़ेगी। Samsung Galaxy M14 5G एक segment only Exynos 1330 processor द्वारा संचालित है। यह processor बैटरी पर लाइट होने के साथ-साथ heavy duty performance भी देता है। यानी इस जानदार processor की मदद से आप चिंता किए बिना high performance game खेल सकते हैं या अपने पसंदीदा शो एन्जॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही इस smartphone में 13 5G बैंड के साथ hyper-fast 5G नेटवर्क क्षमता भी है ताकि आप हमेशा रहे connected.

Samsung Galaxy M14 5G में है Monster 6000mAh battery.

Battery

अब जब भी आप अपना कोई फेवरेट शो देख रहे होंगे, तो अपने फ़ोन की ख़त्म होती बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको किसी कॉफी शॉप या हवाई अड्डे पर power outlet ढूँढने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी। Samsung Galaxy M14 5G Monster 6000mAh बैटरी के साथ आता है, जो 2 दिनों तक चलती है ताकि आप दिन भर बिना किसी चिंता के अपने फ़ोन पे काम कर सकें, अपने पसंदीदा शो देख सकें या फिर गेम खेल सकें। यही नहीं, ये Monster smartphone 25W fast charging feature के साथ आता है जो फ़ोन को चुटकियों में चार्ज करके आपके इंतज़ार को ख़त्म करता है।

Display

दिन भर काम करने के बाद जब आप शाम को अपना favorite show देखेंगे तो उसके experience को Samsung Galaxy M14 5G और भी शानदार बनाएगा। इसकी 16.72 cm (6.6”) Full HD+ display with a 90 Hz refresh rate के साथ video दिखेंगे एकदम crystal clear ताकि आपको मिले जबरदस्त viewing experience। इतना ही नहीं ये smartphone आपको smooth scrolling experience देकर आपका दिल जीत लेगा। रही बात किसी भी accident और crash में इसकी स्क्रीन की सुरक्षा की, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं | क्योंकि ये मजबूत Gorilla Glass 5 protection के साथ आता है।

Voice Focus

आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहें हो और पीछे से loud background noise आ जाये, तो बात करने में कितनी परेशानी होती है। और इस noise की वजह से फ़ोन पे सही तरह से बात भी नहीं हो पाती। आपकी इस परेशानी का हल है, Samsung Galaxy M14 5G, जो एक गज़ब के voice focus feature के साथ आता है। ये Monster feature आपके पीछे से आने वाले बड़े से बड़े शोर को हटाएगा और फ़ोन पर बेहतरीन audio quality के साथ लोगों से आपकी बात कराएगा। अगर अब आपको किसी शोर शराबे वाली पार्टी में किसी भी तरह की urgent work call लेनी हो, तो कॉल को बिंदास होकर उठाइये, क्योंकि सामने वाले को सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई देगी, पीछे का शोर नहीं।

तो अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आज ही नज़दीकी Samsung-authorised store पर जाएं आप Samsung.com या Amazon पर जाकर भी अपना Samsung Galaxy M14 5G खरीद सकते हैं। ये शानदार Monster smartphone तीन आकर्षक color options के साथ आता है। जो की हैं Berry Blue, Smoky Teal और Icy Silver. कीमतें सिर्फ ₹14,990 से शुरू ।

