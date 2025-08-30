Hindustan Tirchhi Nazar Column 31 August 2025 आलोचना खुद मरी कि मारी गई, Tirchi-nazar Hindi News - Hindustan
Hindi Newsओपिनियन तिरछी नज़रHindustan Tirchhi Nazar Column 31 August 2025

आलोचना खुद मरी कि मारी गई

जब से खबर आई है कि ‘आलोचक का निधन’ हो चुका है, तभी से मन कचोट रहा है कि तू तो बनने से पहले ही निपट गया। इस मनहूस खबर को देने वाला भी अंग्रेजी का ही एक आलोचक है। पश्चिम वाले ऐसे ही निर्दयी होते हैं…

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार

जब से खबर आई है कि ‘आलोचक का निधन’ हो चुका है, तभी से मन कचोट रहा है कि तू तो बनने से पहले ही निपट गया। इस मनहूस खबर को देने वाला भी अंग्रेजी का ही एक आलोचक है। पश्चिम वाले ऐसे ही निर्दयी होते हैं, जो अक्सर अशुभ खबरें देकर साहित्य की दुनिया को मसान बनाते रहते हैं। कोई कहता है कि इतिहास का अंत हो चुका है, तो कोई कह देता है, भूगोल का अंत हो चुका है। कोई कहता है कि विचारधारा का अंत हो चुका है, तो कोई कह देता है, साहित्य का अंत भी हो चुका।

ऐसे ही, जब फ्रेंच चिंतक रोलां बार्थ ने कहा कि ‘लेखक का निधन हो चुका है’, तब से अब तक दुनिया भर के लेखक इस बात को लेकर जूझते रहते हैं कि लेखक का निधन हुआ, तो कब हुआ? कैसे हुआ? खुद मरा कि किसी ने मारा? हत्यारे पर एफआईआर हुई कि नहीं? जांच हुई? सजा मिली कि नहीं? लेखक की मौत का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि एक आलोचक रोनान मैकडोनाल्ड ने द क्रिटिक इज डेड नामक किताब लिखकर घोषित कर दिया कि आलोचक का निधन हो चुका है!

मैकडोनाल्ड का आशय यह है कि सोशल मीडिया से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) ने मिलकर आलोचक को निपटा दिया है। इन दिनों अमेरिका में आलोचकों का अकाल है। वहां ‘बेस्ट सेलर’ की सूची अब आलोचक नहीं, एआई बनाता है। यूट्यूब, अमेजन, बुकटॉक या बुकस्टाग्राम आदि आलोचक की अपेक्षा किताबों के बारे में बेहतर ढंग से बता सकते हैं और जरा सी देर में बड़ी से बड़ी किताब का सार सुना सकते हैं।

ऐसे में, आलोचक की जरूरत क्या? गए वे दिन, जब आलोचक कृति का गहन अध्ययन कर मूल्यांकन करते थे, आज किसी का ‘रिव्यू’ या आलोचना एक ‘क्लिक’ की दूरी पर है। अब न किसी रिचर्ड्स, लीविस, ईगलटन, देरिदा की जरूरत है और न किसी रामचंद्र शुक्ल, द्विवेदी या नामवर की।

आलोचक नाम का प्राणी तो पहले ही साहित्य का फालतू, परजीवी, दलाल या प्रायोजक माना जाता था, अब उसे फालतू या पालतू की शक्ल में भी नहीं पहचाना जाता! वह मर चुका है। जैसे कभी अंग्रेज बहादुर ने घोषित किया कि ‘किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग’, उसी तरह अब कह रहे हैं, ‘द क्रिटिक इज डेड, लॉन्ग लिव क्रिटिक/क्रिटिसिज्म।’

ये क्या बात हुई भला? एक तरफ कहते हो ‘डेड’, फिर कहते हो कि ‘लौंग लिव डैड जी।’ ये पश्चिम वाले ऐसे ही ‘दोगले’ हैं। पहले दोस्ती करते हैं, फिर दुश्मनी निभाते हैं। पहले कहते हैं, ‘डेड’ और फिर कहते हैं, ‘अमर रह।’ इस तरह ये न किसी को पूरी तरह मरने देते हैं और न पूरी तरह जीने देते हैं। इनसे बेहतर तो अपने गालिब थे, जिन्होंने ‘दिल के न रहने’ की खबर यह कहकर दी कि अर्ज-ए-नियाज-ए इश्क के काबिल नहीं रहा/ जिस दिल पे नाज था मुझे, वो दिल नहीं रहा। वह दिल और शायर के मरने की खबर एक शेर में दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे ‘सिद्धांतिकी’ का जामा नहीं पहनाया!

गालिब की जगह आप फिल्मी गीतों को ही ले लें, जिन्होंने अब तक न जाने कितनी बार घोषित किया कि दिल का खिलौना हाय टूट गया; इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। मगर किसी ने दावा नहीं किया कि दिल का निधन हो चुका है; क्योंकि जब दिल गया, तो कविता भी गई और कवि भी गए! इधर तो हर टूटा दिल तोड़ने वाले को यही गा-गाकर ढूंढ़ता रहता है कि दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ़ रहा है। यही फर्क है पूरब और पश्चिम का!

मगर उक्त दोगलेपन के बावजूद हमें आलोचक के निधन की यह घोषणा अच्छी लगती है, क्योंकि कल तक जो पश्चिम अपने को दुनिया का उद्धारकर्ता कहता रहा, वही अब सब चीजों का निधन कहकर ‘पुनर्मूषको भव’ हुआ जा रहा है।

