जनसेवा है जनसुराज पार्टी से जुड़ी महिला नेत्री रंजना कुमारी के जीवन का लक्ष्य
लगभग छह साल पहले राजनीति में कदम रखने वाली रंजना ने सामाजिक सेवा को अपना मिशन बनाया है।
राजनीति में अक्सर हम सत्ता की होड़ देखते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानते हैं। बिहार की धरती से निकलीं जनसुराज पार्टी से जुड़ी महिला नेत्री रंजना कुमारी ऐसी ही एक मिसाल हैं। लगभग छह साल पहले सार्वजनिक जीवन में कदम रखने के बाद से रंजना ने यह साबित किया है कि असली नेतृत्वकर्ता वही है, जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझे और समाधान की दिशा में काम करे।
बकौल रंजना, जनसुराज पार्टी से उनका जुड़ाव इस सोच को और मजबूती देता है। यह पार्टी केवल चुनाव जीतने की मशीन नहीं, बल्कि बिहार को नए विचार, नई ऊर्जा और जमीनी विकास की ठोस दिशा देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।
राजनीतिक यात्रा की शुरुआत
रंजना कुमारी ने राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत आजाद अधिकार सेना से की, जहां वे बिहार प्रदेश अध्यक्ष (महिला ब्रिगेड) के पद पर रहीं। राजनीति में आने की प्रेरणा उन्हें अपने भाई, अमरेंद्र धारी सिंह (राज्यसभा सांसद) से मिली। लेकिन उन्होंने केवल परिवारिक पहचान पर नहीं, बल्कि अपने काम और जुड़ाव से जगह बनाई।
पारू विधानसभा से उम्मीद की किरण
आज रंजना को जनसुराज पार्टी की ओर से पारू विधानसभा की संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। यह वही क्षेत्र है, जहां वे वर्षों से सामाजिक सेवा कर रही हैं। कभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठाकर, तो कभी बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाकर।
स्थानीय मुद्दों पर स्पष्ट फोकस
रंजना कुमारी जानती हैं कि जनता को बड़े-बड़े वादों से नहीं, छोटे-छोटे ठोस कदमों से भरोसा मिलता है।
यातायात और अतिक्रमण: सरैया बाजार में ठेला और अतिक्रमण की समस्या को खत्म करना उनका वादा ही नहीं, बल्कि संकल्प है।
स्वास्थ्य सेवाएं: एक आधुनिक और सुलभ हॉस्पिटल की स्थापना उनकी प्राथमिकता में है।
शिक्षा सुधार: उनका मानना है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार और नई सोच वाली शिक्षा नीति के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
भविष्य की योजनाएं: महिलाओं की शक्ति में भरोसा
जनसुराज पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर, रंजना महिलाओं के लिए 4% ब्याज दर पर स्वरोजगार लोन योजना को लागू करना चाहती हैं। उनका विश्वास है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो पूरा परिवार और समाज मजबूत होगा।
जमीनी जुड़ाव और सामाजिक प्रतिबद्धता
जमींदार परिवार से होने के बावजूद रंजना हमेशा गरीब, दलित और वंचित तबके के साथ खड़ी रही हैं :
*गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग
*दलित समाज के विवाह समारोह में मदद
*ज़रूरतमंदों के लिए हर संभव समर्थन
जाती-पाती से ऊपर उठकर सोचें, विकास पर फोकस करें : रंजना कुमारी
रंजना कुमारी कहती हैं कि जाती-पाती से ऊपर उठकर सोचें, और जो विकास की बात करे उसे ही चुनें। पैसे से खरीदे जाने वालों से दूरी बनाएं, और अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए सही नेता चुनें।
जनसुराज पार्टी और रंजना कुमारी का यह मेल बिहार के लिए उस नई राजनीति का संकेत है, जिसमें वादे नहीं, बल्कि नीयत और काम बोलते हैं। पारू विधानसभा की जनता के लिए यह एक ऐसा अवसर है, जहां वे बदलाव को देखेंगे और महसूस करेंगे।
* मातृक पता :(स्वर्गीय राजा बलबीर धारी सिंह की पुत्री), ग्राम ऐनखां (ऐनखां इस्टेट) पंचायत- भीमनी चक, ब्लॉक+थाना- दुल्हिन बजाज, जिला: पटना
(पटना क्षेत्र की अग्रणी संपत्तियों में से एक)
*पैतृक पता: (श्री सिद्धार्थ वरुण की पत्नी) ग्राम बघनगरी पंचायत-गोरीगामा, पोस्ट-अजीजपुत, थाना+प्रखंड-सरैया, विधानसभा-पारू, लोकसभा-वैशाली, जिला-मुजफ्फरपुर
*संपर्क करें : 9241512833
(अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है)
