कभी-कभी हम जिस मंजिल की तलाश में निकलते हैं,रास्ते हमें उससे भी बेहतर मुकाम तक पहुंचा देते हैं। ऐसी ही कहानी है हरियाणा के सोनीपत जिले के रोहट गांव के रहने वाले अतुल दहिया की। MBA की तैयारी कर रहे अतुल ने महज़ अभ्यास के लिए AFCAT परीक्षा दी, लेकिन वही एक कदम उनके जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

AFCAT पास करने के बाद जब उन्होंने SSB इंटरव्यू का अनुभव लिया, तभी से उनके भीतर वायु सेना के लिए एक जुनून जाग उठा।

हा8लांकि, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। दो असफलताओं के बाद भी उनका हौसला डगमगाया नहीं।

दून डिफेंस ड्रीमर्स के मार्गदर्शन में अतुल ने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए अपनी सिफारिश (Recommendation) अर्जित की है।

अतुल की यह शानदार जीत दून डिफेंस ड्रीमर्स के उस ऐतिहासिक प्रदर्शन का हिस्सा है, जहां संस्थान ने हाल ही में एक महीने में 35 रिकॉर्ड चयन (Selections) दिए हैं, जो DDD को भारत में रक्षा कोचिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनाता है।

शिक्षा और अनुशासन की मजबूत नींव अतुल के परिवार में शिक्षा का माहौल हमेशा बना रहा। उनके माता-पिता दोनों समर्पित शिक्षक हैं, जिन्होंने उनमें अनुशासन, शिक्षा और ईमानदारी के गुणों को स्थापित किया। इस परवरिश ने उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

MBA से भारतीय वायु सेना तक दिलचस्प बात यह है कि डिफेंस अतुल की पहली योजना नहीं थी। वह पूरी लगन से अपनी MBA प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान, उन्होंने केवल अभ्यास के लिए, बिना किसी गंभीर इरादे के AFCAT का फॉर्म भर दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब उन्होंने AFCAT की लिखित परीक्षा पास कर ली, तब उनका परिचय SSB साक्षात्कार की दुनिया से हुआ, जिसने उनकी जिज्ञासा को जगा दिया।

असफलताओं से जन्मी सफलता की जिद अतुल ने अपना पहला प्रयास 3 AFSB गांधीनगर में दिया, जहां उन्हें 'कॉन्फ्रेंस आउट' का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस अनुभव ने उन्हें निराश करने के बजाय, भारतीय वायु सेना के प्रति एक वास्तविक रुचि और जुनून पैदा कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से परीक्षा दी, लेकिन 4 AFSB वाराणसी से उन्हें दूसरी बार 'कॉन्फ्रेंस आउट' का सामना करना पड़ा।

दो असफलताओं के बाद भी अतुल का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी तैयारी के लिए एक विशेषज्ञ और संरचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

टर्निंग पॉइंट: दून डिफेंस ड्रीमर्स का साथ देहरादून स्थित SSB कोचिंग संस्थान में अतुल ने अपने व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को निखारा। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी कमजोरियों को समझा और उन्हें अपनी ताकत में बदला। नए आत्मविश्वास और रणनीतिक तैयारी से लैस होकर, वह अपने तीसरे प्रयास के लिए 1 AFSB देहरादून में उपस्थित हुए और अंततः अपनी बहुप्रतीक्षित सिफारिश (Recommendation) अर्जित की।

दून डिफेंस ड्रीमर्स: भारत का सर्वश्रेष्ठ रक्षा कोचिंग संस्थान क्यों? अतुल दहिया की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप भारत में सर्वश्रेष्ठ NDA कोचिंग की तलाश में है तो DDD आपकी मंजिल हो सकती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं...

भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान: DDD लगातार उच्चतम चयन दर के साथ भारत का नंबर 1 संस्थान है। हाल ही में एक महीने में 35 रिकॉर्ड सिलेक्शन देकर संस्थान ने इतिहास रचा है। हमें गर्व है कि इस सफलता में 6 प्रतिभाशाली लड़कियाँ भी शामिल हैं।

विशेषज्ञ SSB टीम और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर: संस्थान में अनुभवी सैन्य अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों की सर्वश्रेष्ठ टीम है जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करती है। यहां का अत्याधुनिक GTO ग्राउंड उम्मीदवारों को वास्तविक SSB जैसा अनुभव प्रदान करता है, जो सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रीय सम्मान: संस्थान के सीईओ (CEO), हरिओम के नेतृत्व में, DDD रक्षा अभ्यर्थियों के सपनों को साकार कर रहा है। हाल की इस अभूतपूर्व उपलब्धि (35 सिलेक्शन) के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं हरिओम को सम्मानित किया है। यह सम्मान संस्थान की उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान का प्रमाण है।

सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से मिली सफलता अतुल दहिया की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। यह यह भी दर्शाती है कि जीवन में रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, तो आप अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दून डिफेंस ड्रीमर्स ऐसे ही दृढ़ निश्चयी उम्मीदवारों को तराशने के लिए प्रतिबद्ध है।