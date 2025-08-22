चंबल के साहस से NDA की शान तक: अभिषेक दांडोतिया की वापसी की कहानी

चंबल की ऐतिहासिक भूमि के युवा अभिषेक दांडोतिया, जिन्होंने अपनी असफलताओं को पार कर 18 SSB इलाहाबाद से NDA के लिए अनुशंसित होकर सफलता का नया आयाम गढ़ा है। उनकी कहानी इस बात का एक सशक्त प्रमाण है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ मिलकर सफलता की सीढ़ी है।

सशस्त्र बलों का मार्ग आसान नहीं होता है। यह केवल सफलता की सीधी राह नहीं है, बल्कि चरित्र, लचीलेपन और अटूट आत्मविश्वास की परीक्षा है। कभी-कभी यह असफलता के बाद और भी मजबूती से उठ खड़े होने का नाम होता है। ऐसा ही नाम है चंबल की ऐतिहासिक भूमि के युवा अभिषेक दांडोतिया की, जिन्होंने अपनी असफलताओं को पार कर 18 SSB इलाहाबाद से NDA के लिए अनुशंसित होकर सफलता का नया आयाम गढ़ा है। उनकी कहानी इस बात का एक सशक्त प्रमाण है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ मिलकर सफलता की सीढ़ी है। भारत में सर्वश्रेष्ठ एसएसबी कोचिंग की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए, अभिषेक की यात्रा एक सफल वापसी का जीता-जागता ब्लूप्रिंट है।

अभिषेक की स्कूली शिक्षा और परिवार मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के मुरैना में जन्में अभिषेक दांडोतिया को 18 SSB इलाहाबाद से NDA एंट्री के लिए अनुशंसित किया गया है।साधारण परिवार में जन्में अभिषेक के पिता वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में सेवारत हैं और मां एक गृहिणी हैं।अभिषेक ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल रीवा से की है, जो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के दो सेवारत जनरल अधिकारियों की मातृ संस्था है। अपने स्कूल से ही अभिषेक ने अपने नेतृत्व कौशल को विकसित किया और सशस्त्र बलों में शामिल होकर अपने राष्ट्र की सेवा करने का उद्देश्य प्राप्त किया।

असफलताओं ने गढ़ी सफलता की कहानी अभिषेक अपने पहले प्रयास में 4 AFSB वाराणसी से स्क्रीन-आउट हो गए थे। लेकिन दूसरे प्रयास के लिए, जिसमें अभिषेक को अनुशंसा मिली, देहरादून में ड्रीमर्स ज्वाइन किया। अभिषेक ने प्रवीण सर के एक वीडियो के माध्यम से इस संस्थान को पाया, जिनसे उन्होंने संस्थान के वीडियो पर ऑनलाइन पढ़ाई की थी, जिसमें नि:शुल्क मेंटरशिप कार्यक्रम के बारे में बताया गया था। उस अवसर से, अभिषेक SSB के पूर्व-मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा ब्रीफिंग लेने का मौका मिला। इस तरह अभिषेक ने तीनों संबंधित क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया।

मार्गदर्शन से मिला रास्ता - अभिषेक दांडोतिया मनोवैज्ञानिक लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर, जिन्होंने सही दृष्टिकोण के साथ विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी और इसमें सुधार करने में मदद की। साक्षात्कार अधिकारी (IO) कैप्टन जायसवाल सर, जिन्होंने SSB जैसे ही माहौल में वास्तविक साक्षात्कार का सामना करने का अवसर दिया और मेरे प्रदर्शन पर जानकारी भी दी। मेरे G.T.O. अहलूवालिया सर (सबसे कूल!) थे, जिन्होंने GTO की विभिन्न प्रक्रियाओं की व्याख्या की, संरचनाओं के बारे में बताया और मेरी बहुत मदद की। मैं हमारे अभ्यास सत्रों के दौरान उनके अथक परिश्रम के लिए प्राग्या मैम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और अंत में, हर चीज के लिए अभिनव पांडे सर का धन्यवाद। कुल मिलाकर, ड्रीमर्स संस्थान का बहुत-बहुत धन्यवाद!

ड्रीमर्स का ब्लूप्रिंट: असफलताओं को वापसी में बदलना एक स्क्रीन-आउट से लेकर अनुशंसा तक का अभिषेक का सफर दून डिफेंस ड्रीमर्स में लक्षित और प्रभावी प्रशिक्षण पद्धति को पूरी तरह से दर्शाता है, जो देहरादून में सर्वश्रेष्ठ एसएसबी कोचिंग के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है।

कमजोरियों को पहचानने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन जीत का पहला कदम अपनी कमियों को जानना है। अपने पहले प्रयास के बाद, अभिषेक को यह समझने की जरूरत थी कि वह स्क्रीन-आउट क्यों हुए। यहीं पर हमारे पूर्व-मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल फर्क पैदा करता है। मनोविज्ञान के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर और साक्षात्कार के लिए कैप्टन जायसवाल सर जैसे गुरुओं के साथ, उम्मीदवारों को सटीक और कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया मिलती है जो उनकी कमजोरियों को उजागर करती है और सुधार के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है।

सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए समग्र प्रशिक्षण अनुशंसा तीनों परीक्षणों में निरंतर प्रदर्शन के माध्यम से अर्जित की जाती है। ग्रुप कैप्टन अहलूवालिया सर जैसे अनुभवी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में, हमारा GTO प्रशिक्षण सिद्धांत से आगे जाता है। इसमें व्यावहारिक प्रदर्शन और रणनीति शामिल है, जो जटिल कार्यों को भी करने योग्य बनाती है। अभ्यास सत्रों के दौरान प्राग्या मैम और अभिनव सर जैसे गुरुओं का समर्पण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उम्मीदवार पूरी तरह से तैयार और आत्मविश्वासी हो। यह व्यापक दृष्टिकोण हमारी एनडीए फाउंडेशन कोचिंग का एक आधार स्तंभ है।

एक संपूर्ण मेंटरशिप इकोसिस्टम दून डिफेंस ड्रीमर्स सिर्फ एक संस्थान से बढ़कर है; यह एक संपूर्ण समर्थन प्रणाली है। प्रवीण सर के साथ ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से प्रारंभिक संपर्क से लेकर SSB से पहले अंतिम तैयारी तक, प्रत्येक छात्र की निगरानी और मार्गदर्शन किया जाता है। यह इकोसिस्टम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो 10वीं के बाद एनडीए कोचिंग (NDA coaching after 10th) की तलाश में हैं, क्योंकि यह शुरू से ही चरित्र और आत्मविश्वास का निर्माण करता है।