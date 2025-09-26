ऑटोमैटिक खोया उत्पादन से स्वाद और शुद्धता हुई सुनिश्चित
भारतीय मिठाइयों की सबसे अहम सामग्री खोया है। त्योहार हो या शादी-ब्याह, पेड़ा, बर्फी और गुलाबजामुन जैसे व्यंजन इसी से बनते हैं। लेकिन लंबे समय तक खोये का उत्पादन असंगठित रहा और मिलावट इसकी सबसे बड़ी समस्या बनी रही। ऐसे में में ज्ञान डेयरी ने विश्व का सबसे बड़ा खोया बनाने का प्लांट लखनऊ में स्थापित किया, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन खोया उत्पादन की है। ऐसी पहल न केवल खोया उत्पादन को संगठित बनाएंगी बल्कि भारतीय मिठाइयों की परंपरा और महत्ता को भी पुनः स्थापित करेंगी।
असंगठित खोया बाजार और मिलावट का जाल
भारत में सालाना 1 करोड़ टन दूध से लगभग 20 लाख टन खोया तैयार किया जाता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि दूध, दही, बटर या पनीर की तरह खोया आज तक संगठित ढांचे में क्यों नहीं आया? छोटी-छोटी भट्टियों और कारखानों पर बनने वाले खोये के लिए ने कभी भरोसेमंद मानक विकसित नहीं हो पाए। इसका नतीजा यह रहा कि :
बाजारों में खोये की क्वालिटी एक जैसी नहीं रही
मांग बढ़ने पर समय से आपूर्ति में समस्या बनी रही
मिलावट से होने वाली स्वास्थ्य समस्या
मिठाई वालों में छापेमारी का डर
ज्ञान डेयरी से बदलाव की दस्तक
अब इस जटिल स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया है। ज्ञान डेयरी ने विश्व का सबसे बड़ा और पूरी तरह ऑटोमैटिक खोया प्लांट लखनऊ में स्थापित किया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय डेयरी उद्योग के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है।
टेट्रा पैक जैसी वैश्विक तकनीकी कंपनी के सहयोग से बने इस प्लांट की क्षमता 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। यानी अब खोया भी उसी भरोसेमंद तरीके से तैयार होगा, जैसे हम पैकेट का दूध या बटर भरोसे के साथ घर लाते हैं।
ऑटोमैटिक खोया उत्पादन से सुनिश्चित होगी गुणवत्ता : वेंकटरमणी संथानम
प्रेसिडेंट, ज्ञान डेयरी
ज्ञान डेयरी के प्रेसिडेंट वेंकटरमणी संथानम का कहना है “ऑटोमैटिक खोया उत्पादन न केवल गुणवत्ता बढ़ाएगा बल्कि उपभोक्ताओं का खोये पर से डगमगाया विश्वास भी लौटाएगा। हमारा उद्देश्य हमेशा से सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद उपलब्ध कराना रहा है।”
परंपरा और तकनीक का संगम
यहां सबसे बड़ी बात यह है कि खोया अपने मूल स्वरूप में वही रहेगा—परंपरा की मिठास से भरा हुआ। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब इसे तैयार करने में लगेगी तकनीक की सटीकता।
यह केवल एक कंपनी की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय डेयरी उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। आने वाले समय में जब हम पेड़ा, बर्फी या हलवा खाएंगे तो उसमें सिर्फ़ परंपरा की मिठास नहीं होगी, बल्कि तकनीक का भरोसा भी घुला होगा।
खोये का यह नया रूप बताता है कि भारत कैसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिकता की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है।
