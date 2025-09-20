हीर एक्सप्रेस: फैमिली फिल्म, दिविता जुनेजा का डेब्यू, दर्शक परिवार संग पहुँच रहे हैं सिनेमाघरों में

हीर एक्सप्रेस ने दर्शकों को थिएटर तक खींचा, तीनों पीढ़ियों को जोड़ते हुए इसे बेहतरीन फैमिली मूवी बताया जा रहा है।

चंडीगढ़। बॉलीवुड की नई रिलीज़ हीर एक्सप्रेस ने सिनेमाघरों में मदर्शकों का ध्यान खींचा है।। लंबे समय बाद दर्शकों किसी फिल्म को लेकर उत्साहित दिखाई दिए है। यह फिल्म केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों, माता-पिता और दादा-दादी—तीनों पीढ़ियाँ एक साथ थिएटर पहुँच रही है। इसे कई लोग “बेहतरीन फैमिली मूवी” कहकर सराह रहे हैं।

थिएटरों में अलग-अलग नज़ारे देखने को मिल रहे है। कई जगह बच्चे स्कूल से सीधे पहुंचे, तो बुज़ुर्ग सत्संग और मंदिर–गुरुद्वारे से लौटते हुए पोते–पोतियों का हाथ थामे थिएटर आ गए। दर्शकों की आँखों में खुशी और भावुकता दोनों दिखी। एक बुज़ुर्ग दर्शक ने कहा – “आजकल साफ-सुथरी फिल्में कम बनती हैं। हीर एक्सप्रेस देखकर दिल को सुकून और पुरानी यादें दोनों मिलीं।”

फिल्म की अहमियत इसका पारिवारिक कंटेंट है। इसमें न गालियाँ हैं, न वल्गैरिटी और न ही कोई दिखावा। कहानी रिश्तों और परिवार की भावनाओं पर आधारित है है। हर उम्र का दर्शक इससे जुड़ता है और थिएटर से बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मुस्कान और नम आँखों के साथ लौटता है।

फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिविता जुनेजा ने अपने डेब्यू में ध्यान आकर्षित किया है। स्क्रीन पर उनकी मासूमियत और आत्मविश्वास का मेल दर्शकों को वास्तविक लगता है। कई दर्शकों ने महसूस किया कि हीर का किरदार घर की बेटी, बहन या दोस्त जैसा लगा। समीक्षकों का कहना है कि यह एक उल्लेखनीय डेब्यू है, और युवा दर्शक उन्हें रोल मॉडल मान रहे हैं।

उनके साथ प्रीत कमानी का अभिनय भी बेहतरीन है। उनकी सादगी और स्वाभाविक अदायगी ने हीर के किरदार को गहराई दी है। दोनों की ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री दर्शकों को हँसी भी देती है और कुछ दृश्यों को भावुक भी कर देती है।

फिल्म की कास्टिंग में आशुतोष राणा, गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा और मेघना मलिक जैसे कलाकार शामिल हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से कहानी को और मजबूती दी है। हर किरदार फिल्म में अपनी जगह बनाए रखता है।

निर्देशक उमेश शुक्ला, जो पहले भी फैमिली सिनेमा में अपनी पहचान बना चुके हैं, ने हीर एक्सप्रेस को सरल और भावनात्मक अंदाज़ में प्रस्तुत किया हैं। उनकी निर्देशन शैली ने फिल्म को सिर्फ मनोरंजक ही नहीं बल्कि यादगार भी बना दिया है।

कुल मिलाकर, हीर एक्सप्रेस एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और रिश्तों को केंद्र में रखती है। यह दर्शकों को याद दिलाती है कि परिवार हमारी अहम ताकत है। थिएटर से बाहर निकलते समय दर्शकों की आँखें नम होती हैं और चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है।

हीर एक्सप्रेस ने दिखाया है कि साफ-सुथरी कहानियाँ दर्शकों से जुड़ सकती हैं और दिविता जुनेजा को एक नया पहचान दिलाई है।

