नूतन होम्योपैथिक क्लिनिक, कानपुर – उम्मीद, विश्वास और उपचार का प्रतीक

Sat, 30 Aug 2025 06:33 PM

महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ अक्सर समाज में छुपी रहती हैं। खासकर पीसीओडी, अनियमित मासिक धर्म, बांझपन, सिस्ट, स्तन की गांठें और अन्य स्त्री रोग ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में महिलाएँ झिझक के कारण खुलकर चर्चा नहीं कर पातीं। ऐसे समय में कानपुर की प्रसिद्ध होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉ. मधुलिका शुक्ला महिलाओं के लिए एक आशा की किरण बनकर सामने आई हैं।

उनका नूतन होम्योपैथिक क्लिनिक (Nutan Homeopathy Clinic), आवास विकास, केशव वाटिका, कानपुर और आस पास के क्षेत्रो में एक जाना-माना नाम बन चुका है।

शुरुआत और उद्देश्य डॉ. मधुलिका शुक्ला ने 2016 में नूतन होम्योपैथिक क्लिनिक की स्थापना की। उनका उद्देश्य सिर्फ दवाइयाँ देना नहीं, बल्कि मरीजों की जिंदगी में विश्वास और नया हौसला जगाना तथा होम्योपैथी को जन जन और घर घर तक पहुंचना था। उन्होंने देखा कि कई बार महिलाएँ अपनी बीमारी को छुपाती हैं और जब तक डॉक्टर के पास पहुँचती हैं, तब तक रोग गंभीर हो चुका होता है।

इस स्थिति को बदलने के लिए डॉ. शुक्ला ने महिलाओं को होम्योपैथी जैसे सुरक्षित और असरदार विकल्प की ओर प्रेरित किया।

महिलाओं की खास समस्याओं का समाधान डॉ. शुक्ला का मानना है कि –

“होम्योपैथी एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो न सिर्फ लक्षणों का बल्कि बीमारी की जड़ का इलाज करता है।”

उनका विशेष ध्यान महिलाओं की बीमारियों पर है –

• पीसीओडी और पीसीओएस (PCOD/PCOS) – अनियमित पीरियड्स और हार्मोनल असंतुलन का सफल इलाज

• बांझपन (Infertility) – जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिल पाया, उनमें से अनेक को उन्होंने मातृत्व का सुख दिलाया

• सिस्ट और ट्यूमर – जहां ऑपरेशन की सलाह दी गई थी, वहाँ दवाइयों से सुधार

• स्तन में गांठ और कैंसर के शुरुआती चरण – कई मरीज बिना ऑपरेशन ही ठीक हुए

• अन्य स्त्री रोग – जैसे ज्यादा ब्लीडिंग, दर्दनाक पीरियड्स, सफेद पानी की शिकायत आदि

स्तन, गर्भाशय एवं अंडाशय की गांठ का बिना ऑपरेशन पायें होम्योपैथी द्वारा बेहतर उपचार

शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ को गंभीरता से लें

नूतन होम्योपैथिक क्लिनिक की वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक एवं कंसल्टेंट डॉ. मधुलिका शुक्ला का कहना है कि शरीर के किसी भी हिस्से में बनी गांठ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गांठ का बनना सामान्य नहीं होता, इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसलिए उसका इलाज होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से किया जा सकता है।

अधिकतर महिलाओं को स्तन, गर्भाशय और अंडाशय में गांठ की समस्या होती है। यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ और भी गंभीर हो जाती है। कई बार यह गांठें कैंसर का रूप भी ले लेती हैं। इसलिए यदि शुरुआती अवस्था में ही इसका इलाज हो जाए तो ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

