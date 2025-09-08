दून डिफेंस ड्रीमर्स के मार्गदर्शन में निकुंज खन्ना को मिली सफलता, तय किया बिजनौर से NDA तक का सफर

NDA में सफलता मूल्यों अनुशासन और दृढ़ संकल्प से मिलती है। निकुंज खन्ना की कहानी दून डिफेंस ड्रीमर्स के मार्गदर्शन का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के निकुंज ने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण से सफलता प्राप्त की। वह भारत में एनडीए कोचिंग के इच्छुक युवाओं के लिए प्रेरणा हैं।

निकुंज ने अपनी सफलता का श्रेय ड्रीमर्स एडू हब के प्रवीण सर और हरिओम सर को दिया जहाँ उन्हें SSB कोचिंग मिली।

दून डिफेंस ड्रीमर्स ने दिखाई एनडीए की राह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की हर सफल यात्रा मजबूत मूल्यों, अनुशासन और अटूट दृढ़ संकल्प की नींव पर बनी होती है। लेकिन उस क्षमता को एक अनुशंसा में बदलने के लिए, विशेषज्ञ मार्गदर्शन के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आज, हम निकुंज खन्ना की प्रेरक कहानी के माध्यम से दून डिफेंस ड्रीमर्स के लिए एक और मील का पत्थर मना रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की जमीन से जुड़े, निकुंज की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि व्यक्तिगत ईमानदारी को जब विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाता है, तो सफलता निश्चित हो जाती है। उनकी कहानी भारत में एनडीए कोचिंग (NDA coaching in India) की तलाश कर रहे हर युवा उम्मीदवार के लिए एक किरण है।

कृतज्ञता से भरी एक यात्रा: निकुंज के अपने शब्दों में द्वारा - निकुंज खन्ना (NDA के लिए अनुशंसित)

मेरा नाम निकुंज खन्ना है और मैं उत्तर प्रदेश के शांत और जमीन से जुड़े जिले बिजनौर का रहने वाला हूं। मैं अत्यंत गर्व और कृतज्ञता के साथ यह साझा कर रहा हूं कि मुझे हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रवेश के लिए सेवा चयन बोर्ड (SSB) द्वारा अनुशंसित किया गया है।

मेरी शैक्षणिक यात्रा की जड़ें मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल में हैं, एक ऐसी जगह जिसने मेरे अनुशासन और नेतृत्व को आकार दिया। मैं मजबूत मूल्यों और सादगी पर बने परिवार से आता हूं - मेरे पिता, श्री अतुल खन्ना, एक व्यवसायी हैं, और मेरी मां, श्रीमती पूनम खन्ना, एक शिक्षिका हैं, जो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं।

मेरे रास्ते में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब मुझे देहरादून में ड्रीमर्स एडू हब के बारे में पता चला, यह अवसर प्रवीण सर द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया, जिन्होंने मुझे जीवन बदलने वाली 14-दिवसीय नि:शुल्क SSB कोचिंग से परिचित कराया। जो एक उम्मीद भरे कदम के रूप में शुरू हुआ, वह एक परिवर्तनकारी अनुभव में बदल गया, जिसकी पूरी योजना और क्रियान्वयन हरिओम सर - एक बड़े दिल और मूल्यों वाले व्यक्ति - के मार्गदर्शन में हुआ।

ड्रीमर्स में, मुझे एक विश्व स्तरीय GTO ग्राउंड तक चौबीसों घंटे पहुंच मिली, जो सरल और उन्नत दोनों तरह की बाधा संरचनाओं से भरा था। GTO कार्यों के दौरान ग्रुप कैप्टन अंबुज अहलूवालिया सर और हमारे शाम के अभ्यास के दौरान अभिनव सर के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में, मैंने अपनी समस्या-समाधान की मानसिकता को निखारा और रचनात्मक, मौके पर सोचने का कौशल विकसित किया।

