पेप्को सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से करें इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीदारी , शानदार ऑफर का उठाएं लाभ

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट में स्कूटी की सेल में इजाफा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि वाहन निर्माता कंपनी ग्रीव्स ग्राहकों की पसंद के हिसाब से अलग-अलग मॉडल बाजार में नयी तकनीक और अपग्रेडेड वर्जन के साथ पेश कर रही हैं। ऐसे में यदि आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो अभी अपने नजदीकी डीलर से सम्पर्क करें और अपनी पसंद की इलेक्ट्रिक स्कूटी बुक कर दें।



पेप्को सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से करें खरीदारी



शानदार ऑफर के संग ग्रीव्स की स्कूटी की खरीदारी हेतु आप अपने नजदीकी डीलर 'पेप्को सेल्स प्राइवेट लिमिटेड' से संपर्क कर सकते हैं। पेप्को सेल्स में आपको 'एम्पीयर ज़ील EX' और 'मैगनस EX' के लेटेस्ट मॉडल मिलेंगे। इसके अलावा 01 मार्च 2023 से यहां एम्पीयर का सबसे लेटेस्ट और एडवांस मॉडल 'प्राइमस' भी उपलब्ध होगा।



पेप्को सेल्स में उपलब्ध है शानदार ऑफर



पेप्को सेल्स में एम्पीयर ज़ील EX और 'मैगनस EX' खरीदने पर शानदार ऑफर मिलेगा। लेकिन ये ऑफर सीमित समय के लिए है। बता दें कि पेप्को इस वक्त 'ज़ील ईएक्स' 69, 990 रुपये के ऑफर प्राइज पर उपलब्ध है। वहीं 'मैगनस एक्स' 81, 900 रुपये में उपलब्ध है। दोनों में ही 6000 का आकर्षक लाभ मिल रहा है।

3 साल की सर्विस वारंटी



पेप्को सेल्स पर आपको मिलेगी 3 साल की सर्विस वारंटी। 1299 रुपये में पेप्को सेल्स आपको 5 सर्विस देगा। जो ग्राहक सिटी से 50 किलोमीटर दूर है उसे भी 24 घंटे की सेवा मिलेगी। अगर यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ आपको एम्बुलेंस सेवा भी मिलेगी। सड़क पर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या ग्राहक को होती है तो एम्पीयर ने ग्राहकों की सेवा के लिए एक अन्य कंपनी के साथ टाई-उप किया हुआ है। यह कंपनी आपातकालीन स्थिति में ग्राहकों की मदद 24×7 के साथ करती है। ये सारी सुविधा ग्राहकों को निःशुल्क मिलेगी। स्कूटी की बैटरी या अन्य कोई समस्या होती है तो तात्कालिक स्थान पर ग्राहकों को सुविधा दी जाएगी। अगर समस्या बड़ी हुई तो बैटरी को बदला जाएगा वो भी निःशुल्क, जब तक स्कूटी की वारंटी होगी तब तक। कंपनी 50 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी सर्विस का कोई चार्ज नहीं लेती है।



बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर और कनवर्टर पर वारंटी



बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर और कनवर्टर इन पांच चीज़ों पर तीन साल की वारंटी दी जा रही है। ग्राहक चाहे तो इस सेवा को पांच साल या 50,000 किलोमीटर बढ़ावा भी सकते है।



एम्पीयर ज़ील EX के फीचर्स



एम्पीयर ज़ील EX अपनी कम कीमत में लंबी रेंज, आकर्षक डिजाइन और फीचर्स के लिए पसंद किया जाता है। एम्पीयर ज़ील EX की बैटरी और पावर के बारे में बात करें तो इसमें 60 V, 38.25Ah क्षमता वाला लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। इस बैटरी के साथ 1200 W पावर वाली मोटर को जोड़ा गया है और ये मोटर बीएलडीसी तकनीक पर आधारित है। इस स्कूटर की बैटरी की चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि नॉर्मल चार्जर से चार्ज करने पर ये बैटरी 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। एम्पीयर ज़ील EX की रेंज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने के बाद 121 किलोमीटर की रेंज देता है और इस रेंज के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है।



जल्द मिलने लगेगी एम्पीयर 'प्राइमस'



प्राइमस उन ग्राहकों के लिए एक शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो स्टाइलिंग, प्रदर्शन, सहूलियत और विश्वसनीयता से लैस एक ई-स्कूटर की तलाश में हैं। शानदार परफॉर्मेंस के लिए स्कूटर में 12 इंच टायर साइज के साथ 90 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड है। वहीं, 0-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार स्कूटर 5 सेकंड में पकड़ लेता है। इसके अलावा 4 किलोवाट पीएमएस मोटर और पावर मोड में फुल चार्ज करने पर 100+ किमी की रेंज स्कूटर से प्राप्त होती है। साथ ही ई-स्कूटर में ईको मोड में इसकी रेंज और बढ़ जाती है। प्राइमस को 4 मोड्स में चलाया जा सकता है। इसमें ईको, सिटी, पावर और रिवर्स मोड शामिल हैं।



ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कहा गया है कि, “प्राइमस एम्पीयर का एक प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो किसी भी भारतीय परिवार की कई आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इसे बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया है।

पता: पेप्को सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, बाइपास रोड, एन.एच.-30,

70 फिट के पास, नेक्सा सर्विस के बगल में,

सिपारा, पटना-2

संपर्क : +91 6207014053

ईमेल: papcopatna@gmail.com



टोल फ्री नंबर: 1800 123 9262

(अस्वीकरण: इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/संस्थान की है।)