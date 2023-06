देवघर एवं की जनता के लिए वरदान है अपर्णा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, जनरल सर्जरी,मूत्र रोग व स्त्री रोगों के बेहतरीन इलाज के लिए प्रतिबद्ध

ऐप पर पढ़ें

झारखंड के देवघर में वर्ष 2023 में स्थापित किया गया "अपर्णा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल" शीर्ष अस्पतालों में शुमार है। इसके पहले 2016 में इस अस्पताल को अपर्णा क्लीनिक के नाम से खोला गया था। यह प्रसिद्ध अस्पताल देवघर के स्थानीय और झारखंड के अन्य हिस्सों से आने वाले मरीजों को सेवा प्रदान करने वाला वन-स्टॉप सॉल्यूशन है। यानी यहां एक ही छत के नीचे इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह अस्पताल जनरल सर्जरी और स्त्री व प्रसूती रोगों के गुणवत्तायुक्त इलाज के लिए प्रतिबद्ध है।

अपर्णा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ने देवघर में खास मुकाम हासिल किया है। अब देवघर की जनता को ये सोचकर परेशान नहीं होना पड़ता कि वह इलाज करवाने कहां जाएं। अपर्णा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में आने वाले मरीजों को यहां के डॉक्टर्स पर पूरा विश्वास है।

अपर्णा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल एक मैटरनिटी एवं सर्जिकल सेंटर है। अस्पताल का सचांलन कुशल चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि यह अस्पताल लेप्रोस्कोपिक एवं जेनरल सर्जन डॉ. विजय कुमार और स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ डॉ. बीना कुमारी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है।

अस्पताल में स्वच्छता पर विशेष ध्यान

अपर्णा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में साफ-सफाई पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि मरीजों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाने के लिए साफ-सफाई बहुत आवश्यक है। इसलिए यहां भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2016 से देवघर की जनता की सेवा में समर्पित लेप्रोस्कोपिक एवं जेनरल सर्जन डॉ. विजय कुमार-

हॉस्पिटल के संस्थापक डॉ. विजय कुमार ने अपने डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी यानी एमबीबीएस की पढ़ाई दरभंगा मेडिकल कॉलेज, बिहार से पूरी की। मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) रांची से प्राप्त की। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद डॉ. विजय कुमार ने अपने 3 साल का सीनियर रेसिडेंसी प्रोग्राम नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से पूरा किया। अब वह वापस अपने गृह राज्य झारखंड आ गए हैं और यहां की जनता की सेवा कर रहे हैं। डॉ. विजय कुमार ने 2014-16 तक झारखंड के दुमका में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना योगदान दिया और जनता की सेवा की और 2016 से वो देवघर की जनता की सेवा कर रहे हैं। देवघर के लोगों को अब जटिल सर्जरी के लिए महानगरों का रूख नहीं करना पड़ता है। पहले यहां की जनता को गॉलब्लेडर जैसी सामान्य सर्जरी के लिए भी बाहार जाना पड़ता था। लेकिन जब से अपर्णा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल क्षेत्र में शुरू हुआ है तब से लोगों को बहुत राहत मिली है। यहां सभी प्रकार की सामान्य सर्जरी एवं जटिल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है।

डॉ विजय कुमार मुत्र रोग के इलाज में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं और पिछले 7-8 सालों से महिला एवं पुरूषों के मूत्र रोग संबंधित बिमारियों का सफल इलाज कर रहे हैं। उन्होंने 7-8 सालों में 20-25 Vesico-Vaginal Fistula एवं Utero- Vaginal Fistula का सफल ऑपरेशन किया है।

स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ डॉ. बीना कुमारी गुणवत्तायुक्त इलाज के लिए प्रतिबद्ध

अपर्णा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल की कुशल व अनुभवी स्त्री व प्रसूती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीना कुमारी महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर बीना कुमारी इनफर्टिलिटी में भी काफी प्रशिक्षित हैं। डॉक्टर बीना कुमारी ने एमबीबीएस की डिग्री एनएमसीएच, पटना से की तथा डिप्लोमा इन Obs.Gyani दरभंगा से प्राप्त किया है।

डॉ. बीना कुमारी नार्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी और बच्चादानी के ऑपरेशन में पारंगत हैं। बांझपन की समस्या का निवारण में भी डॉ. बीना कुमारी का बड़ा योगदान रहा है और समस्याओं का निदान कर रही है। डॉ. बीना कुमारी भी 2016 से ही देवघर में महिलाओं की समस्या समस्याओं का निदान कर रही हैं। यहां की महिलाओं को अब बच्चादानी का ऑपरेशन करवाने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि इनका ऑपरेशन "अपर्णा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल" में ही हो जाता है।

अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं एक नजर में

-डिलेवरी: नार्मल एवं सिजेरियन

-नसबंदी: महिला एवं पुरुष

-4 कोपर - टी (Copper -T ) लगाना एवं निकालना

-D and E, D and C

-बच्चेदानी का ऑपरेशन

-हर्निया, हाइड्रोसिल, एपेंडिक्स, पित की थैली का पथरी, किडनी में पथरी, पाईलस, फिशर, किडनी इत्यादि का ऑपरेशन

-दूरबीन (Laparoscopy) द्वारा ऑपरेशन की सुविधा

-मूत्र रोग का इलाज

- दूरबीन द्वारा बच्चेदानी की जांच (Hysteroscopy) की सुविधा

-प्लास्टिक सर्जरी

-24 घंटे उपचार सेवाएं उपलब्ध

-24 घंटे बिजली,लिफ्ट,मेडिकल,आरओ ड्रिंकिंग वाटर, एसी, नन एसी और प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध है।

प्रोफाइल : -डॉ. विजय कुमार

(एमबीबीएस, एमएस, एफएमएएस, एफआईएजीईएस)

(लेप्रोस्कोपिक एवं जेनरल सर्जन)

"पूर्व वरीय चिकित्सक" मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एवं लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली

प्रोफाइल : डॉ. बीना कुमारी-

(एमबीबीएस, डीजीओ)

(स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ)

पता: यूनियन बैंक के बगल वाली गली में, बाजला चौक, देवघर, झारखंड

Ph No- 06432-313098 / 8294136115

(अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है)