कक्षा का वातावरण संरचित और अनुशासित था, जिसने हर सत्र में ध्यान और गहराई को बढ़ावा दिया। विंग कमांडर दीपक त्यागी सर के नेतृत्व में हमारी मनोविज्ञान की कक्षाएं विशेष रूप से ज्ञानवर्धक थीं। उन्होंने हमें केवल तकनीकें नहीं सिखाईं; उन्होंने हमारी सोचने की प्रक्रिया को एक नया आकार दिया। उनके मार्गदर्शन के माध्यम से, मैंने प्रामाणिक कहानी कहने का महत्व सीखा और एक व्यापक, अधिक आत्मविश्वासी मानसिकता विकसित की।

हमारे साक्षात्कार को कैप्टन (IN) संजय जायसवाल सर के साथ एक नए स्तर पर ले जाया गया, जिनके दृष्टिकोण ने हमें हमारी ताकत और कमजोरियों के बारे में ईमानदार अंतर्दृष्टि दी। उनकी व्यावहारिक सलाह और कठोर स्नेह हमें वास्तविक दुनिया की अपेक्षाओं के लिए तैयार करने में सहायक थे।

अभिनव सर के नेतृत्व में शाम के PPDT सत्र हमारी प्रगति पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण थे। वर्तमान रक्षा मुद्दों, तेज विश्लेषण और व्यक्तिगत उपाख्यानों पर उनके जोर ने हमारे दृष्टिकोण को तेज करने में मदद की।

ड्रीमर्स का फॉर्मूला: क्षमता को निखारना, परिणाम देना निकुंज खन्ना की सफलता की कहानी दून डिफेंस ड्रीमर्स के दर्शन को पूरी तरह से समाहित करती है। हम केवल कोचिंग नहीं देते; हम अपने छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों पर निर्माण करके भविष्य के अधिकारियों को गढ़ते हैं।

हरिओम सर का दूरदर्शी नेतृत्व यह परिवर्तनकारी इकोसिस्टम हमारे संस्थापक और सीईओ, हरिओम सर के दूरदर्शी नेतृत्व में फलता-फूलता है। निकुंज द्वारा 'एक बड़े दिल और मूल्यों वाले व्यक्ति' के रूप में वर्णित, हरिओम सर ने एक ऐसा संस्थान बनाया है जो केवल SSB पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए भविष्य के नेता बनाने के बारे में है। प्रवीण सर जैसे गुरुओं द्वारा प्रकाश में लाए गए नि:शुल्क 14-दिवसीय कोचिंग कैंप जैसे अवसर प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता देश के कोने-कोने से प्रतिभाओं के लिए दरवाजे खोलती है।

एक मजबूत नींव पर निर्माण निकुंज अपने स्कूल और परिवार से अनुशासन और मूल्यों के साथ आए थे। हमारी भूमिका उनकी क्षमता को सही दिशा देना थी। यही हमारी देहरादून में एनडीए फाउंडेशन कोचिंग (NDA foundation coaching in Dehradun) का मूल है। विंग कमांडर दीपक त्यागी सर जैसे गुरु केवल सतही तैयारी पर नहीं, बल्कि वास्तविक व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हमारे संस्थान को 10वीं के बाद एनडीए कोचिंग (NDA coaching after 10th) के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

क्षेत्र के महारथियों के साथ प्रशिक्षण क्या हमें देहरादून में सर्वश्रेष्ठ एसएसबी कोचिंग (best SSB coaching in Dehradun) बनाता है? यह हमारी फैकल्टी है। ग्रुप कैप्टन अहलूवालिया सर और कैप्टन संजय जायसवाल सर जैसे पूर्व-मूल्यांकनकर्ताओं और अभिनव सर जैसे समर्पित गुरुओं की टीम के साथ, छात्रों को अद्वितीय, यथार्थवादी प्रशिक्षण मिलता है जो उन्हें वास्तविक SSB के दबावों के लिए तैयार करता है।

आपका सपना, हमारा मिशन निकुंज खन्ना की उपलब्धि हमारे लिए एक गर्व का क्षण है और हर जगह के उम्मीदवारों के लिए एक चमकदार उदाहरण है। यह साबित करता है कि एक ठोस नींव और सही मार्गदर्शन के साथ, NDA में शामिल होने का सपना पूरी तरह से पहुंच में है।

क्या आप अपनी क्षमता को सही दिशा देने और अपने NDA के सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? यदि हां तो, दून डिफेंस ड्रीमर्स से जुड़ें और सपनों को साकार करें।