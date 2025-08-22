किसान पुत्र अनुराग पांडे ने पहले ही प्रयास में क्रैक किया SSB : दून डिफेंस ड्रीमर्स के मार्गदर्शन में भरी उड़ान

साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले अनुराग ने दून डिफेंस ड्रीमर्स के कुशल मार्गदर्शन में अपने पहले ही प्रयास में SSB में सफलता प्राप्त कर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती।

सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और जो असफलताओं से घबराते नहीं हैं। इस कथन को चरितार्थ किया है उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या के रहने वाले अनुराग पांडे ने। एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले अनुराग ने दून डिफेंस ड्रीमर्स के कुशल मार्गदर्शन में अपने पहले ही प्रयास में SSB में सफलता प्राप्त कर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती।

अनुराग की यह शानदार जीत दून डिफेंस ड्रीमर्स के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, जहां संस्थान ने हाल ही में एक महीने में 35 रिकॉर्ड चयन (Selections) देकर डिफेंस कोचिंग के क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम की है।

जमीन से जुड़े संस्कार और आसमान छूने का जज्बा अनुराग एक विनम्र किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता एक परिश्रमी किसान हैं और माता एक समर्पित गृहिणी। अयोध्या के ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े अनुराग ने छोटी उम्र से ही अनुशासन, समर्पण और दृढ़ता के मूल्यों को आत्मसात किया। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा उन्हें कक्षा 8 में ही मिल गई थी।

चुनौतियों को अवसर में बदलना रक्षा बलों तक पहुंचने का उनका मार्ग आसान नहीं था। अपने पहले प्रयास में उन्हें लिखित परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा। यह एक कठिन क्षण था, लेकिन अनुराग ने इसे एक झटके के रूप में लेने के बजाय, अपनी कमजोरियों पर काम किया। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, प्रयासों को दोगुना किया और अपने दूसरे प्रयास में लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की।

दून डिफेंस ड्रीमर्स के मार्गदर्शन से मिला पहले प्रयास में सफलता लिखित परीक्षा के बाद सबसे कठिन बाधा SSB साक्षात्कार थी। अनुराग जानते थे कि पहले प्रयास में इसे पार करने के लिए उन्हें सर्वोत्तम मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई। देहरादून में सर्वश्रेष्ठ SSB कोचिंग की तलाश उन्हें 'ड्रीमर्स एसएसबी' तक ले आई।

DDD में, विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और केंद्रित तैयारी के साथ, अनुराग ने अपने 'ऑफिसर जैसे गुणों' (OLQs) को निखारा और SSB प्रक्रिया की जटिलताओं को समझा। उनकी मेहनत और संस्थान के सटीक मार्गदर्शन का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 11 SSB इलाहाबाद में अपने पहले ही SSB प्रयास में अनुशंसा (Recommendation) प्राप्त की।

दून डिफेंस ड्रीमर्स: भारत में डिफेंस कोचिंग का सर्वश्रेष्ठ संस्थान क्यों? अनुराग पांडे की सफलता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि क्यों DDD को भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान माना जाता है। यदि आप भारत में सर्वश्रेष्ठ NDA कोचिंग की तलाश में हैं तो, DDD वह स्थान है जहां आप अपने सपनों को साकार कर सरते हैं।

• बेमिसाल परिणाम और रिकॉर्ड सिलेक्शन: DDD गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और परिणामों के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक महीने में 35 चयन का रिकॉर्ड हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक सफलता में 6 होनहार लड़कियां भी शामिल हैं, जो डिफेंस क्षेत्र में महिला शक्ति का प्रतीक हैं।

• सर्वश्रेष्ठ SSB पैनल और अत्याधुनिक सुविधाएं: संस्थान में अनुभवी सैन्य अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ टीम है जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, विश्व स्तरीय GTO ग्राउंड उम्मीदवारों को वास्तविक SSB जैसा माहौल प्रदान करता है, जो उन्हें अंतिम चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार करता है।

• दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रीय सम्मान: संस्थान के सीईओ (CEO), हरिओम के प्रेरणादायक नेतृत्व में DDD लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। संस्थान की इस अभूतपूर्व उपलब्धि (35 सिलेक्शन) के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हरिओम सर को सम्मानित किया जाना, संस्थान की विश्वसनीयता और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान का सबसे बड़ा प्रमाण है।

दून डिफेंस ड्रीमर्स की प्रतिबद्धता अनुराग पांडे की यात्रा उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी पृष्ठभूमि या शुरुआती असफलताओं के कारण अपने सपनों को सीमित कर लेते हैं। दून डिफेंस ड्रीमर्स ऐसे ही दृढ़ निश्चयी उम्मीदवारों को तराशने और उन्हें भविष्य के सैन्य अधिकारी बनाने के लिए समर्पित है।