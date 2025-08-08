Gyandhara Indias leading cattle nutrition company fulfilling the promise of balanced nutrition ज्ञानधारा : भारत की उभरती कैटल फीड कंपनी - अब पशुओं का पोषण बढ़िया पशु आहार से, Brand-post Hindi News - Hindustan
ज्ञानधारा : भारत की उभरती कैटल फीड कंपनी - अब पशुओं का पोषण बढ़िया पशु आहार से

भारत के डेयरी किसान आज भी पारंपरिक आहार पर निर्भर रहते हैं। इसका असर दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर पड़ता है। ऐसे में ज्ञानधारा एक नई उम्मीद बनकर सामने आया जो न केवल पशुओं के लिए संपूर्ण आहार समाधान प्रदान करता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पशुपालन को सही दिशा भी दे रहा है।

Fri, 8 Aug 2025
ज्ञानधारा : भारत की उभरती कैटल फीड कंपनी - अब पशुओं का पोषण बढ़िया पशु आहार से

ज्ञानधारा : पशुओं के पोषण का पूर्ण समाधान

ज्ञानधारा, उत्तर भारत की एक अग्रणी कैटल न्यूट्रिशन कंपनी, जिनके संयंत्रों में हर बैच की जांच अत्याधुनिक तकनीकों जैसे एन.आई.आर. और एम.पी.ए.ई.एस. से की जाती है जो पशुओं की संपूर्ण स्वास्थ्य सम्बंधित आवश्यकताओं को समझते हुए एक ऐसा पशु आहार बनाती है जो न केवल मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होता है, पशु आहार में अफ्लाटॉक्सिन भी नियंत्रित होता है

ज्ञानधारा का उद्देश्य केवल पशु आहार का व्यापार करना नहीं है, बल्कि पशुपालको को वैज्ञानिक पद्धतियों से दूध उत्पादन बढ़ाने और पशु का स्वास्थ सुधारने के लिए प्रशिक्षित और समर्थ बनाना है।

अमित सियाल का भरोसा अब ज्ञानधारा – बढ़िया वाला पशु आहार

ज्ञानधारा की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है, जिसे आजमाया गया, परखा गया और अपनाया गया। बिलकुल हमारे ब्रांड अंबेसडर अमित सियाल की तरह । इस भरोसे की आवाज़ बनकर उभरे अभिनेता अमित सियाल, जब कहते हैं ज्ञानधारा बढ़िया वाला पशु आहार!, तो यह केवल एक संवाद नहीं, बल्कि लाखों किसानों के विश्वास को और मज़बूत करते हुए एक वादा बन जाता है ।

ज्ञानधारा को क्यों चुनें?

• संतुलित पोषण यानी ज़्यादा दूध, बेहतर स्वास्थ्य

• अफ़्लाटॉक्सिन और भारी धातु नियंत्रण यानी सुरक्षित पशु, कम बीमारियां

• बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप गुणवत्ता

• वैज्ञानिक फॉर्मूले से निर्मित

• गांव स्तर तक मज़बूत विक्रेता एवम किसान नेटवर्क

ज्ञानधारा: सिर्फ फीड नहीं, एक न्यूट्रिशन पार्टनर

ज्ञानधारा केवल एक पशु आहार ब्रांड नहीं है यह किसानों का पोषण सलाहकार, गुणवत्ता का प्रतीक और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाला विश्वसनीय सहयोगी है। जब बात हो आपके पशुओं की सेहत और परिवार की आमदनी की तो भरोसा करें ज्ञानधारा पर।

अस्वीकरण: इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति / संस्थान की है।

