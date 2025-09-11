Rakshabandhan was celebrated at Dreamers Edu Hub, hundreds of sisters tied Rakhi to the founder ड्रीमर्स एडू हब में मनाया गया रक्षाबंधन, संस्थापक को सैकड़ों बहनों ने बांधी राखी, Brand-post Hindi News - Hindustan
रक्षाबंधन के अवसर पर Dreamers Edu Hub में संस्थापक हरिओम चौधरी को छात्राओं से सैकड़ों राखियां मिलीं। चौधरी भावुक हो गए क्योंकि पूरा कैंपस छात्राओं से भरा था जो उन्हें राखी बांधने के लिए उत्सुक थीं। चौधरी ने कहा कि उन्हें सगी बहन की कमी महसूस नहीं होती।

रक्षाबंधन के अवसर पर Dreamers Edu Hub में संस्थापक हरिओम चौधरी को छात्राओं से सैकड़ों राखियां मिलीं। चौधरी भावुक हो गए क्योंकि पूरा कैंपस छात्राओं से भरा था जो उन्हें राखी बांधने के लिए उत्सुक थीं। चौधरी ने कहा कि उन्हें सगी बहन की कमी महसूस नहीं होती। यह आयोजन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक था और संस्थान के इतिहास में यादगार बन गया।

ब्रांड डेस्क, देहरादून। आज, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, Dreamers Edu Hub में एक अद्भुत और भावुक माहौल देखने को मिला। संस्थान के संस्थापक, हरिओम चौधरी, को अपनी "बहनों" से सैकड़ों राखियां मिलीं। यह नजारा इतना भावनात्मक था कि चौधरी भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए।

पूरा कैंपस छात्राओं से भरा हुआ था, जो अपने हरिओम सर को राखी बांधने के लिए उत्सुक थीं। कतारें इतनी लंबी थीं कि मानो बहनों का सागर उमड़ आया हो। हर छात्रा के चेहरे पर अपने भाई के प्रति स्नेह और सम्मान की झलक साफ दिखाई दे रही थी।

इस अवसर पर, हरिओम चौधरी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, मेरी कोई सगी बहन या भाई नहीं है, लेकिन आज मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता। जब इतनी सारी बहनें एक साथ आकर राखी बांधती हैं, तो यह एहसास होता है कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है।" उनके ये शब्द सुनकर कई छात्राओं की आंखें नम हो गईं। यह सिर्फ एक राखी का त्योहार नहीं था, बल्कि भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का एक अनुपम उदाहरण था।

Dreamers Edu Hub का यह आयोजन एक संदेश देता है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, सम्मान और स्नेह से भी बनता है। यह दिन संस्थान के इतिहास में एक यादगार पल बन गया, जो यहां के छात्रों और शिक्षकों को हमेशा भाईचारे और पारिवारिक बंधन की याद दिलाता रहेगा।

Website:- www.doondefencedreamers.com

www.dreamerseduhub.com

