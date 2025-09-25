A tribute meeting was held at Lucknow Public School on the 19th death anniversary of founder C P Singh संस्थापक सी.पी. सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि सभा, Brand-post Hindi News - Hindustan
संस्थापक सी.पी. सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि सभा

लखनऊ पब्लिक स्कूल (सी.पी. सिंह फाउन्डेशन) के संस्थापक स्व. सी.पी. सिंह जी की 19वीं पुण्यतिथि विद्यालय में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई।

लखनऊ पब्लिक स्कूल (सी.पी. सिंह फाउन्डेशन) के संस्थापक स्व. सी.पी. सिंह जी की 19वीं पुण्यतिथि विद्यालय में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय की सभी शाखाओं के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने संस्थापक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

विद्यालय की सेक्टर-आई शाखा स्थित सी.पी. सिंह स्मृति सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी उपस्थित रहे। इसके अलावा विद्यालय की प्रबन्धन सलाहकार समिति के सदस्य श्री अजय पंत, उपनिदेशक (समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश) श्री मुकेश कुमार, श्री सुनील कुमार चौधरी एवं श्री राजीव जोशी भी सम्मिलित हुए।

श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत संस्थापक श्री सी.पी. सिंह जी के आदर्शों और उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए हुई। उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक ‘चरन जी’ ने ईश-वंदना एवं अनेक भजन प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। उन्होंने संस्थापक के जीवन संघर्ष और आदर्शों का स्मरण करते हुए अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम के अंत में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने संस्थापक के साथ बिताए गए पलों को साझा किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

सभा का समापन विद्यालय के प्रबन्धक लोकेश सिंह और निदेशिका डॉ. रश्मि पाठक ने भजन गायक चरन जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए किया। इस अवसर पर विद्यालय की सभी शाखाओं के प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है।

