Hindi Newsब्रांड पोस्ट न्यूज़Doon Defence Dreamers started free SSB batch

Doon Defence Dreamers ने शुरू किया फ्री SSB बैच

Brand PostSat, 13 Sep 2025 10:45 PM
भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए SSB इंटरव्यू सबसे कठिन पड़ाव माना जाता है। जहां पूरे देश में सफलता की दर महज़ 8–10% है, वहीं देहरादून का दून डिफेंस ड्रीमर्स देशभर के अभ्यर्थियों की पहली पसंद बन चुका है।

इस संस्थान की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां पर देश के सबसे अनुभवी SSB Officers फुल-टाइम फैकल्टी के रूप में दून डिफेंस ड्रीमर्स में पढ़ा रहे हैं।

दून डिफेंस ड्रीमर्स के SSB मेंटर्स

* कर्नल पी.पी. बरकोटी (सेवानिवृत्त) – सीनियर GTO

* 15 साल से अधिक समय तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के SSB बोर्ड्स में GTO रहे

* DIPR (डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च) में ट्रेनिंग दी

देश के सबसे अनुभवी GTO के तौर पर Dreamers में मार्गदर्शन कर रहे हैं।

*कैप्टन (IN) मधुकर त्यागी (सेवानिवृत्त) – सीनियर GTO

* 28 साल भारतीय नौसेना (Executive Branch) में सेवा

* NDA एलुमनस

* 13 साल से अधिक SSB भोपाल, कोयंबटूर और विशाखापत्तनम में GTO रहे

* विंग कमांडर दीपक कुमार त्यागी (सेवानिवृत्त) – मनोवैज्ञानिक

* 21 साल भारतीय वायुसेना में सेवा

* DIPR दिल्ली से Armed Forces Psychologist कोर्स पूरा किया

* AFSB मैसूर में मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य किया

* साइकोलॉजिकल टेस्ट (TAT, WAT, SRT, SDT) में महारत

* ग्रुप कैप्टन अंबु अहलूवालिया – सीनियर GTO

* 32 साल भारतीय वायुसेना (Flying Branch) में सेवा

* 12 साल SSB बोर्ड्स में सीनियर GTO रहे

* NDA में स्क्वाड्रन कमांडर के तौर पर कार्य किया

* 4500+ उम्मीदवारों का परीक्षण किया

*टीम वर्क और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में विशेषज्ञ।

* कैप्टन (IN) एस. जायसवाल (सेवानिवृत्त) – इंटरव्यूइंग ऑफिसर

* 34 साल भारतीय नौसेना में सेवा

* SSB बेंगलुरु में 2000+ इंटरव्यू लिए

* IIM अहमदाबाद और DIPR दिल्ली से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त

* चीफ ऑफ नेवल स्टाफ द्वारा Commendation Medal से सम्मानित

* छात्रों को इंटरव्यू और आत्मविश्वास बढ़ाने में मार्गदर्शन।

* लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा (सेवानिवृत्त) – मनोवैज्ञानिक (असेसर)

* 21 साल भारतीय सेना में सेवा

* कारगिल, लद्दाख, असम, नागालैंड में ऑपरेशनल अनुभव

* DIPR दिल्ली से Psychologist कोर्स

* 22 SSB भोपाल में मनोवैज्ञानिक असेसर के तौर पर 1000+ उम्मीदवारों का आकलन किया

*Dreamers में Defence mindset और psych tests की तैयारी करवाते हैं।

Doon Defence Dreamers का फ्री SSB बैच

Doon Defence Dreamers देश का पहला और एकमात्र संस्थान है जो नियमित रूप से फ्री SSB बैच चलाता है।

* इसमें पढ़ाते हैं वही Ex-SSB Officers जो खुद बोर्ड्स में छात्रों का चयन कर चुके हैं

* पूरी 5-दिवसीय SSB प्रक्रिया (Screening, Psych, GTO, Interview, Conference) को कवर किया जाता है

* यह बैच विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है ।

इस पहल से Dreamers ने Defence Aspirants को एक अनोखा अवसर दिया है, जो पूरे भारत में कहीं और उपलब्ध नहीं है।

साथ ही दून डिफेंस ड्रीमर्स मै भारत का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ग्राउंड छात्रों की तैयारी मै बहुत मददगार साबित हो रहा है यहां 165+ ऑब्स्टिकल मौजूद है जिन पर रेगुलर प्रेक्टिस से छात्रों के लिए जी.टी.ओ के सभी टास्क करना बहुत आसान हो जाता है

Doon Defence Dreamers सिर्फ एक कोचिंग संस्थान नहीं, बल्कि Defence Aspirants के लिए Complete Training Hub है। यहां NDA लिखित परीक्षा से लेकर SSB इंटरव्यू तक की तैयारी देश के सबसे अनुभवी ऑफिसर्स की निगरानी में होती है।

इसीलिए आज यह संस्थान देहरादून ही नहीं, पूरे भारत का No.1 NDA & SSB Coaching Institute बन चुका है।

अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें:(www.doondefencedreamers.com)

( अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है)

