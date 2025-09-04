माइक्रो वेलनेस ने प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12 के लिए यूपी योद्धाज़ से की साझेदारी

माइक्रो वेलनेस ने प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12 के लिए यूपी योद्धा से साझेदारी की, जो विशाखापट्टनम में जर्सी लॉन्च इवेंट के दौरान घोषित हुई। यह कदम उपभोक्ताओं तक पहुंचने की उनकी रणनीति का हिस्सा है।

बेंगलुरु, 4 सितंबर 2025 – माइक्रो लैब्स के ओवर-द-काउंटर (OTC) डिवीजन, माइक्रो वेलनेस ने प्रो कबड्डी लीग (PKL) सीज़न 12 के लिए यूपी योद्धाज़ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। यह साझेदारी पिछले हफ्ते विशाखापट्टनम में आयोजित टीम की जर्सी लॉन्च इवेंट के दौरान सामने आई और उपभोक्ताओं तक भारत के लोकप्रिय खेल मंचों के ज़रिए पहुँचने की माइक्रो वेलनेस की रणनीति में एक अहम कदम साबित हुई।

PKL का नया सीज़न 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विशाखापट्टनम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर पुलेला गोपीचंद, धनराज पिल्लै, प्रदीप नरवाल और वैभव सुर्यवंशी जैसे दिग्गज शामिल हुए। नए कप्तान सुमित सांगवान की अगुवाई में यूपी योद्धाज़ ने 30 अगस्त 2025 को तेलुगु टाइटंस पर शानदार जीत दर्ज कर अभियान की शुरुआत की।

इस साझेदारी के तहत, माइक्रो लैब्स का प्रसिद्ध उत्पाद DOLO को यूपी योद्धाज़ का आधिकारिक पेन रिलीफ पार्टनर नामित किया गया है। कबड्डी जैसे ऊर्जावान और शारीरिक मेहनत वाले खेल के साथ यह जुड़ाव ब्रांड की पहचान को और मजबूत करता है, जो तेज़ और प्रभावी दर्द से राहत का भरोसेमंद समाधान है – चाहे मैदान पर हो या मैदान के बाहर।

साझेदारी पर बात करते हुए माइक्रो लैब्स की हेड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, दिया सुराना ने कहा:

“माइक्रो हमेशा से भारत में खेलों का बड़ा समर्थक रहा है। अपने CSR कार्यक्रमों के माध्यम से हमने लगातार उभरते खिलाड़ियों, खासकर ग्रामीण इलाकों, स्कूलों और कॉलेजों से आने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रायोजन दिया है, जो आगे चलकर भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। यूपी योद्धाज़ के साथ यह जुड़ाव भारतीय खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्वाभाविक विस्तार है और हमें आज के स्वास्थ्य-जागरूक उपभोक्ताओं से एक गतिशील मंच जैसे कबड्डी के माध्यम से जोड़ने में मदद करता है।”

भारत का वेलनेस सेगमेंट एक विशाल मल्टी-बिलियन-डॉलर अवसर प्रस्तुत करता है। भारत का हेल्थ और वेलनेस मार्केट 2024 में 156.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर आँका गया है और अनुमान है कि यह 2033 तक 256.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो 2025 से 2033 के बीच लगभग 5.3% की CAGR से बढ़ेगा।

इस पर टिप्पणी करते हुए माइक्रो लैब्स के सीएमडी, दिलीप सूरा ने कहा:

“भारत में OTC और वेलनेस मार्केट मज़बूत विकास पथ पर है, और इसकी मांग महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारी रणनीति भरोसेमंद ब्रांड्स का निर्माण करना है, जिन पर उपभोक्ता अपनी रोज़मर्रा की वेलनेस ज़रूरतों के लिए भरोसा कर सकें। इस तरह की साझेदारियाँ सार्थक दृश्यता और जुड़ाव पैदा करती हैं। कबड्डी, अपनी पैन-इंडिया अपील के साथ, हमारे वेलनेस संदेश को आगे बढ़ाने का एकदम सही मंच है।”

अस्वीकरण: इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है।