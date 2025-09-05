Historic achievement of Doon Defense Dreamers, Army rituals took Aditya Trimurti to the last rites दून डिफेंस ड्रीमर्स की ऐतिहासिक उपलब्धि, सेना के संस्कारों ने आदित्य त्रिपाठी को एनडीए तक पहुंचाया, Brand-post Hindi News - Hindustan
दून डिफेंस ड्रीमर्स की ऐतिहासिक उपलब्धि, सेना के संस्कारों ने आदित्य त्रिपाठी को एनडीए तक पहुंचाया

Brand PostFri, 5 Sep 2025 10:21 AM
दून डिफेंस ड्रीमर्स की ऐतिहासिक उपलब्धि, सेना के संस्कारों ने आदित्य त्रिपाठी को एनडीए तक पहुंचाया

आज हम एक आदित्य त्रिपाठी की गहरी और प्रेरणादायक कहानी साझा कर रहे हैं जिनका जीवन और यात्रा सफलता के उस इकोसिस्टम की एक खिड़की है जिसने दून डिफेंस ड्रीमर्स को एक महीने में ऐतिहासिक 35 अनुशंसाएं दिलाने में मदद की। उनकी कहानी सिर्फ उनकी सफलता का वर्णन नहीं करती यह उस सवाल का जवाब देती है जो हर कोई पूछ रहा है यह अभूतपूर्व उपलब्धि कैसे हासिल की...?

आदित्य त्रिपाठी के पिता भारतीय सेना में सेवारत हैं। एक सैन्य परिवार में जन्मे बच्चे के लिए, वर्दी सिर्फ एक पेशा नहीं होती; यह वह हवा है जिसमें वे सांस लेते हैं, वे मूल्य हैं जो उन्हें विरासत में मिलते हैं, और वह नियति है जिसे वे पाना चाहते हैं। भाईचारे, अनुशासन और अटूट विश्वास की भावना उनके लिए एक स्वर्ण मानक बन जाती है, जिससे वे बाकी दुनिया को मापते हैं।

आज, हम एक सेना के बेटे, आदित्य त्रिपाठी की गहरी और प्रेरणादायक कहानी साझा कर रहे हैं, जिनका जीवन और यात्रा सफलता के उस इकोसिस्टम की एक खिड़की है जिसने हमें एक महीने में ऐतिहासिक 35 अनुशंसाएं दिलाने में मदद की। उनकी कहानी सिर्फ उनकी सफलता का वर्णन नहीं करती; यह उस सवाल का जवाब देती है जो हर कोई पूछ रहा है: दून डिफेंस ड्रीमर्स ने यह अभूतपूर्व उपलब्धि कैसे हासिल की?

सेवा के लिए जन्मे: आदित्य त्रिपाठी, उन्हीं के शब्दों में

आदित्य त्रिपाठी (NDA के लिए अनुशंसित)

● मैं आदित्य त्रिपाठी हूँ, जिसका जन्म करारी गाँव, कौशांबी जिले में हुआ। मेरे पिता भारतीय सेना में सेवारत हैं, जबकि मेरी माँ एक गृहिणी हैं। तीन या चार साल की उम्र तक, मैं अपने दादाजी के परिवार के साथ रहा, जबकि मेरे पिता सेना के विभिन्न स्थानों पर तैनात थे। बाद में, जब उनका तबादला पठानकोट हुआ, तो मेरी माँ और मैं उनके साथ वहाँ चले गए।

● यह पहली बार था जब मैंने वास्तव में सैन्य जीवन शैली का अनुभव किया। एक बात जिसने मुझ पर स्थायी प्रभाव छोड़ा, वह थी अफसरों और जवानों के बीच जुड़ाव और भाईचारे की गहरी भावना। इस माहौल ने मुझे गहराई से प्रभावित किया, जिससे बाहर की हर चीज फीकी लगने लगी। मैंने महसूस किया कि मैं भौतिक सुख-सुविधाओं की तुलना में विश्वास, एकता और सेवा को कहीं अधिक महत्व देता हूँ।

● जब मैं चौथी कक्षा में था, तब मेरे पिता ने मुझे मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षाओं के लिए कठोरता से तैयार किया। मेरे दिन सुबह 5 बजे शुरू होते और रात 9:30 या 10 बजे के आसपास समाप्त होते, जो पढ़ाई, कौशल-निर्माण और शारीरिक प्रशिक्षण से भरे होते थे। हालांकि मैंने अंततः मिलिट्री स्कूल में प्रवेश नहीं लिया, लेकिन यह गहन प्रशिक्षण मेरे लिए उस स्तर पर मेरे माता-पिता द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। उन वर्षों से, मेरा जीवन एक ही स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित रहा है - सशस्त्र बलों में शामिल होना।

