क्रिप्टो बनाम स्टॉकः कौन सा निवेश आपके लिए सबसे अच्छा है 

हममें से अधिकांश लोग वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में निवेश के महत्व को समझते हैं। परंपरागत रूप से, निवेश का मतलब ज्यादातर शेयर बाजारों में काम करने के लिए अपना पैसा लगाना था। क्रिप्टोकरेंसी के आगमन ने वापसी के भूखे निवेशकों के लिए एक नया निवेश मार्ग खोल दिया। फिर भी, क्रिप्टो बनाम स्टॉक के बीच चयन जितना लगता है उससे कहीं अधिक जटिल है। यदि आप क्रिप्टो निवेश के लिए तैयार हैं, तो कॉइनस्विच जैसे विश्वसनीय ट्रेडिंग पार्टनर पर विचार करें, जो 2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। यदि आप अनिश्चित हैं, तो शेयर बाजार बनाम क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश और वे एक-दूसरे से कैसे भिन्न हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें।



क्या आपको क्रिप्टो या शेयरों में निवेश करना चाहिए?



क्रिप्टो बनाम शेयर बाजारों के बारे में बहस जारी है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी को ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश करना चाहिए जो किसी की जोखिम लेने की क्षमता से मेल खाती हों और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हों।



क्रिप्टो स्वाभाविक रूप से स्टॉक की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं। आमतौर पर, उच्च जोखिम लेने की क्षमता वाले युवा निवेशक जोखिम-विरोधी निवेशकों की तुलना में क्रिप्टो बाजार का अधिक पता लगाते हैं जो अपने निवेश से नियमित आय पसंद करते हैं।



हालाँकि, यह व्यापक अंतर कम हो रहा है क्योंकि क्रिप्टो अमेरिका और हांगकांग में क्रिप्टो ईटीएफ के लॉन्च के साथ मुख्यधारा में चला जाता है। यह इंगित करता है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो परिसंपत्तियां परिपक्व हो गई हैं और इस प्रकार पारंपरिक और जोखिम लेने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकती हैं।



क्रिप्टो

क्रिप्टोकरेंसी वर्चुअल डिजिटल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। उनकी विकेंद्रीकृत प्रकृति उन्हें भारतीय रुपया या अमेरिकी डॉलर जैसी फिएट मुद्राओं से अलग करती है। दूसरे शब्दों में, क्रिप्टो किसी भी केंद्रीय बैंक या शासी निकाय द्वारा नियंत्रित नहीं है।



बिटकॉइन दुनिया का अग्रणी क्रिप्टो था, जिसके बाद पिछले एक दशक में बाजार में असंख्य क्रिप्टो की शुरुआत हुई। वर्तमान में, क्रिप्टोकरेंसी की मांग काफी हद तक निवेश तक ही सीमित है।



क्रिप्टोकरेंसी क्यों बढ़ती और गिरती है?

किसी भी परिसंपत्ति या वस्तु की कीमत में उतार-चढ़ाव मांग-आपूर्ति समीकरण में बदलाव से उत्पन्न होता है। मांग-आपूर्ति का अंतर क्रिप्टो परिसंपत्तियों की कीमतों को भी निर्धारित करता है।



इसलिए, मांग और आपूर्ति में परिवर्तन क्रिप्टो कीमतों में वृद्धि और गिरावट का कारण हैं। क्रिप्टो बाजार की अस्थिरता को समझने के लिए मांग और आपूर्ति में बदलाव लाने वाले कारकों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।



निवेशकों की भावनाएं, सरकारी नियम और मीडिया प्रचार भी क्रिप्टो कीमतों को प्रभावित करते हैं। क्रिप्टो निवेशकों को इस तथ्य पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्रिप्टो बाजार वैश्विक हैं। इस प्रकार, अमेरिका में क्रिप्टो नियमों में कोई भी बदलाव या दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम में स्पाइक दुनिया भर में क्रिप्टो कीमतों को प्रभावित करेगा।



क्रिप्टो बाजार वास्तव में वैश्विक हैं और 24/7 काम करते हैं। इसलिए, वैश्विक विकास क्षेत्रीय शेयर बाजारों की तुलना में डिजिटल परिसंपत्ति बाजार को अधिक प्रभावित करेगा।



शेयर

शेयर बाजार सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में है। इसके संबंधित नियामक प्राधिकरण प्रत्येक देश के शेयर बाजारों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, बीएसई और एनएसई जैसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बाजार नियामक सेबी की निगरानी में काम करते हैं, जिससे उन्हें धोखाधड़ी का कम खतरा होता है।



जब कोई निवेशक कोई शेयर खरीदता है, तो वह अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में कंपनी में स्वामित्व अधिकार प्राप्त करता है। स्टॉक्स का आंतरिक मूल्य कंपनी की परिसंपत्तियों, सद्भावना आदि के मूल्य के बराबर होता है।



यह स्टॉक और क्रिप्टो निवेश के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। स्थिर सिक्कों के अलावा अन्य क्रिप्टो का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो मुद्राएं हैं, जबकि कंपनी के शेयर उस कंपनी के मूल्य पर आधारित परिसंपत्तियां हैं जिसने स्टॉक जारी किया था।



शेयर क्यों बढ़ते और गिरते हैं?

