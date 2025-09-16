एक्सीलेंस अवॉर्ड : जिनकी पहचान बनी कानपुर की शान उन्हें मिला सम्मान

हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल स्ट्रीम्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य के जरिये देश व समाज की सेवा करने वालों को 'एचटीडीएस एक्सीलेंस अवॉर्ड' से नवाजा गया।

हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल स्ट्रीम्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य के जरिये देश व समाज की सेवा करने वालों को 'एचटीडीएस एक्सीलेंस अवॉर्ड' से नवाजा गया। प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा और सोशल सर्विस समेत विभिन्न सेक्टर्स में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवी एवं उद्यमियों को कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने एचटीडीएस एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया।

होटल लैंडमार्क में हुआ आयोजन हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल स्ट्रीम्स लिमिटेड द्वारा होटल लैंडमार्क में एक्सीलेंस अवॉर्ड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री (उच्च शिक्षा) योगेन्द्र उपाध्याय शामिल हुए। मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में एचटी मीडिया ग्रुप के यूनिट हेड अंकुर श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप ने ऐसे लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है।

दीप प्रज्वलन से हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय तथा उनके साथ अशोक मसाले के डायरेक्टर अंचल गुप्ता, एचटी मीडिया के यूनिट हेड अंकुर श्रीवास्तव रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान ग्रुप ना केवल जनमानस के पास पहुंच रहा है बल्कि प्रदेश की शिक्षा, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। योगेंद्र उपाध्याय ने अपने जीवन के अनुभवों को भी लोगों के समक्ष साझा किया।

उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका इमानदारी, समर्पण और निष्ठा से पालन करें, यह राष्ट्र की सेवा है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। उच्च शिक्षा का हब बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। योगेंद्र उपाध्याय ने अवार्ड पाने वाले सभी लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद भी दिया। योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शिक्षा एवं उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें भारत सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जा रही हैं। मौजूदा समय में प्रदेश सरकार के प्रयासों से शिक्षा एवं उद्योगों को प्रदेश में उन्नति भी मिल रही है। शिक्षा एवं उद्योगों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी अनेकों कार्य कर रही है।

गणमान्य अतिथि रहे मौजूद कार्यक्रम में मौजूद अन्य अतिथि परेश चतुर्वेदी, गोपाल द्विवेदी, पदम मित्तल, नीरज बौहान, दिनेश सिंह, दिनेश गुप्ता, राजकुमार बाजपेयी, संदीप द्विवेदी, ऋषी टण्डन, सौरभ बाजपेयी, शुभम बाजपेयी, स. अमनप्रीत सिंह, सुनील निगम, यूरज निगम, राजीव, राकेश शुक्ला, प्रवीन मिश्रा, एस.के. गुप्ता, ज्ञानेन्द्र विश्नोई , पुष्कर विश्नोई, सुमित पाल आदि उपस्थित रहे।

इन्हें मिला सम्मान * अंचल गुप्ता, डायरेक्टर अशोक मसाले।

* अनुज मोंटी यादव मैनेजिंग डायरेक्टर / सेक्रेटरी, चौ० सुघर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इटावा।

* ई. तशलीम हैदर कुरैशी, सीएमडी, टीएचक्यू एड्सर्व प्रा.लि.।

* श्रीश रस्तोगी एवं दीपिका रस्तोगी, एमडी, शादीलाल शंकर लाल।

* सौरभ द्विवेदी एवं नीलम द्विवेदी, डायरेक्टर गार्डेनिया पब्लिक स्कूल।

* डा. सौरभ भार्गव, डायरेक्टर सिगना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

* विशाल भार्गव, डावरेक्टर सिगना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

* डॉ. वी. के. दीक्षित, डायरेक्टर, वैष्णवी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल।

* प्रतिमा लता शर्मा, प्रिंसिपल एक्सल पब्लिक स्कूल।

* डा. शिवम गुप्ता, डायरेक्टर स्पायर स्टडी।

* डॉ. कुमुद सिंह, डायरेक्टर राही मेडिकल सेन्टर पा ली ।

* डॉ. रुचि सिंह, डायरेक्टर, राही मेडिकल सेन्टर पा ली ।

* डॉ. मुनेश्वर सिंह, एमडी, राही मेडिकल सेन्टर पा ली ।

* रविन्द्र तिवारी, प्रवींद्र तिवारी, जितेन्द्र तिवारी, चेयरमैन, किंग्सटन ग्रुप ऑफ स्कूल।

* डा. जितेन्द्र तिवारी एवं डा. राकेश तिवारी डायरेक्टर, ज्ञान कोचिंग।

* डा. शिखा त्रिवेदी, डायरेक्टर, जेएलटी एजूकेशन सेन्टर।

* श्रीमती भक्त्ति जुनेजा, प्रिंसिपल मनोरमा एजूकेशन सेन्टर।

* अंकित सिंह एवं सौम्या टुटेजा मनोरमा एजूकेशन सेन्टर।

* डॉ. प्रतिमा शुक्ला, प्रिंसिपल, ठाकुर चलदेव सिंह महाविद्यालय डिग्री कालेज।

* श्रीमती भावना गुप्ता, प्रिंसिपल, पदमपत सिंघानिया स्कूल।

* श्रीमती अंजली वाजपेयी, प्रिंसिपल, डॉ वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल, कल्याणपुर।

* डॉ. रिचा प्रकाश, प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कल्याणपुर।

* डॉ. सुषमा मण्डल, प्रिंसिपल डॉ वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल, कैण्ट।

* श्रीमती अनुराग विज, डायरेक्टर चिटेल्स स्कूल।

* विपिन निगम, कृष्णम डांस ग्रुप।

प्रमुख बिंदु *कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल स्ट्रीम्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हुए अतिथिगण

*एचडीएस एक्सीलेंस अवार्ड में उपस्थित रहे मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय

*एचटीडीएस एक्सीलेंस अवॉर्ड में कृष्णनम डांस ग्रुप के छात्र एवं छात्राओं ने दी प्रस्तुति

*एचटीडीएस एक्सीलेंस अवॉर्ड में चिन्हल्स स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया।