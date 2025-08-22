चुरू की धरती से NDA के शिखर तक: मालविका मरोलिया की प्रेरणादायी सफलता की कहानी

हर साल लाखों भारतीय युवा वर्दी पहनने और देश की सेवा करने का सपना देखते हैं। ऐसे ही दून डिफेंस ड्रीमर्स की गौरवशाली छात्रा, मालविका मरोलिया ने दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और उस सही मार्गदर्शन से अपने सपने को साकार कर सफलता की प्रेरणादायक कहानी गढ़ी है, जिन्हें 4 AFSB, वाराणसी से 'Recommended' किया गया है

हर साल लाखों भारतीय युवा वर्दी पहनने और देश की सेवा करने का सपना देखते हैं। यह सम्मान, साहस और अद्वितीय समर्पण का सपना है। ऐसे ही दून डिफेंस ड्रीमर्स की गौरवशाली छात्रा, मालविका मरोलिया ने दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और उस सही मार्गदर्शन से अपने सपने को साकार कर सफलता की प्रेरणादायक कहानी गढ़ी है, जिन्हें 4 AFSB, वाराणसी से 'Recommended' किया गया है।

एक अटूट सपने की चिंगारी राजस्थान के चुरू की रहने वालीं मालविका हमेशा से भारतीय सशस्त्र बलों में सेवारत महिलाओं से प्रेरित थीं। उनकी बहादुरी, प्रतिबद्धता और समर्पण ने उनके अंदर भी वही जज्बा जगाया। अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने की चाह केवल एक क्षणिक विचार नहीं था, यह उनके जीवन का एकमात्र मिशन बन गया।

उनका समर्पण उनकी पढ़ाई में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जहां उन्होंने अपनी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में शानदार 98% अंक हासिल किए। यह मजबूत शैक्षणिक नींव उनकी लंबी यात्रा का पहला कदम थी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पर अपनी नज़रें टिकाए, उन्होंने कठिन NDA/NA-I प्रवेश परीक्षा दी और उसे सफलतापूर्वक पास किया, जिससे उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर मिला।

निर्णायक मोड़: देहरादून में सर्वश्रेष्ठ SSB कोचिंग का चुनाव लिखित परीक्षा पास करना तो केवल आधी लड़ाई है। सेवा चयन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता की एक कठिन 5-दिवसीय परीक्षा है। जिसके लिए उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यक्ता महसूस हुई।

मालविका को भारत की सर्वश्रेष्ठ SSB कोचिंग की तलाश ने देहरादून की पहाड़ियों में, सीधे दून डिफेंस ड्रीमर्स के दरवाजे तक ले आई। उन्होंने यहां मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया।

दून डिफेंस ड्रीमर्स में, मालविका को वह सब मिला जिसकी उन्हें तलाश थी जो प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं...

अनुभवी मार्गदर्शन: अनुभवी शिक्षकों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, विशेषज्ञों की टीम,

व्यक्तिगत मूल्यांकन: ताकत की पहचान और कमजोरियों को समझने और सुधार के लिए आमने-सामने फीडबैक सत्र।

सहयोगी माहौल : प्रोत्साहन और सौहार्द जिससे उन्हे लगातार बेहतर बनने को प्रेरित किया।

कड़ी मेहनत और अपनों के समर्थन से मिली सफलता : मालविका सिंह

मेरे माता-पिता और परिवार, शिक्षकों और दोस्तों के निरंतर समर्थन और कड़ी मेहनत ने संस्थान के संरचित प्रशिक्षण के साथ मिलकर सफलता का मार्ग प्रशस्त किया।

दून डिफेंस ड्रीमर्स ही क्यों है नंबर 1 NDA कोचिंग ? मालविका जैसे अभ्यर्थियों की सफलता मालविका की सफलता सिर्फ़ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि DDD की ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का भी सबूत है।

समग्र विकास पर ध्यान सिर्फ़ पढ़ाई नहीं, बल्कि Officer Like Qualities (OLQs) का विकास – मनोवैज्ञानिक टेस्ट, GTO टास्क और मॉक इंटरव्यू के ज़रिए।

फाउंडेशन प्रोग्राम: NDA की तैयारी जल्दी शुरू करने वालों के लिए 10वीं के बाद NDA कोचिंग।

विशेष SSB विंग: वास्तविक SSB जैसा माहौल और अनुकरण, जिससे डर खत्म हो और आत्मविश्वास बढ़े।

रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिज़ल्ट्स: हाल ही में DDD ने एक महीने में 35 चयन दिए हैं, जिनमें 6 प्रतिभाशाली लड़कियाँ भी शामिल हैं।

एक सपना, जो हुआ सच आख़िरकार, वाराणसी स्थित 4 AFSB में, मालविका ने आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपना प्रदर्शन किया। परिणाम वही हुआ, जिसका उन्होंने सपना देखा था – उन्हें ‘Recommended’ कर लिया गया।