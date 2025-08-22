आदर्श राय, जिन्होंने न केवल इस सपने को जिया है, बल्कि इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत भी की है। उनकी यात्रा तीन शक्तिशाली ताकतों का संगम है: एक पिता की विरासत, एक बेटे की महत्वाकांक्षा, और एक गुरु का देशभक्ति से भरा मिशन।

प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत घर ही होता है। और जब बात आती है एक बेटे की, जो अपने पिता को भारतीय नौसेना की प्रतिष्ठित सफेद और सुनहरी वर्दी में देखता है, तो वह वर्दी केवल एक कपड़ा नहीं होती। वह वर्दी एक वादा होती है, एक विरासत होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, एक सपना होती है।

आदर्श राय, जिन्होंने न केवल इस सपने को जिया है, बल्कि इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत भी की है। उनकी यात्रा तीन शक्तिशाली ताकतों का संगम है: एक पिता की विरासत, एक बेटे की महत्वाकांक्षा, और एक गुरु का देशभक्ति से भरा मिशन। उनकी यह कहानी भारत में सर्वश्रेष्ठ SSB कोचिंग की तलाश कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है।

एक हीरो के नक्शेकदम पर: आदर्श राय बिहार के सासाराम (रोहतास), और वर्तमान में विशाखापत्तनम में रहने वाले आदर्श राय स्वयं भारतीय नौसेना के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आदर्श के पिता वर्तमान में भारतीय नौसेना में सेवारत हैं। मां एक गृहिणी हैं और बहन फिजिक्स वाला में एक टीचर हैं। डिफेंस में शामिल होने की आदर्श की प्रेरणा उनके पिता थे, उन्हें कई पदकों के साथ सफेद और सुनहरी वर्दी पहने हुए गर्व से भरा देखकर आदर्श की रुचि इस क्षेत्र में बढ़ी। विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए आदर्श की रुचि इसलिए बढ़ी क्योंकि यह अवसरों से भरी एक 'साइलेंट फोर्स' है और फिर भी लोगों में इसके बारे में जागरूकता की कमी थी।

स्कूली शिक्षा आदर्श राय ने अपनी 10वीं कक्षा NCS गोवा से और 12वीं स्टेपिंग स्टोन्स हाई स्कूल से की है। वह बैडमिंटन खेलने के शौकीन हैं।

वह बताते हैं कि उनकी अनुशंसा के बाद, उनके सहपाठियों में नौसेना के बारे में जिज्ञासा बढ़ी, और उन्हें पता चला कि आप नौसेना में शामिल होकर तीनों सेनाओं का अनुभव कैसे कर सकते हैं।

भविष्य की योजना आदर्श राय बताते हैं कि आगे इस सेवा में वह एक नेवल एविएटर के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। यह प्रेरणा, जो घर पर पोषित हुई और दून डिफेंस ड्रीमर्स में विशेषज्ञ मार्गदर्शन से निखरी, ने आदर्श की महत्वाकांक्षा को एक अनुशंसा में बदल दिया और उन्हें एक नेवल एविएटर बनने के एक कदम और करीब ला दिया।

दून डिफेंस ड्रीमर्स ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्यों है? कोचिंग से परे एक मिशन एक उम्मीदवार अक्सर पूछता है, "मैं कौन सी कोचिंग चुनूं?" आदर्श की यात्रा और दून डिफेंस ड्रीमर्स का मूल दर्शन इस सवाल का स्पष्ट जवाब देता है।

• एक बेटे का सपना, एक पिता का गर्व एक नौसेना उम्मीदवार के रूप में, आदर्श को सामान्य कोचिंग से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। संस्थान के मेंटर्स, जिनमें से कई अनुभवी हैं, भारतीय नौसेना के अद्वितीय लोकाचार को समझते हैं। संस्थान सिर्फ तैयारी नहीं कराते, यह उम्मीदवार को उस सेवा के लिए तैयार करते हैं जिसका वह सपना देखता है। यही विशेषज्ञता संस्थान को नेवी एसएसबी कोचिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाती है।

• एक देशभक्त का हृदय: हरिओम सर का 'ऑपरेशन सिंदूर' संकल्प जो बात दून डिफेंस ड्रीमर्स को वास्तव में सबसे अलग और एक सच्चे देशभक्त के लिए 'एकमात्र' विकल्प बनाती है, वह है इसके लीडर का दिल। संस्थान के संस्थापक और सीईओ, हरिओम सर, व्यवसाय से नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद देशभक्ति के एक निस्वार्थ कार्य में, उन्होंने एक अभूतपूर्व संकल्प लिया। सभी बच्चों के लिए SSB कोचिंग पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान करना। यह कोई मार्केटिंग रणनीति नहीं है, यह सशस्त्र बलों के लिए एक श्रद्धांजलि है और वर्दी पहनने का सपना देखने वाले हर बच्चे से एक वादा है। यह प्रतिबद्धता दर्शाती है कि संस्थान के लिए, आपकी सफलता राष्ट्र की सेवा है।

• सेना के भविष्य के एंबेसडर बनाना संस्थान का लक्ष्य सिर्फ आपकी अनुशंसा प्राप्त करना नहीं है। संस्थान का लक्ष्य आदर्श जैसे सूचित और भावुक लीडर बनाना है, जो अपनी सेवा के एंबेसडर बनें। यही समग्र विकास है जिसके कारण NDA फाउंडेशन कोचिंग और 10वीं के बाद NDA कोचिंग के कार्यक्रम इतने प्रभावी हैं।

एक मिशन से जुड़ें, सिर्फ एक कोचिंग सेंटर से नहीं कोचिंग संस्थान चुनना केवल परिणामों के बारे में नहीं है। यह उसके मूल्यों के साथ जुड़ने के बारे में है। दून डिफेंस ड्रीमर्स केवल एक कोचिंग नहीं, बल्कि देशभक्ति से प्रेरित एक मिशन है।

यदि आप राष्ट्र के प्रति प्रेम और सेवा के सपने से प्रेरित हैं, तो एक ऐसे संस्थान से जुड़ें जो आपके मूल्यों को साझा करता है। ऐसे में देहरादून स्थित सर्वश्रेष्ठ संस्थान दून डिफेंस ड्रीमर्स चुनें। एक मिशन चुनें। सफलता चुनें।