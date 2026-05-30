तू झूठा और मैं मक्कार

इस महीने की बेस्ट सेलिंग बुक्स। इस महीने की ‘टॉप टेन’ पुस्तकें। हिंदी के सबसे लोकप्रिय लेखकों की बीस किताबें। हिंदी की अवश्य पढ़ने योग्य पुस्तकें। इनको नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं पढ़ा। हिंदी की चुनिंदा पुस्तकें। महीने की पठनीय पुस्तकें यहां उपलब्ध हैं…

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार इस महीने की बेस्ट सेलिंग बुक्स। इस महीने की ‘टॉप टेन’ पुस्तकें। हिंदी के सबसे लोकप्रिय लेखकों की बीस किताबें। हिंदी की अवश्य पढ़ने योग्य पुस्तकें। इनको नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं पढ़ा। हिंदी की चुनिंदा पुस्तकें। महीने की पठनीय पुस्तकें यहां उपलब्ध हैं, पढ़ें, समझें व आगे बढ़ें। मेरी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकें... मेरी सबसे हिट पुस्तकें... मेरी सबसे चर्चित पुस्तकें।

वाट्सएप, गूगल, एक्स आदि पर ऐसी ‘बेस्ट-बेस्ट’ खबरें आती हैं, तो लगता है कि हिंदी साहित्य की ‘जीडीपी’ टॉप पर है। ऐसी खबरें आश्वस्त करती हैं कि हजार महंगाई, बेरोजगारी हो, पुस्तकों का ‘मार्केट’ बन रहा है, बढ़ रहा है और वे दनादन बिक रही हैं।

जिस तरह अमेरिका, यूरोप में ‘बेस्ट सेलर्स’ की सूची हर महीने दी जाती है, उसी तरह अपने हिंदी वाले भी करने लगे हैं। जैसे अमेरिका-यूरोप में पुस्तकें बिकती हैं, उसी तरह अपने यहां भी बिकने लगी हैं। लगता है, अब हम भी अमेरिका-यूरोप हुए जा रहे हैं और किताबी कीड़े बने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्यकार की कीमत बढ़ी है। उसकी हैसियत बढ़ी है, सत्ता बढ़ी है, अथॉरिटी बढ़ी है। उसका भी दम है, उसके भी मानी हैं, वह किसी स्टार से कम नहीं है।

ऐसी खबरें सच हैं, तो बेस्ट सेलिंग हिंदी लेखक भी मालामाल होने चाहिए, मगर ऐसा दिखता नहीं। आप किसी हिंदी लेखक से बात कीजिए, वह रोता हुआ मिलेगा कि हिंदी में लेखक हैं, पर पैसा नहीं है। लेखक बनकर नहीं जिया जा सकता, परिवार का भरण-पोषण नहीं किया जा सकता। जब यह नहीं हो सकता, तब कैसे माना जाए कि हिंदी में कोई ‘बेस्ट सेलिंग’ लेखक भी है!

पिछले दिनों जब एक लेखक ने बताया कि उसे एकमुश्त कोई तीस लाख रुपये की रॉयल्टी मिली, तो मन हुआ कि पूछा जाए कि सर जी, कितना टैक्स कटा? रिटर्न भरा कि नहीं? सरकार द्वारा बनाई गई ‘लखपति दीदी’ हो सकती हैं, पर सिर्फ लेखन से बना लखपति लेखक नहीं दिखता, क्योंकि वह हो नहीं सकता; क्योंकि हिंदी की इकोनॉमी इसकी अनुमति नहीं देती। जिसके पास ‘सरप्लस इनकम’ है, वही लेखक बन सकता है। लिखने को साधन चाहिए। लेखन सर्वहारा नहीं, मध्यवर्ग का खेल है। इसका कारण है, आम हिंदी लेखक की जन्म कुंडली।

हिंदी का लेखक मूलतः और अंतत: एक शौकिया लेखक ही है। लेखन एक हॉबी है, खाली वक्त का काम है। मूड हुआ, तो लिखा, नहीं हुआ, तो नहीं लिखा। आइडिया आया तो लिखा, वरना नहीं। अपने मन की मांग पर लिखा, किसी और की मांग पर इनकार कर दिया। इसीलिए हिंदी के अधिकांश लेखक पेशेवर नहीं हैं। अपने करियर के आखिरी दिनों में कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी आदि जरूर हिंदी के होलटाइमर रहे। इनके बाद हिंदी में एक भी होलटाइमर लेखक नहीं है। बॉलीवुड में होंगे, दिल्ली में नहीं हैं। इसलिए हिंदी का जो लेखक खुद को बेस्ट सेलर कहता है, वह झूठ बोलता है।

आप किसी हिंदी लेखक से पूछिए, वह दुनिया भर की हांकेगा कि वह जनता के लिए लिखता है, समाज में बदलाव लाने के लिए लिखता है। वह सतत प्रतिपक्ष में रहता है। उसका काम सवाल उठाना है। वह जनता की आवाज होता है, पर सच पूछिए, तो हिंदी में लेखन अब भी ‘सोशल’ नहीं, ‘पर्सनल’ काम है। मन का लड्डू है, जितना चाहे बड़ा बनाओ, खाओ।

यह लेखक इस पर्सनल काम के लिए क्या-क्या नहीं करता? बीवी-बच्चों का पेट काटता है, किताबें , पत्र-पत्रिकाएं खरीदता है, साहित्यकारों का सत्संग करता है। बीवी-बच्चे कैसे भी जीते हों, लेकिन आम हिंदी लेखक अपने सपनों के घोड़ों पर सवार रहते हैं। नाम कमाने के लिए वे क्या-क्या कुलाबे नहीं भिड़ाते, लेकिन पूछो, तो कहेंगे कि वे तो समाज के लिए मरे जा रहे हैं!