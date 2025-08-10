OPUL powerful luxury launch, introduced limited edition watch with Honey Singh OPUL का दमदार लग्जरी लॉन्च, हनी सिंह के साथ पेश की लिमिटेड एडिशन वॉच, Brand-post Hindi News - Hindustan
जब ज्यादातर लग्ज़री ब्रांड्स पारंपरिक रास्ते अपनाते हैं, ऐसे में OPUL एक नया चेहरा बनकर उभरता है और अपनी अलग पहचान बना लेता है।ब्रिटेन में बसे भारतीय उद्योगपति नीरज भाटिया द्वारा स्थापित OPUL ने म्यूजिक स्टार यो यो हनी सिंह के साथ मिलकर एक खास लिमिटेड एडिशन वॉच लॉन्च की है।

Sun, 10 Aug 2025 02:16 PM
जब ज्यादातर लग्ज़री ब्रांड्स पारंपरिक रास्ते अपनाते हैं, ऐसे में OPUL एक नया चेहरा बनकर उभरता है और अपनी अलग पहचान बना लेता है। यह ब्रांड सशक्त नेतृत्व करने आया है। ब्रिटेन में बसे भारतीय उद्योगपति नीरज भाटिया द्वारा स्थापित OPUL ने म्यूजिक स्टार यो यो हनी सिंह के साथ मिलकर एक खास लिमिटेड एडिशन वॉच लॉन्च की है, जिसने फैशन और लग्जरी जगत में हलचल मचा दी है। लेकिन यह लॉन्च सिर्फ एक प्रोडक्ट पेश करने तक सीमित नहीं है। यह एक नई सोच और आंदोलन की शुरुआत है।

विजन के साथ आगे बढ़ते नीरज भाटिया

पूरे कैंपेन में यो यो हनी सिंह के साथ दिखाई दिए नीरज भाटिया, अब लग्जरी और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में एक चर्चित नाम बन चुके हैं। उन्होंने

यो यो विंग्स नामक कैंपेन की कल्पना की, जिसमें एक खास OPUL जेट को इस अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया गया।

यह जेट सिर्फ प्रचार का जरिया नहीं, बल्कि ब्रांड के मूल को दर्शाने वाला प्रतीक बन गया, आजादी, आत्मविश्वास और ऊंची उड़ान का प्रतीक।

भारत में जड़ें और दुनिया भर में नजरें

नीरज भाटिया OPUL को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक वैश्विक साम्राज्य के रूप में खड़ा कर रहे हैं, जो एविएशन, एंटरटेनमेंट, इवेंट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल को एक मंच पर लाता है।

YOYO वॉच: लिमिटेड एडिशन

OPUL द्वारा लॉन्च की गई YOYO वॉच एक कलेक्टर्स आइटम है। यह एक खास बॉक्स में मिलती है जिसमें एक छोटा OPUL जेट मॉडल और हनी सिंह के साइन भी शामिल हैं।

दुनिया भर में केवल 1500 पुरुषों और 500 महिलाओं के लिए उपलब्ध यह घड़ी महत्वाकांक्षा और प्रगति का प्रतीक है।

OPUL की फिलॉसफी स्पष्ट है। यह ब्रांड आपको एक नई पहचान देता है।

यह घड़ियां अब सिर्फ OPUL की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं:

क्या है अगला कदम?

YOYO वॉच तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में OPUL कई बड़ी साझेदारियों, इवेंट्स और विशेष प्रोडक्ट्स के जरिए लग्जरी की दुनिया में नई मिसाल कायम करेगा। स्टोरीटेलिंग और डिजाइन के जरिए OPUL भारतीय लग्जरी को वैश्विक स्तर पर फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

लग्जरी को भारत की माटी से जोड़ना है लक्ष्य : नीरज भाटिया, संस्थापक व सीईओ, OPUL

यह लॉन्च सिर्फ एक घड़ी का नहीं, बल्कि एक संस्कृति बनाने का प्रयास है। OPUL के हर प्रोजेक्ट का मकसद है लग्जरी को भारत की मिट्टी से जोड़ना और वैश्विक पहचान बनाना।

OPUL क्या है?

OPUL एक अंतरराष्ट्रीय लग्जरी और लाइफस्टाइल ब्रांड है, जिसकी स्थापना नीरज भाटिया ने की है। यह ब्रांड कई क्षेत्रों में कार्यरत है:

* निजी विमान सेवा (OPUL जेट्स)

* प्रीमियम इवेंट्स और यात्रा

* रियल एस्टेट और हायरिंग

*डिजिटल कॉमर्स और अब फैशन व मर्चेंडाइज़

*होटल व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर

OPUL की मौजूदगी लंदन, भारत, आइल ऑफ मैन, पुर्तगाल, दुबई सहित कई देशों में है। यह यूके और यूरोप में 20 से अधिक प्राइवेट जेट्स का संचालन करता है।

इस ब्रांड की पैरेंट कंपनी पॉजिटिव एनर्जी है, जिसका सालाना टर्नओवर £1 बिलियन से अधिक है। OPUL ब्रिटिश आर्मी स्पोर्ट्स, इंग्लैंड रग्बी, और आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी बाइक रेस जैसे आयोजन भी करता है।

हर इंसान की पहुंच में हो लग्जरी

OPUL एक ऐसा नाम है जो हर उस इंसान तक लग्जरी पहुंचाना चाहता है, जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। अब जो अगला कदम उठाया जाएगा, वो सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि यादगार भी होगा।

( अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है)

