लीडर्स की विरासत: PPS नाभा के पूर्व छात्र सुखप्रीत सिंह, दून डिफेंस ड्रीमर्स में एक महीने में हुए ऐतिहासिक 35 सिलेक्शन

दून डिफेंस ड्रीमर्स ने एक महीने में 35 अनुशंसाएँ प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। सुखप्रीत सिंह जिन्हें एनडीए 155 कोर्स के लिए चुना गया है उनकी सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा के पूर्व छात्र सुखप्रीत ने दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की।

ब्रांड डेस्क, नई दिल्ली। दून डिफेंस ड्रीमर्स में, हमारा मानना है कि सफलता एक आदत है। इस पिछले महीने, उस आदत ने इतिहास रच दिया है। हमें एक महीने में रिकॉर्ड-तोड़ 35 अनुशंसाओं (Recommendations) की घोषणा करते हुए बेहद गर्व और रोमांच हो रहा है! यह सिर्फ एक संख्या नहीं है; यह हमारे छात्रों की अथक मेहनत और हमारी फैकल्टी द्वारा प्रदान किए गए अद्वितीय मार्गदर्शन का प्रमाण है।

इन 35 अनुशंसाओं में से प्रत्येक समर्पण, दृढ़ता और विजय की एक अनूठी कहानी है। आज, हम एक ऐसे ही सितारे, सुखप्रीत सिंह पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिन्हें NDA 155 कोर्स के लिए अनुशंसित किया गया है। पंजाब पब्लिक स्कूल, नाभा जैसी प्रतिष्ठित संस्था से लेकर NDA की मेरिट लिस्ट तक की उनकी यात्रा, यह पूरी तरह से दर्शाती है कि हमें भारत में सर्वश्रेष्ठ एनडीए कोचिंग (best NDA coaching in India) के लिए एक प्रमुख संस्थान क्यों माना जाता है।

एक विरासत को आगे बढ़ाते हुए: सुखप्रीत के अपने शब्दों में

द्वारा - सुखप्रीत सिंह (34 SSB इलाहाबाद से NDA 155 के लिए अनुशंसित)

पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा से अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद, मैंने NDA की परीक्षा दी। मैं पहली बार में इसे पास नहीं कर पाया लेकिन दूसरे प्रयास में सफल रहा और 34 SSB से मुझे अनुशंसा भी मिली।

मेरे लिए, जनरल बिक्रम सिंह (पूर्व सेना प्रमुख), लेफ्टिनेंट जनरल के.बी. बराड़, और वाइस एडमिरल सतीश सोनी आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं। वे सभी हमारे स्कूल के पूर्व छात्र हैं।

इसके अलावा, मुझे ड्रीमर्स की टीम से उत्कृष्ट मार्गदर्शन मिला: प्रवीण सर, अभिनव सर, साइक और GTO के मेंटर्स, आईओ एस.के. सर, और रोजर सर। इसके साथ ही, मैं अपने स्कूल के SSB कैडर का भी हिस्सा था।

मेरे शिक्षकों और माता-पिता के संयुक्त प्रयासों ने मुझे अनगिनत बाधाओं को पार करते हुए इस सीढ़ी पर चढ़ने में मदद की। दृढ़ संकल्प ही मेरी सफलता की कुंजी है। मुझे उम्मीद है कि मैं मेरिट में अच्छी रैंक हासिल करूंगा और सेवाओं में कमीशन प्राप्त करूंगा।

35 सिलेक्शन के पीछे का फॉर्मूला: दून डिफेंस ड्रीमर्स की विधि

एक महीने में 35 अनुशंसाओं की उपलब्धि कोई संयोग नहीं है; यह एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रणाली और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है।

एक रिकॉर्ड-तोड़ महीने का विजन

यह ऐतिहासिक मील का पत्थर हमारे संस्थापक और सीईओ, हरिओम चौधरी सर द्वारा स्थापित उत्कृष्टता के मानकों का सीधा प्रतिबिंब है। उनका दृष्टिकोण सिर्फ एक कोचिंग सेंटर चलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां प्रत्येक छात्र की क्षमता को पहचाना, पोषित और सफलता की ओर निर्देशित किया जाए। गुणवत्ता और छात्र-प्रथम दृष्टिकोण के प्रति उनका अथक समर्पण ही वह प्रेरक शक्ति है जिसने इस महीने 35 परिवारों को जश्न मनाने में सक्षम बनाया है।

हीरों को तराशना

हमारे कई सफल उम्मीदवार, जैसे कि प्रतिष्ठित PPS नाभा से सुखप्रीत, एक मजबूत नींव और प्रेरणा की विरासत के साथ आते हैं। हमारी भूमिका उस अंतिम, विशेषज्ञ तराश को प्रदान करना है। हमारी फैकल्टी, जिसमें आईओ एस.के. सर और रोजर सर जैसे विशेष गुरु शामिल हैं, एक उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारीक पहलुओं पर काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे न केवल तैयार हैं, बल्कि एक कदम आगे हैं। यही हमारे संस्थान को देहरादून में सर्वश्रेष्ठ एसएसबी कोचिंग (best SSB coaching in Dehradun) के लिए शीर्ष विकल्प बनाता है।

दृढ़ता की शक्ति

क्या आप हमारी अगली सफलता की कहानी बनेंगे?

सुखप्रीत सिंह इस महीने दून डिफेंस ड्रीमर्स में सफलता के 35 चेहरों में से एक हैं। उनके दृढ़ संकल्प ने, हमारे विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ मिलकर, एक विजयी फॉर्मूला बनाया।

हमारा रिकॉर्ड खुद बोलता है। वर्दी का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही मार्गदर्शन से यह प्राप्त किया जा सकता है। उस संस्थान से जुड़ें जो सफलता में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत में एनडीए कोचिंग (NDA coaching in India) के निर्विवाद लीडर, दून डिफेंस ड्रीमर्स से संपर्क करें, और हमारी अगली ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा बनें।

जय हिन्द!