आगरा की ऐतिहासिक गलियों से लेकर वैश्विक तकनीकी मंच तक का सफर तय करने वाले अंकुश शर्मा आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्लाउड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार, दृढ़ता और नेतृत्व के प्रतीक बन चुके हैं। हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अंकुश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग (SRE) और क्लाउड सिस्टम्स में अपनी गहरी विशेषज्ञता स्थापित की है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव और बड़े संस्थानों में अहम भूमिका अपने करियर के दौरान अंकुश ने डेनमार्क, फिनलैंड, अमेरिका (रेडमंड, सिलिकॉन वैली, मियामी) और भारत (विशेष रूप से मुंबई) में काम कर व्यापक अंतरराष्ट्रीय अनुभव अर्जित किया। उन्होंने टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, सिट्रिक्स और पेलोटॉन जैसे वैश्विक दिग्गजों के साथ-साथ सिलिकॉन वैली की अत्याधुनिक स्टार्टअप कंपनियों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

क्रांतिकारी तकनीकी शोध और चर्चित पुस्तक अंकुश शर्मा की चर्चित पुस्तक “Observability for Large Language Models: SRE and Chaos Engineering for AI at Scale” तकनीकी और शैक्षणिक जगत में व्यापक रूप से उद्धृत की जाती है। यह पुस्तक बड़े भाषा मॉडलों (Large Language Models) में “हैलुसिनेशन” जैसी चुनौती को कम करने और एआई सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाने पर केंद्रित है। उनकी रिसर्च ने एआई की अवलोकनीयता (Observability), कैओस इंजीनियरिंग और एआई रिलायबिलिटी जैसे विषयों पर उद्योग जगत में नई बहस और नवाचार को प्रोत्साहित किया है।

उल्लेखनीय प्रकाशन और वैश्विक मंचों पर पहचान उनके शोध पत्र कई पीयर-रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं और अन्य विद्वानों तथा पेशेवरों द्वारा लगातार उद्धृत किए जाते हैं। उनका लेख “Applications of Generative AI in Healthcare” (Global South Healthcare Journal, 2025) चिकित्सा दस्तावेज़ीकरण और मरीजों से संवाद में एआई की भूमिका को लेकर कई बार संदर्भित हुआ है। इसके अलावा उनकी रचनाएं— “The Role of AI in Financial Services” और “Chaos Engineering in Large Language Models” (Vivekananda Journal of Research, 2024)— फिनटेक नवाचार और एआई सिस्टम की मजबूती पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। “Green AI: Minimizing Environmental Cost of AI Model Training” में उन्होंने एआई मॉडल ट्रेनिंग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उपायों पर जोर दिया है, जो सतत कंप्यूटिंग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सम्मान और पेशेवर योगदान अंकुश शर्मा को स्टैनफोर्ड के Me2We 2025 शिखर सम्मेलन में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया और उन्होंने IEEE सैन फ्रांसिस्को बे एरिया चैप्टर सहित कई पेशेवर संस्थाओं में योगदान दिया। उन्हें Marquis Who's Who 2025 में वैश्विक तकनीकी प्रभाव के लिए शामिल किया गया है। वे Global South Healthcare Journal के सलाहकार मंडल में कार्यरत हैं और हाल ही में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में एआई और SRE पर विशेष व्याख्यान दिया।

MIT, SNHU और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ

बिजनेस से डिग्री प्राप्त करने वाले अंकुश, Alumni Ventures के साथ एक निवेशक के रूप में स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन भी देते हैं। आगरा से जुड़ाव और नैतिक तकनीक की पैरवी विश्व स्तर पर सम्मान और उपलब्धियों के बावजूद, अंकुश शर्मा अपनी आगरा की जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे छात्रों को मेंटरशिप प्रदान करते हैं और ऐसे नैतिक एवं स्केलेबल तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देते हैं, जो समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी साबित हो सकें।

अंकुश शर्मा की यह उपलब्धियां न सिर्फ आगरा बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय हैं। उनका सफर यह संदेश देता है कि सशक्त शिक्षा, नवाचार और नैतिक दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति स्थानीय सीमाओं से निकलकर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना सकता है।