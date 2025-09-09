इंजीनियरिंग का सपना नौसेना की वर्दी में बदला, JEE का छात्र INA के लिए हुआ चयनित

लवित शर्मा की कहानी दिखाती है कि सही मार्गदर्शन से कैसे एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। 12वीं कक्षा में उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी और पास भी हुए। दून डिफेंस ड्रीमर्स में उन्हें सशस्त्र बलों के बारे में पता चला जिससे उनकी रुचि बढ़ी। उन्हें एहसास हुआ कि नौसेना में उन्हें रोमांच और अनुभव मिलेगा।

लवित शर्मा की कहानी दिखाती है कि सही मार्गदर्शन से कैसे एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। 12वीं कक्षा में उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी और पास भी हुए। दून डिफेंस ड्रीमर्स में उन्हें सशस्त्र बलों के बारे में पता चला जिससे उनकी रुचि बढ़ी। उन्हें एहसास हुआ कि नौसेना में उन्हें रोमांच और अनुभव मिलेगा जो इंजीनियरिंग में नहीं मिल सकता।

उम्मीदवार से नौसेना अकादमी तक लवित शर्मा की प्रेरणादायक कहानी सेना बलों में जाने का हर सफर बचपन के सपने से शुरू नहीं होता। कई बार, जीवन का सबसे बड़ा रोमांच एक अनपेक्षित मोड़ लेने पर मिलता है। आज हम एक ऐसी ही असाधारण कहानी साझा कर रहे हैं - लवित शर्मा की, जिन्होंने एक अनिच्छुक उम्मीदवार से भारतीय नौसेना अकादमी (INA) के लिए अनुशंसित कैडेट बनने तक का सफर तय किया।

उनकी कहानी उन सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने करियर के चौराहे पर खड़े हैं। यह दिखाती है कि कैसे सही माहौल और मार्गदर्शन न केवल तैयारी कराता है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य को भी पूरी तरह से बदल सकता है।

एक अप्रत्याशित मोड़: लवित शर्मा की सफलता की कहानी द्वारा - लवित शर्मा (NSB विशाखापत्तनम से INA के लिए अनुशंसित) मेरा नाम लवित शर्मा है और मैं सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे पिता एक व्यवसायी हैं और मेरी मां एक गृहिणी हैं। मुझे हाल ही में NSB विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना अकादमी (INA) के लिए अनुशंसा मिली है।

शुरुआत में, मेरी रक्षा क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 11वीं और 12वीं में, मैं JEE की तैयारी कर रहा था। 12वीं कक्षा की शुरुआत में, मेरे पिता ने मुझे NDA की परीक्षा देने के लिए कहा। मैंने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की और अप्रैल 2025 का प्रयास किया। मैंने परीक्षा पास कर ली और SSB के लिए कोचिंग की तलाश करनी पड़ी। मेरे पिता ने खोजबीन की और उन्हें देहरादून में ड्रीमर्स (दून डिफेंस ड्रीमर्स) के बारे में पता चला।

जब मैं वहां पहुंचा, तब भी मुझे सशस्त्र बलों में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक बार जब मुझे यह पता चला कि सशस्त्र बल वास्तव में क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, तो मेरी रुचि बढ़ गई। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि नौसेना में मुझे जो रोमांच और अनुभव मिलेगा, वह इंजीनियरिंग से मिलने वाली किसी भी नौकरी से कहीं बेहतर है। इसलिए, मैंने ड्रीमर्स से तैयारी की, पूरे आत्मविश्वास के साथ विशाखापत्तनम गया और अनुशंसित हो गया।

'ड्रीमर्स इफ़ेक्ट': यह सिर्फ कोचिंग नहीं, यह एक परिवर्तन है लवित की कहानी दून डिफेंस ड्रीमर्स के मूल Ethos को दर्शाती है। यह सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने के बारे में नहीं है; यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जो एक उम्मीदवार की पूरी मानसिकता को बदल देता है।

जब जली जुनून की चिंगारी लवित बिना किसी रुचि के हमारे पास आए, लेकिन सशस्त्र बलों के जीवन की वास्तविकता, सम्मान और रोमांच से रूबरू होने पर, उनकी धारणा बदल गई।

एक लीडर की दूरदृष्टि: हरिओम सर का मार्गदर्शन यह परिवर्तनकारी वातावरण कोई संयोग नहीं है। यह हमारे संस्थापक और सीईओ, हरिओम सर की दूरदृष्टि और अथक समर्पण का सीधा परिणाम है। एक युवा उम्मीदवार की मानसिकता की उनकी गहरी समझ और प्रत्येक छात्र के प्रति उनका व्यक्तिगत ध्यान एक ऐसा माहौल बनाता है जहां छात्र सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं करते; वे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजते हैं। हरिओम सर के मार्गदर्शन ने अनगिनत छात्रों को प्रेरित किया है, और लवित की कहानी उनकी प्रभावी मेंटरशिप का एक और प्रमाण है।

चाहे आप 10वीं के बाद एनडीए कोचिंग की तलाश में हों या 12वीं के बाद एक केंद्रित दृष्टिकोण चाहते हों, हमारा संस्थान हर किसी के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। लवित का सफर इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन के साथ, किसी भी पृष्ठभूमि का छात्र सफलता प्राप्त कर सकता है।

लवित शर्मा की कहानी साबित करती है कि यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से शुरू करते हैं; मायने यह रखता है कि आप कहां खत्म करने का लक्ष्य रखते हैं। यदि आप अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं, तो शायद आपकी असली क्षमता रोमांच और सम्मान के जीवन में निहित है।

जय हिन्द!

जय हिन्द!