महिला संबंधी रोगों में अधिकतम संतुष्ट मरीज डॉ. मधुलिका शुक्ला कहती हैं कि आज की नारी अनेक जिम्मेदारियों के बीच अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाती। गर्भाशय में फाइब्रॉइड (गांठ) बन जाना, अंडाशय में सिस्ट, पीसीओडी, स्तन में गांठ, अत्यधिक रक्तस्राव, पीरियड्स में अनियमितता, अत्यधिक दर्द, कमर-दर्द, कब्ज, कमजोरी जैसी समस्याएं बहुत सामान्य हो चुकी हैं।

होम्योपैथी में इन सभी समस्याओं का बिना ऑपरेशन एवं बिना किसी साइड-इफेक्ट के उपचार संभव है।

पीरियड्स से संबंधित समस्याओं का होम्योपैथी में समाधान महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. मधुलिका शुक्ला बताती हैं कि पीरियड्स में अनियमितता, अत्यधिक या अत्यल्प रक्तस्राव, पीरियड्स न होना, दर्द और कमरदर्द जैसी समस्याओं का उपचार होम्योपैथी द्वारा संभव है।

यह दवाएं शरीर की आंतरिक समस्या को जड़ से ठीक करती हैं।

PCOD / PCOS के लक्षण

• पीरियड्स अनियमित होना

• मोटापा बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ना

• चेहरे व शरीर पर अनचाहे बाल आना

• झाइयां, मुंहासे, त्वचा में बदलाव

• बालों का झड़ना

• बांझपन की समस्या

• पेट व कमर के निचले हिस्से में दर्द

• चिड़चिड़ापन और मानसिक समस्या

गर्भाशय की गांठ (यूटेरिन फाइब्रॉइड)

• एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का असंतुलन

• पेट दर्द, पेट का आकार बढ़ना

• भारी व दर्दनाक मासिक धर्म

• पीठ के निचले हिस्से में दर्द

• पेशाब बार-बार आना, कब्ज

• गर्भधारण में समस्या

अंडाशय में गांठ (ओवेरियन सिस्ट)

• हार्मोनल असंतुलन

• पेट के निचले हिस्से में असहजता व फूलना

• मासिक धर्म में अनियमितता

• पेट व कमर में दर्द

• उल्टी-मितली, थकान

• भूख न लगना

होम्योपैथिक चिकित्सा में बेहतर विकल्प – डॉ. मधुलिका शुक्ला

डॉ. मधुलिका शुक्ला बताती हैं कि होम्योपैथी की दवाएं प्राकृतिक होती हैं, इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं और रोग को जड़ से समाप्त करती हैं।

होम्योपैथी द्वारा फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट और पीसीओडी जैसी बीमारियों का बिना ऑपरेशन उपचार संभव है।

मरीजों की कहानियाँ : निराशा से विश्वास तक कई ऐसी महिलाएँ थीं जिन्हें बताया गया कि उनकी समस्या का इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है। लेकिन डॉ. मधुलिका शुक्ला ने अपने उपचार से हजारों मरीजों को सर्जरी से बचाया और स्वस्थ जीवन दिया।

• एक महिला जिसे बार-बार गर्भपात हो जाता था, उन्होंने सफलतापूर्वक इलाज कर मातृत्व का सुख दिया।

• कई महिलाएँ जिन्हें कहा गया कि उनकी बच्चेदानी ऑपरेशन द्वारा निकालनी और पड़ेगी, वे आज स्वस्थ जीवन जी रही हैं।

• कैंसर के शुरुआती चरण के मरीजों को उन्होंने दर्द और डर से मुक्ति दिलाई।

ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जो डॉ. शुक्ला को आम डॉक्टर से अलग बनाते हैं।

क्यों खास हैं डॉ. मधुलिका शुक्ला?

