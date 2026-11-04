विशेष गहन पुनरीक्षण क्यों ?

राष्ट्रविरोधी शक्तियां द्वारा भारत को अस्थिर करने के अनेक प्रकार के प्रयास पिछले दिनों से हम देख ही रहे हैं। किसान आंदोलन, सीएए आदि के नाम पर झूठा विमर्श फैलाने के नाम पर प्रारंभ हुए आंदोलन अब ईवीएम, एसआईआर के झूठे…

शिवप्रकाश, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री (भाजपा)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 'हम भारत के लोग' अपने संविधान को आत्मर्पित करते हैं। भारत में जन्मे भारत की एकता, अखंडता के प्रति निष्ठा एवं भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले नागरिकों से ही 'हम भारत के लोग' का तात्पर्य है। चुनाव, प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार और कानून का शासन लोकतंत्र का आधार है। भारत के प्रति समर्पित वयस्क नागरिकों को ही भारत में सरकारें चुनने का अधिकार है। चुनाव के माध्यम से भारत में राज्य और केंद्र की सरकार को चुनने का अधिकार विदेशी घुसपैठियों को देना कैसे संभव हो सकता है। इसी कारण संविधान में मतदाता शुद्धिकरण की व्यवस्था है।

भारतीय संविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 धारा 21(3) के अंतर्गत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का अधिकार चुनाव आयोग को देता है। इसके अंतर्गत 13 बार मतदाता सूची के निरीक्षण का कार्य अभी तक चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। यह प्रक्रिया 1952–56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983–84, 1987–89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में हुई है। 2025 में बिहार प्रदेश से प्रारंभ यह 14वां एसआईआर है। साल 2004 से 22 वर्षों के मध्य यह प्रक्रिया पहले ही पूर्ण होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई थी। वर्तमान में एसआईआर के विरोध में आवाज उठाने वाले दलों की केंद्र एवं राज्यों में सरकारें रहते हुए भी अनेक बार मतदाता शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया हुई है। संविधान का अनुच्छेद 326 मताधिकार को केवल भारत के नागरिक तक सीमित करता है, और अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली की तैयारी तथा उसकी शुद्धता का दायित्व निर्वाचन आयोग को सौंपता है; यही मतदाता शुद्धिकरण की संवैधानिक व्यवस्था है।

प्रत्येक वैध भारतीय नागरिक को अपने मतदान का अधिकार मिले, एक मतदाता एक ही स्थान पर अपने मत का उपयोग करे, अवैध अथवा अनैतिक पद्धति से प्रवेश किये लोगों को भारत में सरकारें चुनने का अधिकार प्राप्त न हो इस उद्देश्य से संविधान के अंतर्गत धारा 324,325, 326 का प्रावधान किया गया है । जो मतदाता सूची के निर्माण, संशोधन एवं वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है।

आजीविका के उद्देश्य से अनेक नागरिक अपने स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवर्जन करते हैं। जिसके कारण पूर्व स्थान पर मत रहने के उपरांत भी वह दूसरे स्थान पर अपना मत बनवाते हैं। साल 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 45 करोड़ लोगों ने देश में ही आन्तरिक प्रवास किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार 2001-2011 के मध्य प्रतिवर्ष औसत 50 से 65 लाख लोगों ने इधर- उधर प्रवास किया है। एसआईआर के अंतर्गत बिहार प्रदेश में 7.01 लाख नाम दो स्थानों पर मतदाता थे। यह स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी है। देश के कुल मतदाताओं में एसआईआर होने के उपरांत कुल 13.30 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ 80 लाख मृतक नाम मतदाता सूची में पाए गए है । 6.30 करोड़ ने अपना स्थान परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया था। तीन करोड़ मतदाताओं के बारे में जानकारी ही नहीं मिली है। यह वही मतदाता है जो भारत में वैध नागरिक न होते हुए भी भारत की सरकार को चुनने का कार्य कर रहे थे। 1.02 लाख मतदाताओं का नाम दो बार मतदाता सूची में था।

