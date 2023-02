भारतीय स्टेट बैंक डिजिटल इंडिया निर्माण के पथ पर तेजी से अग्रसर है- शिव ओम दीक्षित

ऐप पर पढ़ें

श्री शिव ओम दीक्षित, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक , पटना मंडल

सम्मानित एवं प्रिय ग्राहक बंधुगण आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह हम सभी के लिए गर्व का दिन है क्योंकि आज ही के दिन भारत में विश्व की सबसे बड़ी गणतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई थी। आज हम भारतीयों के लिए गणतंत्र के मायने हैं- भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए 5 ट्रिलियन इकोनोमी बनाना, डिजिटल इंडिया का सपना साकार करना तथा देश को स्वच्छ-स्वस्थ एवं संवहनीय बनाना। भारतीय स्टेट बैंक इन सभी को फलीभूत करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है।

एसबीआई डिजिटल इंडिया निर्माण के पथ पर तेजी से अग्रसर हैं। बैंक की सेवाओं में ऑनलाईन बँकिंग, वाट्सएप बैंकिंग, YONO तथा YONO LIT ऐप, भीम यूपीआई, इत्यादि ने डिजिटल बैंकिंग को एक नई परिभाषा दी है। 'YONO' का अर्थ ही है YOU ONLY NEED ONE अर्थात आपकी बैंकिंग और लाइफस्टाइल संबंधी सभी अपेक्षाओं पर यह खरा उतरता है। आपने भी अवश्य महसूस किया होगा कि 'YONO' ने सामान्य बैंकिंग कार्यों के लिए शाखाओं में आने-जाने की आवश्यकता को लगभग समाप्त कर दिया है और हम अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को 24x7 अपनी सुविधानुसार कहीं से भी पूरी कर सकते हैं। इसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एसबीआई ने नया संपर्क केन्द्र स्थापित किया है जिसका नंबर है: 1800-1234 एवं 1800-2100 अब ग्राहक घर बैठे इन नंबरों पर कॉल करके गैर वित्तीय बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए ग्राहक ही सर्वोपरि है और हम ग्राहक की सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूरी तरह से कटिबद्ध हैं।

कृषि क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक का अहम् योगदान है। हम किसानों को आसान किस्तों पर ऋण मुहैया कराते हैं जिससे कृषि एवं कृषि संबद्ध कार्यों को बढ़ावा मिल सके। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम छोटे कारोबारियों के साथ-साथ मध्यम एवं बड़े उद्धमियों को ऋण प्रदान कर देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध होकर ही हम गणतंत्र - प्रजातंत्र और असली स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। आइए "हर भारतीय का बैंक- भारतीय स्टेट बैंक" के साथ देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएँ और तिरंगा लहरा कर भारतीय होने का गर्व महसूस करें।

श्री शिव ओम दीक्षित

मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय स्टेट बैंक , पटना मंडल