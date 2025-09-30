Steps towards a prosperous, strong and developed India Dr. Mahachandra Prasad Singh संपन्न, सशक्त और विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम : डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह, Brand-post Hindi News - Hindustan
Hindi Newsब्रांड पोस्ट न्यूज़Steps towards a prosperous, strong and developed India Dr. Mahachandra Prasad Singh

संपन्न, सशक्त और विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम : डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह

हमारा देश भारत आजादी का अमृत पर्व मना चुका है। हम सब अभी अमृत – काल के दौर से गुजर रहे हैं। यह दौर हमारे लिए केवल हँसी – ख़ुशी मनाने का नही, बल्कि सब तरह से सम्पन्न होकर देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का भी है ।  

संपन्न, सशक्त और विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम : डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह

हमारा देश भारत आजादी का अमृत पर्व मना चुका है। हम सब अभी अमृत – काल के दौर से गुजर रहे हैं। यह दौर हमारे लिए केवल हँसी – ख़ुशी मनाने का नही, बल्कि सब तरह से सम्पन्न होकर देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का भी है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सन 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का महान लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। सम्पूर्ण देश के समक्ष यह एक ऐसी उत्तम परिकल्पना है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है । देश के प्रति उनके सर्वस्व समर्पण की भावना तो सर्वथा अनूठी ही है ।

माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप आज हमारा देश सभी दिशाओं में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह स्वाभाविक ही है, लक्ष्य निर्धारित हो जाने पर उसकी प्राप्ति का प्रयास अवश्यंभावी है। वर्तमान भारत इसका अच्छा उदाहरण है

आज शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का, कृषि – विकास की बात हो या वाणिज्य व्यवसाय की, आंतरिक शांति और समृधि का सवाल हो या सीमाओं की सुरक्षा का – हमारा भारत अपने बल-बूते दुनिया में एक मिसाल बन रहा है । सिंदूर ऑपरेशन इसका ज्वलंत उदाहरण है । विकास से तात्पर्य केवल भौतिक विकास का नही होता हैं। उसके साथ – साथ धार्मिक – सांस्कृतिक सम्पन्नता जुड़ी होती है । बड़ी ख़ुशी कि बात है कि इस दृष्टि से भी भारत के बढ़ते कदम आश्चर्यजनक और आशाप्रद हैं । उदाहरण के तौर पर भारतीय योग को विश्व भर में स्थापित होने की बात सबके सामने है । इसका सारा श्रेय मोदी जी को ही जाता है। इसी क्रम में इधर दिनांक 28 सितंबर 2025 , दिन रविवार को “मन की बात” के अंतर्गत माननीय मोदी जी के द्वारा छठ-पर्व को विश्व की सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थान दिलाने के प्रयास की चर्चा सुनकर सभी भारतीय अत्यंत आनन्दित और गौरवान्वित हैं । वास्तव में यह हमारे सर्वागीण विकास का सूचक है और विकसित भारत की परिकल्पना के साकार होने के ख्याल से आशा और विश्वास से भरा है।

हर्ष और संतोष की बात है कि विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने की दिशा में हमारा राज्य बिहार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं । उनके नेतृत्व मे बिहार में विकास के नित्य नये-नये आयाम जुड़ते जा रहे हैं । दलित-उत्थान,बाल उत्थान या महिला कल्याण आदि सभी क्षेत्रों में नीतीश सरकार की उपलब्धियाँ आकाश छू रही हैं, नया इतिहास रच रही है। हाल ही में इनके द्वारा प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार की राशि प्रदान करना एक अनोखा कदम है । पुनः उन्हें रोजगार विकसित करने हेतु दो-दो लाख देने की भी बिहार सरकार का निर्णय है। इस तरह की योजना से बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर की ओर आग्रसित होगी। बिहार की ऐतिहासिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक विरासत पहले से ही गौरवशाली है। उसके संरक्षण-संवर्धन के साथ ही यह विकास के नये मानक भी गढ़ रहा है । विकसित भारत के निर्माण में बिहारवासी तन-मन से लगे हुए हैं । इस प्रकार मुझे पूरा विश्वास है कि सन 2047 तक हमारा देश भारत सच में सर्वसमर्थ राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और उसके अंतर्गत हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सर्वोपरि भूमिका होगी।

आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती विश्व की 5 वीं अर्थव्यवस्था है जो 2014 में 10 वाँ स्थान पर था । लगता है जल्द ही मोदी जी के नेतृत्व में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी शक्ति बना जायेगा।

जय भारत ! जय बिहार !

संदेश :

डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह

पूर्व मंत्री, बिहार सह

अध्यक्ष, सवर्ण आयोग,बिहार

( अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है)

Muzaffarpur

