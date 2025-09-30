ऑटो एक्सपो में एसबीआई बना आकर्षण का केंद्र, ग्राहकों को मिली आसान ऋण और आकर्षक स्कीम्स की जानकारी

लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय हिन्दुस्तान प्रॉपर्टी एवं ऑटो एक्सपो में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस एक्सपो का आयोजन एसबीआई मुख्य शाखा परिसर (केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पीछे) में किया गया, जिसका उद्घाटन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेटवर्क-1 के जनरल मैनेजर अनिल कुमार ने किया।

लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय हिन्दुस्तान प्रॉपर्टी एवं ऑटो एक्सपो में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस एक्सपो का आयोजन एसबीआई मुख्य शाखा परिसर (केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पीछे) में किया गया, जिसका उद्घाटन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेटवर्क-1 के जनरल मैनेजर अनिल कुमार ने किया। यह आयोजन ग्राहकों के लिए घर और वाहन खरीदने के सपनों को साकार करने का एक बड़ा अवसर साबित हुआ।

ग्राहकों के लिए एसबीआई की विशेष पहल

इस एक्सपो में एसबीआई की ओर से कार लोन, होम लोन और अन्य ऋण विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों ने उपस्थित ग्राहकों को ब्याज दरों में आकर्षक छूट, प्रोसेसिंग फीस में राहत और आसान ऋण प्रक्रिया के बारे में बताया।

बैंक प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि एसबीआई हमेशा अपने ग्राहकों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से उनके सपनों को पूरा करने में भी भागीदार बनता है।

ग्राहकों के प्रति एसबीआई की प्रतिबद्धता

मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार, महाप्रबंधक (नेटवर्क-1) ने कहा:

“नवरात्र से त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है और ऐसे समय में हिन्दुस्तान प्रॉपर्टी एवं ऑटो एक्सपो शहरवासियों के लिए बेहद लाभकारी है। घर और कार खरीदने की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना ग्राहकों के लिए बड़ा अवसर है। एसबीआई टीम हर कदम पर ग्राहकों की पूरी मदद करेगी।”

कार्यक्रम में एसबीआई के नेटवर्क-3 के महाप्रबंधक श्री कौशेलेन्द्र कुमार भी मौजूद रहे।

एक्सपो में ग्राहकों का उत्साह चरम पर एक्सपो के दौरान लोगों ने फ्लैट, प्लॉट और ऑटोमोबाइल्स की जानकारी बड़े उत्साह से ली। कई परिवारों ने वहीं पर बुकिंग प्रक्रिया पूरी की, जिसमें एसबीआई अधिकारियों की मौजूदगी से उन्हें त्वरित ऋण जानकारी और आसान प्रक्रिया का लाभ मिला।

रविवार को आयोजित दूसरे सत्र में लोगों का उत्साह चरम पर रहा। जहां एक ओर नामी प्रॉपर्टी और ऑटो डीलर्स ग्राहकों को विस्तृत विकल्प दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों कथक और फिल्मी गानों पर बच्चों के नृत्य ने माहौल को और जीवंत बना दिया।

एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं राजीव रावत, उप महाप्रबंधक (आरईएचबीयू), लखनऊ मंडल ने कहा:

“एसबीआई और हिन्दुस्तान द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रॉपर्टी एवं ऑटो एक्सपो में ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी उत्पादों की सुविधा देना सराहनीय पहल है। बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी और प्रोसेसिंग फीस में छूट ग्राहकों के लिए बड़ा लाभ है।”

हेमंत कुमार खिंची, उप महाप्रबंधक (खुदरा ऋण), एसबीआई लखनऊ ने कहा:

“हिन्दुस्तान को प्रॉपर्टी और ऑटो एक्सपो की शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई। यह पहल न केवल व्यापार जगत को सशक्त करती है बल्कि आमजन को भी बेहतर विकल्प और नई संभावनाओं से जोड़ती है। ऐसे प्रयास समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को नई दिशा प्रदान करते हैं।”

एसबीआई है लोगों के सपनों का साथी इस दो दिवसीय आयोजन ने यह साबित कर दिया कि एसबीआई ग्राहकों के लिए सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि उनके सपनों का साथी है। चाहे घर हो या गाड़ी, एसबीआई की ऋण योजनाएं और वित्तीय सेवाएं ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं।

त्योहारी सीजन में इस तरह के आयोजनों से ग्राहकों को न केवल विशेष ऑफर का लाभ मिलता है बल्कि भरोसेमंद संस्थान के साथ अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने का अवसर भी मिलता है।