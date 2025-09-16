NDA–CDS 2025: दून डिफेंस ड्रीमर्स के स्टडी-मटेरियल से लगभग 80% सवालों की सीधी मैचिंग!

देश की प्रतिष्ठित NDA2औरCDS 2025 परीक्षाओं के ताज़ा आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दून डिफेंस ड्रीमर्स(DDD)डिफेंस परीक्षा तैयारी में भरोसे का नाम है।संस्थान के मुताबिक,14 सितम्बर को आयोजित इन दोनों परीक्षाओं के लगभग 80% प्रश्न सीधे उनके क्लासरूम नोट्स,पीडीएफ और टेस्ट-सीरीज़ से मेल खाते पाए गए।

देश की प्रतिष्ठित NDA 2 2025 और CDS 2025 परीक्षाओं के ताज़ा आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दून डिफेंस ड्रीमर्स (DDD) डिफेंस परीक्षा तैयारी में भरोसे का नाम बन चुका है। संस्थान के मुताबिक, 14 सितम्बर को आयोजित इन दोनों परीक्षाओं के लगभग 80% प्रश्न सीधे उनके क्लासरूम टीचिंग, नोट्स, पीडीएफ और टेस्ट-सीरीज़ से मेल खाते पाए गए।

रिकॉर्ड चयन के पीछे सटीक रणनीति देहरादून स्थित इस अग्रणी कोचिंग संस्थान ने दोबारा दिखाया कि सही कंटेंट, सिस्टेमैटिक टीचिंग और अनुभवी फैकल्टी किसी भी चयन को सुनिश्चित करने में कितनी अहम होती है।

परीक्षा देकर निकले कई छात्रों ने कहा, हर विषय में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसे देखकर लगा हो कि यह नया है। लगभग सभी सवाल क्लासरूम में पहले से कवर किए गए थे।

हरिओम चौधरी (फाउंडर डायरेक्टर एंड सीईओ, DDD)

छात्रों को मिले ये बड़े फायदे • आत्मविश्वास में बढ़ोतरी: क्लास में सिखाई गई रणनीतियाँ सीधे सवालों पर लागू हुईं।

• बेहतर टाइम-मैनेजमेंट: सेक्शन-वाइज प्लानिंग से नेगेटिव मार्किंग से बचना आसान हुआ।

• सेलेक्शन की संभावना मजबूत: असली पेपर-लेवल प्रैक्टिस से अंकों में स्थिरता बनी रही।

पारदर्शिता पर जोर

DDD ने बताया कि सेट-वाइज सॉल्यूशन सेशन और कट-ऑफ ट्रेंड एनालिसिस को उनके YouTube चैनल और ऑफिशियल वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है, ताकि परीक्षार्थी रिज़ल्ट आने से पहले ही अपनी परफॉर्मेंस का निष्पक्ष आकलन कर सकें।

हालिया उपलब्धियां बढ़ाती हैं भरोसा पिछले कुछ महीनों में DDD ने एक ही महीने में 35 चयन और एक ही दिन में 6 रिकमेंडेशन दर्ज किए हैं। संस्थान का मानना है कि ऐसी उपलब्धियाँ देहरादून को देश का डिफेंस परीक्षा तैयारी का उभरता हब बनाने में अहम योगदान दे रही हैं।

क्यों मेल खाया DDD का कंटेंट? • कंटेंट-मैपिंग की मजबूत संस्कृति: क्लास नोट्स, पीडीएफ और टेस्ट-सीरीज़ को लगातार पेपर-ट्रेंड से मैप करना।

• सिस्टेमैटिक टीचिंग-मेथड: कॉन्सेप्ट-बिल्डिंग - प्रैक्टिस - फुल-लेंथ मॉक का अनुशासित चक्र।

• अपडेटेड फैकल्टी इनपुट: करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ में लेटेस्ट टॉपिक्स को समय पर शामिल करना।

आगे की योजना

DDD के अनुसार पोस्ट-एग्ज़ाम फेज़ में वे डाउट-रिज़ॉल्विंग क्लासेस, रिविज़न मॉड्यूल और इंटरव्यू/SSB-ओरिएंटेड सेशंस आयोजित करेंगे, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास और चयन की संभावना और मजबूत हो सके।

सपना NDA का - भरोसा Dreamers का Doon Defence Dreamers की यह उपलब्धि न केवल छात्रों के मनोबल को नई ऊंचाई देती है, बल्कि देहरादून को देशभर के रक्षा अभ्यर्थियों के लिए सबसे भरोसेमंद डिफेंस एग्ज़ामिनेशन कोचिंग हब के रूप में स्थापित करती है।

DDD की अपडेटेड कंटेंट-टीम, सिस्टेमैटिक टीचिंग-मेथड और मॉक-टेस्ट आधारित तैयारी की वजह से छात्रों को परीक्षा हॉल में वही पैटर्न—और अधिकांश वही सवाल—देखने को मिले जो हमने क्लासरूम में कवर किए थे। यह पूरे Dreamers परिवार के लिए गर्व का क्षण है।

हमने सेट-वाइज आंसर-की के साथ डिटेल्ड पेपर-एनालिसिस जारी किया है, ताकि अभ्यर्थियों को अगले चरण की तैयारी के लिए बिल्कुल स्पष्ट रोडमैप मिल सके।

