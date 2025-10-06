नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रहा है बीईडब्ल्यू सोलर

भारत आज स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस सफ़र में बीईडब्ल्यू सोलर ने एक अहम भूमिका निभाई है। सन 2007 में स्थापित इस कंपनी ने शुरुआत छोटे-छोटे सौर उत्पादों जैसे सौर लैंप से की थी। यही बीज बाद में एक बड़े ऊर्जा क्रांति के वृक्ष रूप में तब्दील हुआ।

भारत आज स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस सफ़र में बीईडब्ल्यू सोलर ने एक अहम भूमिका निभाई है। सन 2007 में स्थापित इस कंपनी ने शुरुआत छोटे-छोटे सौर उत्पादों जैसे सौर लैंप से की थी। यही बीज बाद में एक बड़े ऊर्जा क्रांति के वृक्ष रूप में तब्दील हुआ।

शुरुआती चुनौतियां और उपलब्धियां वर्ष 2007 से 2010 के बीच, जब सौर तकनीक भारत में आम नहीं थी, तब बीईडब्ल्यू सोलर ने सौर लैंप और उपकरण आयात कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। इसके बाद 2010 में कंपनी ने सौर जल हीटर के क्षेत्र में कदम रखा। उस दौर में यह तकनीक महंगी और लोगों के लिए नई थी। लेकिन सरकारी सब्सिडी और जागरूकता अभियानों के चलते धीरे-धीरे अस्पतालों, होटलों और सेवा उद्योगों ने इसे अपनाना शुरू किया। यही वह समय था जब लोगों का भरोसा सौर तकनीक पर बढ़ना शुरू हुआ।

बदलाव का दौर वर्ष 2012–13 कंपनी के लिए ऐतिहासिक साल साबित हुए। इसी समय सौर ऊर्जा संयंत्रों का बाजार उभरा और बीईडब्ल्यू सोलर ने बड़े पैमाने पर उद्योगों, अस्पतालों और कारखानों में सौर संयंत्र स्थापित किए। ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना आसान नहीं था कि साधारण सौर पैनल न केवल बिजली पैदा कर सकते हैं बल्कि एयर कंडीशनर और भारी मशीनरी भी चला सकते हैं। लेकिन एक-एक सफल परियोजना ने इस सोच को बदला और सौर ऊर्जा ने एक ठोस विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाई।

कठिन परिस्थितियों में भी सफलता बीईडब्ल्यू सोलर ने अपने काम से यह साबित किया कि चुनौतियां केवल अवसर हैं। कंपनी ने भारत-चीन सीमा पर, जहां 12–15 फीट तक बर्फ़ जमी रहती है, वहां भी सफलतापूर्वक सौर जल हीटर और सौर पीवी पैनल स्थापित किए। यह उपलब्धि न केवल तकनीकी क्षमता बल्कि प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।

वर्तमान कार्यक्षेत्र आज बीईडब्ल्यू सोलर कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है:

*सौर जल हीटर

*सौर खाना पकाने के उपकरण

*सौर फेंसिंग

*सौर स्ट्रीट लाइटिंग

*सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र

*रेस्को मॉडल परियोजनाएँ (RESCO Model)

इनके माध्यम से कंपनी न केवल शहरी बल्कि दूरदराज़ इलाकों तक ऊर्जा समाधान पहुँचा रही है।

सौर ऊर्जा : जीवन का अहम हिस्सा आज उपभोक्ता सौर ऊर्जा को न केवल समझते हैं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। सरकार के मजबूत समर्थन और बढ़ती मांग के बीच बीईडब्ल्यू सोलर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि भारत शीघ्र ही अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करेगा।

बीईडब्ल्यू सोलर के लिए यह केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और पर्यावरण-सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता है। जब कंपनी अपने 18 साल के सफ़र को देखती है, तो उसे गर्व होता है कि उसने न केवल तकनीक दी, बल्कि सोच बदलने में भी योगदान दिया।