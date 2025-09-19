Doon Defence Dreamers: An Institute That Gives Wings to Dreams दून डिफेंस ड्रीमर्स : सपनों को पंख देने वाला संस्थान, Brand-post Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsब्रांड पोस्ट न्यूज़Doon Defence Dreamers: An Institute That Gives Wings to Dreams

दून डिफेंस ड्रीमर्स : सपनों को पंख देने वाला संस्थान

देहरादून की वादियों में स्थित दून डिफेन्स ड्रीमर्स आज उन युवाओं के लिए सबसे भरोसेमंद नाम बन चुका है जो भारतीय सेना, वायुसेना या नौसेना में अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। 

Brand PostFri, 19 Sep 2025 01:30 PM
share Share
Follow Us on
दून डिफेंस ड्रीमर्स : सपनों को पंख देने वाला संस्थान

देहरादून की वादियों में स्थित दून डिफेन्स ड्रीमर्स आज उन युवाओं के लिए सबसे भरोसेमंद नाम बन चुका है जो भारतीय सेना, वायुसेना या नौसेना में अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। संस्थापक श्री हरिओम चौधरी ने इस संस्थान की नींव इसी विज़न के साथ रखी थी कि देश को ऐसे बहादुर, अनुशासित और प्रतिबद्ध कैडेट्स मिलें जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहें।

दून डिफेन्स ड्रीमर्स ने साबित कर दिया है कि मेहनत, सही दिशा और आधुनिक तकनीक के संयोजन से देश के भावी रक्षक तैयार किए जा सकते हैं। AFCAT–2, 2025 में 24 छात्रों की ऐतिहासिक सफलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि देहरादून से निकल रही यह कहानी अब राष्ट्रीय प्रेरणा बन चुकी है।

जो युवा भारतीय वायुसेना, नौसेना या थलसेना में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए दून डिफेन्स ड्रीमर्स सिर्फ एक कोचिंग संस्थान नहीं, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने का प्लेटफॉर्म है।

AFCAT–2, 2025 में ऐतिहासिक सफलता

भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित AFCAT–2, 2025 के परिणामों में दून डिफेन्स ड्रीमर्स ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया।

• इस बार केवल 30 छात्रों का बैच था, जिनमें से 24 छात्रों का चयन हुआ – यह सफलता अपने आप में एक कीर्तिमान है।

• NDA–CDS 2025 परीक्षा में 80% प्रश्न संस्थान के क्लासरूम/स्टडी-मटीरियल से मेल खाते थे।

• एक माह में 35 NDA चयन और एक ही दिन में 6 SSB सिफारिशें संस्थान की उत्कृष्ट तैयारी और मार्गदर्शन का प्रमाण हैं।

सफल अभ्यर्थियों की सूची

प्रज्ञा, आकाश, अजय, सागर, परम्‍वीर, तुषार सारस्व, दिव्या, शुभांगी, नवराज, अमन गैरोला, अभिषेक, मीनाक्षी, दीपिका, के. श्रीनिवास, उज्ज्वल, राधिका, अनुज, विवेक, विकास, दिव्यांशी तथा निपुणिका।

dddDDDDDD

पुराने रिकॉर्ड भी शानदार

*NDA–CDS 2025 परीक्षा में 80% प्रश्न संस्थान के क्लासरूम/स्टडी-मटीरियल से मेल खाए।

*एक माह में 35 NDA चयन और एक ही दिन में 6 सिफारिशें (Recommendations) कर संस्था सुर्ख़ियों में रही।

*छात्र लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों विंग्स में चयनित हो रहे हैं।

भारत का पहला AI–Powered Defence Coaching Platform

दून डिफेन्स ड्रीमर्स सिर्फ पारंपरिक कोचिंग तक सीमित नहीं है। यह भारत का पहला AI–Powered Defence Coaching Platform है जो 24×7 डाउट-सॉल्विंग सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड लर्निंग मॉड्यूल प्रदान करता है। यहाँ की अनुभवी Ex-Officers फैकल्टी छात्रों को ग्राउंड लेवल से लेकर इंटरव्यू तक हर चरण में प्रोफेशनल गाइडेंस देती है।

कोर्स और ट्रेनिंग

यहाँ विभिन्न डिफेन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए स्पेशल बैच चलाए जाते हैं:

• NDA Pre Foundation और NDA Foundation Course

• NDA CDS Target Batch

AFCAT Coaching

• MNS Coaching

• RIMC / Sainik School Coaching

• SSB (Service Selection Board) Training

इसके अलावा, AFCAT 2026 के लिए नई बैचेज़ 15, 22 और 23 सितम्बर 2025 से शुरू हो रही हैं।

क्यों चुनें दून डिफेन्स ड्रीमर्स

• अनुभवी और डिफेन्स बैकग्राउंड से आए विशेषज्ञ शिक्षक

• 24×7 AI डाउट-सॉल्विंग सपोर्ट

• रिज़ल्ट ओरिएंटेड कोचिंग व लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चयन का ट्रैक रिकॉर्ड

• ग्रुप टास्क, इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट की गहन तैयारी

एक भरोसेमंद नाम

आज Doon Defence Dreamers केवल एक कोचिंग सेंटर नहीं, बल्कि एक मिशन है। देश को योग्य रक्षक देने का। देहरादून से शुरू हुई यह यात्रा अब पूरे देश के युवाओं को प्रेरित कर रही है और भारत की रक्षा परीक्षाओं की तैयारी में सफलता का पर्याय बन चुकी है।

यहां हर छात्र का सपना, देश की ताक़त में बदलता है।

यह उपलब्ध संपूर्ण राष्ट्र की विजय : फाउंडर, श्री हरिओम चौधरी

यह उपलब्धि सिर्फ विद्यार्थियों की नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की विजय है। हमारे युवा भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेंगे और आकाश की असीम ऊँचाइयों को छूएँगे।

AFCAT उत्तीर्ण छात्रों के लिए फ्री SSB कोचिंग जारी रहेगी : को- फाउंडर, अंकिता तनेजा

ड्रीमर्स ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद AFCAT लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को फ्री SSB इंटरव्यू कोचिंग दी थी और यह पहल आगे भी जारी रहेगी।

अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें:

(www.doondefencedreamers.com), (www.dreamerseduhub.com)

(अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति / संस्थान की है)

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।