• हर मरीज को पूरा समय देकर धैर्यपूर्वक सुनना

• बीमारी की जड़ तक जाकर सटीक निदान

• बिना किसी साइड इफेक्ट के उपचार

• मरीजों को केवल स्वस्थ करना ही नहीं, बल्कि जीवनशैली और सोच में सकारात्मक बदलाव लाना

• हजारों मरीजों को सर्जरी और भारी खर्च से बचाया

उपलब्धियां और सम्मान

डॉ. मधुलिका शुक्ला को अब तक 16 से अधिक बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है।

• "Aispiring Women" सम्मान से सम्मानित

"सिटी के सितारे" अवॉर्ड से सम्मानित

• बिना सर्जरी हजारों मरीजों को होम्योपैथी द्वारा स्वस्थ करने के लिए कई महत्वपूर्ण मंचों पर सम्मानित किया गया

• बेस्ट गायनेकोलॉजिकल अवॉर्ड से सम्मानित

• उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रशंसा

• अमर उजाला, ABC news channel, दैनिक जागरण,हिंदुस्तान और कई अन्य संस्थाओं ने उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया

दूर-दराज से आते हैं मरीज कानपुर के अलावा फर्रुखाबाद, इटावा, हमीरपुर, महोबा, उन्नाव, हारदोई, कानपुर देहात, बिहार, झारखंड और बरेली से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। यह डॉ. शुक्ला की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वास का प्रमाण है।

महिलाओं के लिए संदेश डॉ. शुक्ला का मानना है कि –

“हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। झिझक और डर छोड़कर अगर वे समय पर इलाज लें, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी होम्योपैथी से ठीक हो सकती है।”

डॉ. मधुलिका शुक्ला : सम्मान और उपलब्धियों की प्रेरणादायी यात्रा

होम्योपैथी के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करने वाली चिकित्सक

कहते हैं कि सच्ची सफलता वही है, जिसे समाज और संस्थाएँ खुले दिल से स्वीकारें। कानपुर की जानी-मानी होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉ. मधुलिका शुक्ला ने अपने समर्पण, निष्ठा और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के दम पर आज न सिर्फ़ हज़ारों मरीजों का जीवन बदला है, बल्कि दर्जनों प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान भी अर्जित किए हैं।

उनके द्वारा स्थापित नूतन होम्योपैथिक क्लिनिक ने महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

डॉ. शुक्ला को अब तक 16 से अधिक बार विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान केवल एक डॉक्टर के लिए पुरस्कार नहीं, बल्कि पूरे होम्योपैथी जगत के लिए गौरव की बात है।

क्यों मिलते हैं इतने सम्मान? डॉ. मधुलिका शुक्ला के उपचार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे –

• हर मरीज को पूरा समय देती हैं,

• बिना सर्जरी और बिना साइड इफेक्ट्स के उपचार करती हैं,

• मरीजों की बीमारी की जड़ तक पहुँचकर समाधान करती हैं,

• हजारों महिलाओं को कैंसर, सिस्ट, पीसीओडी और बांझपन जैसी गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिला चुकी हैं।

इन्हीं गुणों ने उन्हें समाज, मरीजों और चिकित्सा संस्थानों से निरंतर सम्मान दिलाए हैं ल

समाज के लिए प्रेरणा डॉ. शुक्ला का यह सफ़र न सिर्फ़ चिकित्सा क्षेत्र में योगदान का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि समर्पण और सेवा भाव से काम करने वाले चिकित्सक को दुनिया कभी अनदेखा नहीं करती।

आज उनके नाम पर जितने भी पुरस्कार जुड़े हैं, वे आने वाली पीढ़ी के डॉक्टरों और खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं

निष्कर्ष डॉ. मधुलिका शुक्ला के लिए ये सम्मान केवल दीवार पर सजे शिल्ड या ट्रॉफी नहीं हैं, बल्कि मरीजों का विश्वास, समाज का आभार और चिकित्सा जगत का गौरव हैं।

होम्योपैथी के क्षेत्र में उनके योगदान और महिला स्वास्थ्य के प्रति उनकी संवेदनशीलता ने उन्हें सचमुच एक सम्मानित व्यक्तित्व बना दिया है। आने वाले समय में उनसे और भी बड़े कीर्तिमान स्थापित होने की उम्मीद है।