स्टॉक की मांग और आपूर्ति में परिवर्तन के आधार पर स्टॉक की कीमतें बढ़ती और गिरती हैं। जबकि स्टॉक और क्रिप्टो में मूल्य में उतार-चढ़ाव का मूल कारण समान रहता है, आवृत्ति और मूल्य अस्थिरता की मात्रा भिन्न होती है।



शेयर बाजार क्रिप्टो बाजारों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शेयर बाजार परिपक्व और घरेलू प्रकृति के होते हैं। हालांकि वैश्विक विकास उन्हें प्रभावित करते हैं, भारतीय शेयर बाजार मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की स्थिति, विनियमन परिवर्तन और कंपनी-विशिष्ट समाचारों से संचालित होते हैं।

क्रिप्टो बनाम शेयरों में निवेश के फायदे और नुकसान

स्टॉक और क्रिप्टो निवेश के अपने फायदे और नुकसान हैं। यहाँ उनमें से कुछ हैं।



क्रिप्टो में निवेश के लाभ

● क्रिप्टो उच्च जोखिम वाले, उच्च रिटर्न वाले निवेश हैं। इसलिए, अच्छी तरह से शोध किए गए क्रिप्टो निवेश बड़े पैमाने पर लाभ दे सकते हैं।

● क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार वैश्विक हैं। क्रिप्टो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो जोड़कर देश-विशिष्ट जोखिमों की रक्षा कर सकते हैं।

● कुछ टोकन, जैसे कि एआई टोकन और गेमिंग सिक्के, किसी कारण या कथा का समर्थन करने के लिए विकसित किए जाते हैं। क्रिप्टो निवेशक उन टोकन में निवेश करके इनसे लाभ उठा सकते हैं जो ट्रेंडिंग कथाओं का समर्थन करते हैं।

क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नुकसान

● क्रिप्टो बाजार अत्यधिक अस्थिर हैं। आउटसाइज़्ड गेन जल्दी से कैपिटल-इरेज़िंग लॉस में बदल सकता है। मूल्य स्थिरता की कमी क्रिप्टो निवेश की सबसे बड़ी कमी है।

● क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल संपत्ति हैं, इसलिए वे साइबर खतरों के लिए प्रवण हैं। अतीत में लोकप्रिय क्रिप्टो प्रोटोकॉल और वॉलेट हैक किए जा चुके हैं।

● क्रिप्टो बाजारों में नियामक जोखिम भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो नियम समय के साथ विकसित हो रहे हैं।

शेयरों में निवेश के लाभ

● शेयर बाजारों में समय के साथ ठोस रिटर्न देने का एक सिद्ध इतिहास है, जो उनमें निवेश को क्रिप्टो बाजारों की तुलना में सुरक्षित बनाता है।

● भारत में सेबी जैसे नियामक निकाय शेयर बाजार के निवेश और व्यापार को बारीकी से नियंत्रित करते हैं, जिससे मूल्य में हेरफेर और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है।

● क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश पर करों की तुलना में शेयर बाजार के निवेश पर कराधान को समझना आसान है।

शेयरों में निवेश के नुकसान

● क्रिप्टो बाजारों की तुलना में शेयर बाजार अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले होते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि शेयर निवेश में क्रिप्टो निवेश की तुलना में अत्यधिक लाभ की संभावना कम होगी।

● शेयर बाजार अस्थिर हैं। हालांकि क्रिप्टो बाजार की तुलना में अस्थिरता कम है, लेकिन यह मौजूद है और आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है।



स्टॉक बनाम क्रिप्टो में निवेश करते समय अन्य विचार

वे कहते हैं कि धैर्य एक सद्गुण है। यह निवेश के लिए लागू होता है, चाहे वह स्टॉक हो या क्रिप्टो। हालाँकि, इस अवधारणा को अक्सर गलत समझा जाता है। उदाहरण के लिए, निवेशक दीर्घकालिक इक्विटी निवेश को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इसके बजाय अल्पकालिक लाभ के लिए क्रिप्टो में "ट्रेडिंग दांव" लगाते हैं। वास्तव में, एचओडीएल, या होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, दीर्घकालिक क्रिप्टो निवेशकों द्वारा पसंद की जाने वाली एक निवेश रणनीति है।



कौन सा सुरक्षित है, स्टॉक या क्रिप्टो?

शेयर बाजार बनाम क्रिप्टो बहस अनिर्णायक बनी रहेगी। क्रिप्टो और स्टॉक निवेश दोनों में अंतर्निहित जोखिम जुड़े होते हैं। शेयर बाजार निवेश और क्रिप्टो निवेश के बीच का अंतर प्रत्येक से जुड़ी अस्थिरता और जोखिम की डिग्री में है।



क्रिप्टो बाजार शेयर बाजारों की तुलना में जोखिम स्पेक्ट्रम पर अधिक रैंक करते हैं क्योंकि क्रिप्टो एक नया परिसंपत्ति वर्ग है और इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों की कमी के कारण भी है। साथ ही, उच्च जोखिम पारंपरिक शेयर निवेश की तुलना में बहुत अधिक लाभ की संभावना भी प्रदान करता है।



क्रिप्टो बनाम शेयर बाजार व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहिष्णुता पर आधारित एक निवेश निर्णय है। वैकल्पिक रूप से, निवेशक जोखिमों से बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो टोकन और स्टॉक रखने का विकल्प चुन सकते हैं। शेयर बाजार निवेशों द्वारा प्रदान की गई स्थिरता के फल का आनंद लेते हुए उन्हें बाहरी रिटर्न से भी लाभ होता है जो क्रिप्टो निवेश प्रदान कर सकते हैं।

