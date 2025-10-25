Hindustan Hindi News
सबका रोजनामचा लिखते लेखक गोपीचंद

Sat, 25 Oct 2025
सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार

एक लेखक ने एक वक्त में एक खास ‘सीएम’ के हाथों से सम्मान लिया, तो कई ने हाय-हाय की, कई ने थू-थू की, तो कई ने कहा कि शर्म करो, डूब मरो... लेकिन शर्म होती, तो आती। जवाब में कई अन्य ने हाय-हाय करने वाले का ‘बायोडाटा’ खंगाल डाला और पूछा- यह कौन सा दूध का धुला है? इसने भी तो उसी तरह के एक खास सीएम के हाथों से सम्मान ग्रहण किया है, सो उसकी भी हाय-हाय, शेम-शेम शुरू- नौ सौ चूहे खाए, बिलैया हज को जाए!

आज हिंदी का लगभग हर लेखक एक-दूसरे के बायोडाटा का जानकार है। मेहरबानी कृत्रिम बुद्धि की देवी ‘चैटजीपीटी’ की- एक क्लिक पर, एक रिक्वेस्ट पर किसी का भी सारा कच्चा-पक्का चिट्ठा हाजिर, फोटो समेत हाजिर, वीडियो समेत हाजिर! लेखक क्या था, है और क्या होगा? कल किस ‘रंग’ का था, आज किस रंग में है? कल किसकी लाइन में था? आज किसकी लाइन में है? ‘लेफ्ट’ में है कि ‘राइट’ में या दोनों में है? किसका दरबारी है? किसकी बोली बोलता है और किस का ‘टूलकिट’ है?

हिंदी में आई यह नई शिफ्ट है। लेखक का रोल बदल गया है। उसका मोल-तोल भी बदल गया है। वह एक ऐसा ढोल बन चला है, जिसे कोई भी बजा सकता है। कल तक लेखक अक्सर अटकता और खटकता था, तब विचारधारा उसका मानक थी; तय करो कि किस ओर हो तुम वाला जमाना था। लेखकों को विचारधारा के ‘फुटे’ से नापा जाता था।

वह शीतयुद्ध का दौर था। लेखक किसी न किसी विचारधारा का होता। न होता, तो खींच-तानकर बना दिया जाता। जिस विचारधारा का होता, उसे पढ़ता-समझता। बहसें होतीं, तर्क देने पड़ते। कोई परिमलिया बन जाता, तो कोई प्रगतिशील हो जाता! मगर जब से उदारीकरण और उधारीकरण आया है, तब से विचारधारा की दुकान बंद हो गई और विचारधारा की जगह ‘पर्सनल’ ने ले ली।

तब से हर मानक पर्सनल हो गया और यह पर्सनल ही पॉलिटिकल हो गया; पर्सनल ही नैतिक हो गया। यही मेरा थाना, मैं ही सिपाही, मैं ही दारोगा, मैं ही अदालत, मैं ही फैसला और मैं ही सजा। इसीलिए इन दिनों हिंदी में तरह-तरह के शेम-शेम क्लब, हाय-हाय क्लब, पोल खोल क्लब, ताक-झांक क्लब, खिंचाई क्लब और कैंसिल क्लब बन चले हैं, जो जिस-तिस की शेम-शेम करके तरह-तरह के फतवे देते रहते हैं, आदेश देते रहते हैं कि हिंदी में इन दिनों क्या हो रहा है और क्या व कैसे होना चाहिए और इसमें भी क्या व कैसे नहीं होना चाहिए।

जगह-जगह एक नैतिक कोड़ा हाथ में लिए साहित्य के कुछ स्व-नियुक्त दारोगा बैठे रहते हैं, जो वक्त-वक्त पर कोड़े फटकारते रहते हैं कि देखो-देखो, कौन, कब, किसके हाथों, कितने में बिका? नैतिकता का कोड़ा कहता है, जो बिका सो गया, वह साहित्यकार नहीं सेल्समैन है। ऐसे नैतिक क्लब सोशल मीडिया की देन हैं, जहां लिखने-पढ़ने का काम करने की जगह लेखक गोपीचंद जासूस बनकर चौबीस बाई सात के हिसाब से अपने को छोड़ बाकी सबका रोजनामचा लिखते रहते हैं कि हिंदी में कौन क्या कर रहा है? किधर जा रहा है? किसके ‘पे रोल’ पर है? सेकुलर छाप है कि कम्युनल?

जब इन क्लबों की कोई नहीं मानता, तो ये ‘प्रोटेस्ट’ में हस्ताक्षर अभियान क्लब और फिर बहिष्कार क्लब बन जाते हैं। किंतु, अपने हिंदी वाले भी ऐसे घुटे हुए हैं कि आप लाख शेम-शेम करें, वे शर्मिंदा हो के नहीं देते, उल्टे सगर्व कहने लगते हैं- हां, हम बिके! हिम्मत है, तो तुम बिककर दिखा दो? आरोप लगाने वाले को वे उलटकर कहने लगते हैं- हम उसमें गए, तुम भी तो इसमें गए? इसमें भी तो वही कॉरपोरेट स्पॉन्सर था, जो उसमें था! वह न होता, तो क्या तुम जैसा नकली माल असली बनकर हवाई जहाज से जाता, पांच सितारा में टिकता और दस मिनट बोलने के तुम्हारे जैसों को कोई बीस हजार देता?