● 10वीं कक्षा के बाद, मैंने खुद को NDA की तैयारी के लिए समर्पित कर दिया। मैंने NDA की लिखित परीक्षा दी लेकिन अपने पहले और दूसरे प्रयास में असफल रहा। अपने तीसरे प्रयास में, सही तैयारी और उचित SSB मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद, मैंने अंततः दोनों को पास कर लिया। वह 'उचित एसएसबी मार्गदर्शन' मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और वह मुझे दून डिफेंस ड्रीमर्स में मिला, जहाँ मेरे जीवन भर के प्रशिक्षण को अंततः मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा दी गई।

अभूतपूर्व सफलता का फॉर्मूला: क्यों दून डिफेंस ड्रीमर्स भारत का नंबर 1 संस्थान है?

आदित्य की कहानी हमारे मूल दर्शन का सटीक प्रतिबिंब है। जो मूल्य उन्होंने घर पर सीखे, उन्हीं मूल्यों पर हम चलते हैं। हमारे 35 उम्मीदवारों की सफलता कोई चमत्कार नहीं है; यह एक अपराजेय, 360-डिग्री इकोसिस्टम का परिणाम है।

1. देशभक्ति की नींव (बचपन से तैयारी)

आदित्य के पिता ने उनकी ट्रेनिंग चौथी कक्षा से शुरू की थी। हम भी इसी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। दून डिफेंस ड्रीमर्स में, आरआईएमसी (RIMC) और सैनिक स्कूल की तैयारी चौथी कक्षा से ही शुरू हो जाती है। देशभक्ति बचपन से ही जगाई जा रही है। यह शुरुआती शुरुआत भविष्य में एनडीए कोचिंग में सफलता के लिए आवश्यक मजबूत नींव बनाती है।

2. अद्वितीय इन्फ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी

एक सपने को बेहतरीन उपकरणों की आवश्यकता होती है। हम उन्हें प्रदान करते हैं। भारत के सबसे बड़े GTO ग्राउंड के साथ, हमारे उम्मीदवार सबसे यथार्थवादी वातावरण में अभ्यास करते हैं। हमारी 11 अनुभवी अधिकारियों की SSB टीम ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करती है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारी विशाल लाइब्रेरी, लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार की तैयारी में कोई कसर न रह जाए।

3. घर से दूर एक घर: 24/7 'फौजी' इकोसिस्टम

जिस भाईचारे की आदित्य ने सेना में प्रशंसा की, वही माहौल हमने यहां बनाया है। हम सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल और भोजन की सुविधा प्रदान करते हैं। हमारे हॉस्टल इंचार्ज, राम सर, हर बच्चे का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं। एक ऐसी प्रथा जो कहीं और नहीं सुनी जाती, हमारे शिक्षक और हमारे सीईओ, हरिओम सर, छात्रों के साथ खाना खाते हैं, जिससे परिवार की सच्ची भावना को बढ़ावा मिलता है। हमारे शिक्षक, जिनमें अभिनव सर जैसे मेंटर्स भी शामिल हैं जो व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करते हैं, हॉस्टल में ही रहते हैं, जिससे वे संदेह निवारण और मार्गदर्शन के लिए 24/7 उपलब्ध रहते हैं।

4. निरंतर प्रेरणा और समर्थन

अकादमी की यात्रा लंबी और कठिन है। हम सेवारत सेना के अधिकारियों द्वारा नियमित मोटिवेशनल लेक्चर के साथ मनोबल को ऊंचा रखते हैं। इसके अलावा, हमारे पहले से अनुशंसित छात्र भी अक्सर अपने अनुभव साझा करने और अगले बैच को प्रेरित करने के लिए आते हैं। यह प्रेरणा और सफलता का एक शक्तिशाली चक्र बनाता है।

एक इकोसिस्टम से जुड़ें, सिर्फ एक क्लासरूम से नहीं

आदित्य की सफलता उनकी मजबूत नींव और हमारे अद्वितीय प्रशिक्षण,

देखभाल और प्रेरणा के इकोसिस्टम के मिलन का परिणाम थी। यही इकोसिस्टम हमारी 35 सिलेक्शंस का रहस्य है।

राष्ट्र की सेवा करने का आपका सपना सर्वश्रेष्ठ समर्थन प्रणाली का हकदार है। यह एक ऐसे माहौल का हकदार है जो आपको उसी 'फौजी परिवार' जैसा महसूस कराए जो आपको प्रेरित करता है।

एनडीए कोचिंग, एसएसबी इंटरव्यू, और जीवन की नींव के लिए दून डिफेंस ड्रीमर्स चुनें। उस अंतर का अनुभव करें जिसने हमें भारत का सबसे भरोसेमंद और सफल डिफेंस कोचिंग संस्थान बनाया है।

(अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति / संस्थान की है)

