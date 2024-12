शिक्षा में नए आयाम स्थापित करता आरा का गौरव - नोट्रे डेम हाई स्कूल

आरा, जो पहले शिक्षा के मामले में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ था, अब एक नई दिशा में अग्रसर हो चुका है। इस परिवर्तन का श्रेय जाता है नोट्रे डेम हाई स्कूल को, जो आरा का पहला और एकमात्र ICSE (Indian Certificate of Secondary Education) से मान्यता प्राप्त विद्यालय है। यह स्कूल CISCE, New Delhi (Council for the Indian School Certificate Examinations) से संबद्ध है। यहां ICSE का मतलब है कि यह स्कूल CISCE, New Delhi द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो एक प्रतिष्ठित शैक्षिक बोर्ड है और इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।