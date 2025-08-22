From Haryana to Air Force The inspiring flight of Saksham Yadav and the unbreakable partnership of Doon Defence Dreamers हरियाणा से वायु सेना तक: सक्षम यादव की प्रेरणादायक उड़ान और दून डिफेंस ड्रीमर्स का अटूट साथ, Brand-post Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsब्रांड पोस्ट न्यूज़From Haryana to Air Force The inspiring flight of Saksham Yadav and the unbreakable partnership of Doon Defence Dreamers

हरियाणा से वायु सेना तक: सक्षम यादव की प्रेरणादायक उड़ान और दून डिफेंस ड्रीमर्स का अटूट साथ

दून डिफेंस ड्रीमर्स के मार्गदर्शन में सक्षम ने भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल होने के अपने सपने को साकार कर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बन चुके हैं। सक्षम दून डिफेंस ड्रीमर्स के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा बने हैं, जहां संस्थान ने एक महीने में 35 सिलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है।

Brand PostFri, 22 Aug 2025 12:01 PM
share Share
Follow Us on
हरियाणा से वायु सेना तक: सक्षम यादव की प्रेरणादायक उड़ान और दून डिफेंस ड्रीमर्स का अटूट साथ

"हौसलों से उड़ान होती है", इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले सक्षम यादव ने। दून डिफेंस ड्रीमर्स के मार्गदर्शन में सक्षम ने भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल होने के अपने सपने को साकार कर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बन चुके हैं।

सक्षम की यह सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि वह दून डिफेंस ड्रीमर्स के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा बने हैं, जहां संस्थान ने एक महीने में 35 सिलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि DDD को भारत में सर्वश्रेष्ठ डिफेंस कोचिंग संस्थाओं की सूची में अग्रणी कर दिया है।

अनुशासन और सेवा की नींव

सक्षम एक साधारण और अनुशासित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जहां मूल्यों और शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाता है। उनके पिता एक समर्पित शिक्षक हैं और माता एक कुशल गृहिणी। घर के माहौल ने उनमें अनुशासन, दृढ़ता और राष्ट्र सेवा की भावना को गहराई से स्थापित किया। सैन्य जीवन की ओर उनका झुकाव तब शुरू हुआ जब उन्होंने कक्षा 6 में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में दाखिला लिया। वहां का वातावरण और अनुशासन उन्हें भारतीय वायु सेना तक ले आया।

चुनौतियों से सीखा सबक

अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित, सक्षम को अपने पहले SSB साक्षात्कार के लिए गांधीनगर में 'कॉन्फ्रेंस आउट' का सामना करना पड़ा। लेकिन निराश होने के बजाय, सक्षम ने इसे सीखने के अवसर के रूप में माना। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें विशेषज्ञ मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

इसी खोज ने उन्हें देहरादून स्थित दून डिफेंस ड्रीमर्स तक पहुंचाया । 'ड्रीमर्स एसएसबी' के मार्गदर्शन में, उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी और समस्या-समाधान क्षमताओं को निखारा।

उनकी कड़ी मेहनत और DDD के सटीक मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप अपने दूसरे प्रयास में, गुवाहाटी बोर्ड में, सक्षम को भारतीय वायु सेना के लिए अनुशंसित किया गया।

दून डिफेंस ड्रीमर्स : भारत का सर्वश्रेष्ठ डिफेंस कोचिंग संस्थान

यदि आप भारत में सर्वश्रेष्ठ डिफेंस कोचिंग संस्थान की तलाश कर रहे हैं, तो दून डिफेंस ड्रीमर्स आपकी पहली पसंद हो सकती है। इसके प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं...

रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन:

एक महीने में 35 चयन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह संस्थान की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमें गर्व है कि इन 35 चयनों में 6 होनहार लड़कियां भी शामिल हैं, जो रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और हमारे समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सर्वश्रेष्ठ SSB टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर:

SSB की तैयारी केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है। संस्थान में अनुभवी अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों की सर्वश्रेष्ठ टीम है जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यहां अत्याधुनिक GTO ग्राउंड उम्मीदवारों को वास्तविक SSB जैसा माहौल प्रदान करता है, जो उन्हें अंतिम परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार करता है।

दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रीय सम्मान

संस्थान के सीईओ श्री हरिओम सर के नेतृत्व में, DDD नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनका विजन हर डिफेंस अभ्यर्थी को सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्रदान करना है। हाल ही की इस अभूतपूर्व उपलब्धि (35 सिलेक्शन) के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं सीईओ हरिओम को सम्मानित किया है। यह सम्मान संस्थान की विश्वसनीयता और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान का प्रमाण है।

सही मार्गदर्शन से सफलता की राह आसान

सक्षम यादव की यात्रा दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले रवैये से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दून डिफेंस ड्रीमर्स केवल एक कोचिंग संस्थान नहीं है यह एक ऐसा मंच है जो भविष्य के सैन्य अधिकारियों को तैयार करता है।

(अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति / संस्थान की है)

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।