रेजेंसी हेल्थकेयर : उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध

Regency Healthcare ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहचान बनाई है। 1995 में कानपुर में अपनी शुरुआत के साथ, Regency Hospital ने राज्य में पहला मल्टी-स्पेशियलिटी टर्शियरी केयर कॉर्पोरेट अस्पताल स्थापित किया। तब से, लगभग तीन दशकों में, Regency ने कानपुर, लखनऊ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर एक विशिष्ट स्थान बनाया है। अब, यह स्वास्थ्य सेवा समूह गोरखपुर में अपने नए मल्टी-सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ एक नया मील का पत्थर स्थापित कर रहा है।

कानपुर से गोरखपुर तक 29 वर्षों की भरोसेमंद यात्रा 1995 में डॉ. अतुल कपूर द्वारा स्थापित रेजेंसी हेल्थकेयर ने उत्तर प्रदेश में कॉरपोरेट मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की शुरुआत कर स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की नींव रखी। कानपुर से शुरुआत कर रेजेंसी ने उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के बल पर पूरे प्रदेश में एक विशिष्ट पहचान बनाई। पिछले 29 वर्षों में रेजेंसी ने न केवल कानपुर बल्कि आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएँ पहुँचाकर अनगिनत जीवनों को नया सवेरा दिया।

आज रेजेंसी हेल्थकेयर अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ कानपुर, लखनऊ और अब गोरखपुर में लोगों का भरोसा बन चुका है।

गोरखपुर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन 17 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गुलहरिया में रेजेंसी हेल्थकेयर का नया मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल उद्घाटित किया।

यह अत्याधुनिक हॉस्पिटल पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम बिहार और नेपाल तक के लाखों लोगों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र है।

मुख्य विशेषताएं *टर्शियरी केयर सुविधा: 250 बेड का विशाल हॉस्पिटल, जिसमें 80 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू शामिल है।

*आधुनिक तकनीक से लैस: कार्डियक केयर यूनिट में अत्याधुनिक कैथ लैब, एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स और नवीनतम सर्जिकल सुविधाएं।

*विविध चिकित्सा सेवाएं: कार्डियक केयर, जनरल सर्जरी, पॉलीट्रॉमा केयर, सीटी स्कैन सहित कई सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं एक ही छत के नीचे।

*क्षेत्रीय स्वास्थ्य हब: पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम बिहार और नेपाल तक के लोगों के लिए उच्च स्तरीय उपचार की नई उम्मीद।

यह अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ, यह अस्पताल न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर रहा है।

भरोसा और उत्कृष्टता का पर्याय रेजेंसी हेल्थकेयर अपने अनुभव, अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ टीम के साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में इसकी सेवाएँ भरोसे और उत्कृष्टता की पहचान बन चुकी हैं, जो आने वाले वर्षों में और भी विस्तृत होने का संकल्प रखती हैं।

Regency Healthcare का गोरखपुर में नया अस्पताल न केवल एक चिकित्सा सुविधा है, बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए एक नई उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है। कानपुर और लखनऊ में अपनी उत्कृष्टता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, Regency अब गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। यह अस्पताल न केवल उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता प्रदान करता है, बल्कि यह हर मरीज के लिए करुणा और देखभाल का वादा भी करता है।

हर व्यक्ति को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है लक्ष्य : डॉ. अतुल कपूर, संस्थापक, प्रबंध निदेशक

रेजेंसी हेल्थकेयर में हमारा सपना हमेशा से लोगों तक सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना रहा है। पिछले 29 वर्षों में, हमने न केवल कानपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक ऐसी टीम तैयार की है, जो अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं। गोरखपुर में हमारा नया अस्पताल इस दृष्टिकोण का एक और कदम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाएं लेकर आया है। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है।