सेना के सेवानिवृत्त जनरल एसके सिन्हा ने असम के राज्यपाल रहते हुए आठ नवंबर 1998 को राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में राज्य में अवैध घुसपैठ से पैदा हो रहे खतरे के प्रति आगाह किया था। केवल असम में ही उनके अनुमान अनुसार 60 लाख घुसपैठिए थे। उन्होंने घुसपैठ एवं उग्रवाद का परस्पर संबंध तथा सीमा पर जनसांख्यिकी परिवर्तन का वर्णन करते हुए उसे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। साल 2016 में गृह राज्य मंत्री रहते समय किरेन रिजिजू ने संसद में जानकारी देते हुए बताया था कि लगभग दो करोड़ से अधिक घुसपैठियें भारत में रह रहे हैं। अनुमान के अनुसार कुछ लोग इसको तीन करोड़ तक की संख्या बताते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा विजय के पश्चात बांग्लादेशी घुसपैठियों ने स्वतः ही बांग्लादेश को पलायन किया था। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर जाते हुए इन घुसपैठियों ने मीडिया से स्वीकार किया था कि उनके बिचौलियों एवं सत्तालोलुप नेताओं द्वारा अवैध मतदाता पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं राशन कार्ड बनवाए गए थे। कलकत्ता एवं गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में भी यह तथ्य आ चुके हैं। रोजगार के लिए परिवर्जन किए हुए मतदाता तो किसी भी पार्टी को अपने मत देने के लिए स्वतंत्र है। मृतक मत दे नहीं सकते हैं। विपक्ष द्वारा एसआईआर का विरोध अवैध घुसपैठियों के समर्थन के लिए ही है ऐसा लगता है। क्योंकि यही उनके थोक मतदाता थे। क्या इनके बल पर ही वह चुनाव जीतते थे इस प्रश्न का उत्तर विपक्षी दलों को देश को देना चाहिए ।

चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के समय एक संवैधानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। प्रदेश स्तर से प्रारंभ कर बूथ स्तर (एसआरओ से बीएलओ) तक सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा रहती है कि वे भी विधानसभा स्तर से बूथ (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) तक की नियुक्ति कर इस प्रक्रिया में सहयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करें । फॉर्म 6-7-8 का उपयोग करते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का प्रयास करें। गलत नाम जुड़ने एवं कटने पर वह आपत्ति व्यक्त करें। लेकिन कमजोर राजनीतिक दल समस्त बूथों पर अपने बीएलए-2 की नियुक्ति कर पाने में असमर्थ रहते हैं। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वह वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस बिहार प्रदेश में 77,895 बूथों में से केवल 17,000 बूथों पर एवं बंगाल में 85379 बूथों में से केवल 5797 पर ही अपने बूथ एजेंट नियुक्त कर पाई थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार कांग्रेस ने मतदाता सूची के संदर्भ में एक भी आपत्ति नहीं की। जिन राज्यों में एनडीए सरकार बनी वहां भी विपक्षी विधायक जीते ही हैं एवं हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में कांग्रेस अथवा विपक्षी दलों की सरकार भी बनी है तथा कांग्रेस के अनेक नेताओं ने एसआईआर की प्रशंसा भी की है तब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को आरोपित करना यह लोकतंत्र के प्रति जघन्य अपराध है ।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1952 में प्रथम चुनाव के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण की आवश्यकता के लिए 12 फरवरी को पत्र लिखकर सचेत किया था कि सबसे पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाए। केरल के नेता रमेश चेन्निथला ने आयोग को चार लाख अवैध मतदाताओं की सूची देते समय कहा कि भौतिक सत्यापन एवं मतदाता सूची के गहन शुद्धि के बिना स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। केवल अपने ही देश में नहीं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, केन्या और ब्राजील जैसे देश भी बीच-बीच में अपनी मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चलाते हैं। ब्रिटेन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रत्येक नागरिक को स्वयं पंजीकरण करवाना अनिवार्य है ।

राष्ट्रविरोधी शक्तियां द्वारा भारत को अस्थिर करने के अनेक प्रकार के प्रयास पिछले दिनों से हम देख ही रहे हैं। किसान आंदोलन, सीएए आदि के नाम पर झूठा विमर्श फैलाने के नाम पर प्रारंभ हुए आंदोलन अब ईवीएम, एसआईआर के झूठे प्रोपेगेंडा से होते हुए ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने एवं ‘रिजीम चेंज’ तक की भाषा बोल रहे हैं। अराजकतावाद से उत्पन्न बांग्लादेश का हिंसक आंदोलन उनकी प्रेरणा है। सोशल मीडिया से निर्मित झूठा नेरेटिव उनके हथियार एवं कुछ विदेशी ताकतें उनकी सहयोगी है । इसी को बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने अराजकतावाद कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत गरीबी से मुक्त हो रहा है, ऐसे समय विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री के माता-पिता को भद्दी गालियां देकर नरेंद्र मोदी मुक्त भारत करना चाहती हैं। देश की विकासवादी एवं राष्ट्रीय शक्तियों से आह्वान है कि “वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः” का संकल्प लेकर देश की जनता को जागृत करें ।