उच्च एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध : जी. डी. गोयनका स्कूल

शिक्षा वह आधारशिला है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। जब बात बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की आती है तो अभिभावक हमेशा ऐसे संस्थान की तलाश में रहते हैं, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ संस्कार, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास का संतुलन हो। इन्हीं विशेषताओं को लेकर वर्ष 2020 में वाराणसी के हरदत्तपुर में G.D. Goenka School की स्थापना की गई।

दिल्ली स्थित G.D. Goenka Group के अंतर्गत आने वाला यह संस्थान पहले से ही देश भर में अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी शाखा भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है और बच्चों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान कर रही है जहां वे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना सीखते हैं।

उत्कृष्टता और भरोसे का पर्याय है जी.डी. गोयनका स्कूल दो दशक से अधिक की समृद्ध विरासत रखने वाला G.D. Goenka Group, शिक्षा की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम है। वाराणसी शाखा ने बहुत ही कम समय में शहर के अभिभावकों का विश्वास जीता है। यहां शिक्षा का उद्देश्य केवल अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना है।

स्कूल का विज़न है कि प्रत्येक छात्र अपने सपनों को संवार सके और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। यहां बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल परस्पेक्टिव, ईमानदारी, निष्ठा, perseverance और compassion जैसे मूल्यों से जोड़ने का कार्य किया जाता है।

आधुनिक सुविधाएं G.D. Goenka School, वाराणसी छात्रों को वह सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो किसी भी विश्व स्तरीय संस्थान से अपेक्षित होती हैं।

* आधुनिक क्लासरूम और टेक्नोलॉजी आधारित लर्निंग – यहां 1:12 का टीचर-स्टूडेंट अनुपात रखा गया है, जिससे हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। सभी क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल उपकरणों से लैस हैं।

* कम्प्यूटरीकृत लाइब्रेरी – इंटरनेट सुविधा से युक्त पूर्णत: डिजिटाइज्ड लाइब्रेरी छात्रों को किताबों और ज्ञान की विशाल दुनिया से जोड़ती है।

* सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त वातावरण – क्लासरूम और स्कूल बसों में आधुनिक सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण की सुविधाएं हैं।

* स्वच्छता और हाइजीन – RO वाटर, डिस्पोजेबल गिलास, सेंसरी टैप्स और प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ स्वच्छता और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

* चिकित्सा सुविधा (Infirmary) – स्कूल परिसर में ही मेडिकल रूम उपलब्ध है, जिसमें प्रशिक्षित नर्स, प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएँ और दवाइयाँ मौजूद हैं।

* खेल और को-करिकुलर गतिविधियां – स्कूल में इनडोर और आउटडोर दोनों तरह की गतिविधियों की पूरी व्यवस्था है। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों के साथ-साथ डांस, म्यूज़िक और आर्ट जैसी गतिविधियाँ बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं।

* प्रयोगशालाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर – विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। यहां छात्रों को प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वास्तविक अनुभव कराया जाता है।

सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान आज की दुनिया में केवल पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए बच्चों को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सृजनशीलता और सामाजिक मूल्यों से भी लैस होना जरूरी है। यही कारण है कि G.D. Goenka School, वाराणसी अपने छात्रों को हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है।

• लीडरशिप और आत्मनिर्भरता: विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के जरिए बच्चों में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जाता है।

• क्रिएटिविटी और इनोवेशन: कला, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने का अवसर मिलता है।

• स्पोर्ट्स और फिटनेस: खेलों के जरिए न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि टीमवर्क और अनुशासन भी सिखाया जाता है।

• नैतिक शिक्षा: स्कूल का मानना है कि शिक्षा तभी सार्थक है जब उसमें मानवीय मूल्यों का समावेश हो। बच्चों को ईमानदारी, करुणा और परिश्रम जैसे मूल्यों से परिचित कराया जाता है।

विजन और मिशन स्कूल का विज़न स्पष्ट है—हर छात्र को जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाने के लिए तैयार करना। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य है:

• छात्रों में आजीवन सीखने की इच्छा जगाना।

• उन्हें तेज़ी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने योग्य बनाना।

• उनमें वैश्विक दृष्टिकोण और नवाचार की सोच विकसित करना।

• उन्हें ईमानदारी, निष्ठा, perseverance और compassion जैसे मूल्यों से जोड़ना।

अनुभवी शिक्षकों के टीम बनती है उत्कृष्ट संस्थान

वाराणसी स्थित G.D. Goenka School, ने बहुत कम समय में शिक्षा की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहां न केवल किताबों का ज्ञान दिया जाता है, बल्कि बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक और भावी लीडर बनाने का प्रयास किया जाता है।

उन्नत सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण, अनुभवी शिक्षकों की टीम और सर्वांगीण विकास की सोच इस संस्थान को वाराणसी के श्रेष्ठतम विद्यालयों में शुमार करती है। निस्संदेह, यह स्कूल उन बच्चों के लिए एक मजबूत नींव है जो आज की सफलता और कल की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं।