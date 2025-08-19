Ability is not dependent on marks Ajay Poonia son of a farmer created history with 64% marks with Doon Defence Support काबिलियत अंकों की मोहताज नहीं - 64% अंकों के साथ किसान के बेटे अजय पूनिया ने रचा इतिहास, दून डिफेंस ड्रीमर्स का अटूट साथ, Brand-post Hindi News - Hindustan
Brand PostTue, 19 Aug 2025 10:35 PM
काबिलियत अंकों की मोहताज नहीं - 64% अंकों के साथ किसान के बेटे अजय पूनिया ने रचा इतिहास, दून डिफेंस ड्रीमर्स का अटूट साथ

सफलता की कहानियाँ अक्सर यह साबित करती हैं कि आपकी पृष्ठभूमि या आपके अकादमिक अंक आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करते। जो मायने रखता है वह है आपका दृढ़ संकल्प, आपकी मेहनत और आपको मिलने वाला सही मार्गदर्शन। इस बात का जीता-जागता उदाहरण हैं हरियाणा के अजय पूनिया, जिन्होंने दून डिफेंस ड्रीमर्स (Doon Defence Dreamers - DDD) के मार्गदर्शन में भारतीय नौसेना में शामिल होने का अपना सपना साकार किया है।

अजय की यह उपलब्धि दून डिफेंस ड्रीमर्स के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, जहाँ संस्थान ने हाल ही में एक महीने में 35 रिकॉर्ड चयन (Selections) दिए हैं, जो DDD को भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान बनाता है।

ज़मीन से जुड़ी जड़ें और ऊँचा हौसला

अजय हरियाणा के सिरसा जिले के एक शांत छोटे गांव जमाल के रहने वाले हैं। वह एक बहुत ही विनम्र और मेहनती परिवार से आते हैं। उनके पिता एक समर्पित किसान हैं और माँ एक देखभाल करने वाली गृहिणी। आठ सदस्यों के संयुक्त परिवार में पले-बढ़े अजय ने बचपन से ही कड़ी मेहनत, सादगी और लचीलेपन (Resilience) के मूल्यों को आत्मसात किया।

जब अंकों पर भारी पड़ा आत्मविश्वास: एक यादगार SSB क्षण

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नाथूसरी चोपटा से पूरी की, जहाँ उन्होंने कक्षा 10 में मात्र 64% अंक प्राप्त किए। वर्तमान में वह नोहर डिग्री कॉलेज (MGSU विश्वविद्यालय से संबद्ध) से गणित में B.Sc. कर रहे हैं।

अजय की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरक मोड़ उनके SSB साक्षात्कार के दौरान आया। इंटरव्यूइंग ऑफिसर (IO) ने टिप्पणी की कि उन्होंने इतने कम प्रतिशत (64%) वाले किसी व्यक्ति को इस स्तर तक पहुँचते हुए कभी नहीं देखा था।

जहाँ कोई और उम्मीदवार इस टिप्पणी से घबरा सकता था, वहीं अजय ने इसे एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने इसे सम्मान के प्रतीक (Badge of Honour) के रूप में लिया - यह इस बात का प्रमाण था कि अकादमिक अंक किसी की क्षमता, दृढ़ संकल्प या संभावनाओं को परिभाषित नहीं करते हैं। यह आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण ही एक सच्चे अधिकारी की पहचान है।

दून डिफेंस ड्रीमर्स: क्षमता को पहचानना और निखारना

अजय जानते थे कि SSB को क्रैक करने के लिए केवल जुनून काफी नहीं है; उन्हें विशेषज्ञ मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। देहरादून में सर्वश्रेष्ठ SSB coaching in Dehradun की उनकी खोज उन्हें दून डिफेंस ड्रीमर्स तक ले आई।

'ड्रीमर्स एसएसबी' (Dreamers SSB) के मार्गदर्शन में, अजय ने अपनी एप्रोच को परिष्कृत किया, चयन प्रक्रिया की बारीकियों को सीखा, और सफलता के लिए आवश्यक 'ऑफिसर जैसे गुणों' (OLQs) को विकसित किया। DDD की अनुभवी टीम ने उनके संचार कौशल और नेतृत्व क्षमताओं को तराशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंत में, उनकी मेहनत रंग लाई - अजय को NSB विशाखापत्तनम (NSB VISHAKAPATNAM) से अनुशंसित (Recommended) किया गया।

दून डिफेंस ड्रीमर्स भारत का सर्वश्रेष्ठ रक्षा कोचिंग संस्थान क्यों?

अजय पूनिया की सफलता इस बात का प्रमाण है कि क्यों DDD को भारत में रक्षा कोचिंग का सिरमौर माना जाता है। यदि आप NDA coaching in Dehradun, CDS coaching in Dehradun या भारत में सर्वश्रेष्ठ NDA coaching in India की तलाश कर रहे हैं, तो DDD वह स्थान है जहाँ आपके सपनों को दिशा मिलती है।

1. भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान :

DDD लगातार उच्चतम चयन दर के साथ भारत का नंबर 1 संस्थान बना हुआ है। हाल ही में, संस्थान ने एक महीने में 35 रिकॉर्ड सिलेक्शन देकर इतिहास रचा है। हमें गर्व है कि इस ऐतिहासिक सफलता में 6 होनहार लड़कियाँ भी शामिल हैं।

2. सर्वश्रेष्ठ SSB टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर :

हम मानते हैं कि हर उम्मीदवार अद्वितीय है। हमारी विशेषज्ञ SSB टीम, जिसमें अनुभवी सैन्य अधिकारी और मनोवैज्ञानिक शामिल हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन (Personalized Mentorship) प्रदान करती है। हमारा अत्याधुनिक GTO ग्राउंड उम्मीदवारों को वास्तविक SSB जैसा माहौल प्रदान करता है, जो उन्हें अंतिम चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार करता है।

3. दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रीय सम्मान :

संस्थान के सीईओ (CEO), श्री हरिओम सर के कुशल नेतृत्व में DDD लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। संस्थान की इस अभूतपूर्व उपलब्धि (35 सिलेक्शन) के लिए, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्वयं हरिओम सर को सम्मानित किया है। यह सम्मान DDD की विश्वसनीयता, उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान का सबसे बड़ा प्रमाण है।

हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है अजय पूनिया की यात्रा

अजय पूनिया की यात्रा उन हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो सोचते हैं कि उनके औसत अकादमिक अंक या उनकी पृष्ठभूमि उनके सपनों के रास्ते में बाधा बन सकती है। दून डिफेंस ड्रीमर्स ऐसे ही दृढ़ निश्चयी उम्मीदवारों को तराशने और उन्हें भविष्य के सैन्य अधिकारी बनाने के लिए समर्पित है।

अजय को उनके शानदार भविष्य के लिए बधाई । यदि आपके अंदर भी देश सेवा का जज्बा है, तो अंकों की चिंता छोड़ें और दून डिफेंस ड्रीमर्स के साथ अपनी क्षमता को पहचानें।

जय हिन्द!

( अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है)

