दिवाली पर 70mai का बड़ा ऑफ़र, डैशकैम पर मिल रही है 60% तक की छूट
दिवाली पर बढ़ती भीड़भाड़ और यात्राओं के बीच सड़क सुरक्षा अहम है, इसलिए लोग हादसों व विवादों से बचाव हेतु डैशकैम अपना रहे हैं।
नई दिल्ली, सितम्बर 2025 – दिवाली का त्योहार नज़दीक आते ही देशभर की सड़कों पर रौनक और भीड़भाड़ बढ़ने लगी है। लाखों लोग अपने परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए लंबी दूरी की यात्राएँ करेंगे। ऐसे में, सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करना हर ड्राइवर की पहली ज़िम्मेदारी बन जाता है। भारी ट्रैफिक, बढ़ते हादसे और बीमा विवाद जैसी स्थितियों ने लोगों को अपनी गाड़ियों में डैशकैम लगाने की ओर प्रेरित किया है।
पहले जिन डैशकैम्स को केवल लग्ज़री गैजेट माना जाता था, वे अब रोज़मर्रा की ड्राइविंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय बाज़ार में इनकी मांग तेज़ी से बढ़ी है। इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने में 70mai का बड़ा योगदान है। भारत में लाखों उपभोक्ताओं का भरोसा जीतने वाला यह ब्रांड अब देश का सबसे लोकप्रिय डैशकैम नाम बन चुका है।
क्यों ज़रूरी हो गया है डैशकैम?
विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय ड्राइवर अब पहले से अधिक जागरूक हो रहे हैं। डैशकैम गाड़ी चलाते समय सुरक्षा का अहसास देने के साथ-साथ दुर्घटना की स्थिति में सबूत भी उपलब्ध कराता है। बीमा क्लेम या रोड रेज़ के मामलों में यह बेहद कारगर साबित होता है। एआई, जीपीएस और नाइट विज़न जैसी नई तकनीकों ने इसे और भी उपयोगी बना दिया है।
70mai के लोकप्रिय मॉडल
70mai ने हर तरह के ड्राइवरों के लिए अलग-अलग मॉडल तैयार किए हैं:
- Omni 4K Dash Cam – 360 डिग्री घूमने वाला लेंस, 4K HDR वीडियो और एआई मोशन डिटेक्शन।
- A510 HDR 3K Dual Channel – डुअल कैमरा, 3K HDR और ADAS अलर्ट, परिवारों और डेली कम्यूटर्स के लिए उपयुक्त।
- A810 4K Dash Cam – नाइट विज़न तकनीक और प्रोफेशनल-ग्रेड 4K UHD वीडियो।
- A200 Dash Cam – कॉम्पैक्ट, किफायती और पार्किंग सर्विलांस के साथ विश्वसनीय मॉडल।
दिवाली ऑफ़र्स और बड़ी सेल
दिवाली 2025 को खास बनाने के लिए 70mai ने इस साल का सबसे बड़ा ऑफ़र पेश किया है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ और NEXDIGITRON ग्रैंड दिवाली सेल में चुनिंदा डैशकैम मॉडलों पर 60% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, ग्राहकों को एक्सक्लूसिव बंडल्स, अर्ली-बर्ड ऑफ़र और एक्सप्रेस डिलीवरी जैसी सुविधाएँ भी मिलेंगी।
भारतीय ग्राहकों के लिए लोकल सपोर्ट
भारत में 70mai का आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस पार्टनर है NEXDIGITRON। पुणे स्थित सर्विस सेंटर, एक साल की वारंटी और तेज़ ग्राहक सहायता के ज़रिए यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय उपभोक्ताओं को न केवल अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मिले, बल्कि भरोसेमंद स्थानीय सपोर्ट भी साथ हो।
त्योहार में सुरक्षा का संदेश
जैसे-जैसे परिवार दिवाली मनाने के लिए सड़कों पर लंबी दूरी तय करेंगे, 70mai का संदेश साफ है – “हर सफ़र सुरक्षित होना चाहिए।” कंपनी का मानना है कि दिवाली की खुशियों का असली आनंद तभी है जब यात्रा निश्चिंत और सुरक्षित हो। डैशकैम अब केवल तकनीकी गैजेट नहीं, बल्कि हर ड्राइवर का साथी बन चुके हैं, जो हर पल सड़क पर सुरक्षा और सुकून सुनिश्चित करते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है।
