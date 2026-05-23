काश! अंकल सैम ने कामायनी पढ़ी होती

आइए भारत की ज्ञान परंपराओं को खोजें, ज्ञान व्यवस्थाओं को तलाशें, उन्हें पुनरुज्जीवित करें और एक बार फिर दुनिया को ताल ठोककर बता दें कि भारत किसी के ज्ञान का गुलाम नहीं, उसके पास अपना ज्ञान भंडार है…

सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार आइए भारत की ज्ञान परंपराओं को खोजें, ज्ञान व्यवस्थाओं को तलाशें, उन्हें पुनरुज्जीवित करें और एक बार फिर दुनिया को ताल ठोककर बता दें कि भारत किसी के ज्ञान का गुलाम नहीं, उसके पास अपना ज्ञान भंडार है।

सच कहूं, जब-जब ऐसे विचार आते हैं, मेरे जैसे हिंदी साहित्य के परचूनिए की भारत-भक्ति भड़क उठती है। अंग्रेजी ज्ञानियों के आगे हमेशा दबा-पिचका रहने वाला सीना कुछ फूल सा जाता है, झुकी गरदन तन जाती है और आखों में एक नई दीप्ति भर जाती है और तब मुझे इन काव्य पंक्तियों के मानी समझ में आते हैं- जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं/ वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं!!

स्वदेश के इस ज्ञान भाव की बहुत से लोग खिल्ली उड़ाते हैं। कुछ कहते हैं कि भारत का ज्ञान खोजना ठीक है, लेकिन इस चक्कर में पोंगापंथ को पूजना गलत है। इस मामले में महाकवि कालिदास ने बहुत पहले चेता दिया था- पुराणमित्येव न साधु सर्वम् न चापि काव्यम् नवमित्यवद्यम्... यानी न तो सारा पुराना काव्य अच्छा है, और न ही सारा नया काव्य व्यर्थ है। इसके बावजूद अधिकांश हिंदी वाले इतने ‘मॉडर्न’ और ‘ग्लोबल’ हो चले हैं कि न केवल अपना लोकल’ खो दिए, बल्कि उससे ‘हेट’ भी करने लगे हैं।

हममें से अनेक जब तक भारत को कोस नहीं लेते, तब तक बुद्धिजीवी नहीं बन पाते। अंग्रेजों ने अपने ‘ओरियंटलिज्म’ के जरिये हमें अपने से ही ‘हेट’ करना सिखा दिया है। ऐसे में, जब कोई नेहरू की ‘भारत की खोज’ से आगे निकलकर अपने भारत के ज्ञान की खोज करने लगता है, तो उसे फौरन अंध-राष्ट्रवादी, अंध-देशभक्त करार दे दिया जाता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा की खोज के इस विचार ने ऐसे शर्मिंदा करने वालों को पहली बार रक्षात्मक बनाया है और हम सबको वि-उपनिवेशीकरण (डि-कोलोनाइज) करने का अवसर दिया है। संस्कृत साहित्य को देखें या हिंदी के भक्ति या रीति साहित्य को, ये सब विशुद्ध ‘मेड इन इंडिया’ हैं, इसीलिए ये दमदार हैं। सूफी काव्य तक कुछ इस्लामिक और बहुत कुछ ‘मेड इन इंडिया’ का मिश्रण है, पर इनके बाद का अधिकांश आधुनिकतावादी काव्य अंग्रेजों के औपनिवेशिक और पाश्चात्यवादी मसाले से ही बना है और हिंदी आलोचना, चाहे वह माक्सर्वादी हो या फिर रूपवादी, एकदम फिरंगी बनकर रह गई है। इसके अधिकांश मानक फिरंगी हैं।

ऐसे में, जब मैं भारत की ज्ञान परंपरा से निःसृत मानक खोजने चला, तो पहले मुझे इन फिरंगी मानकों से ही झगड़ना पड़ा और जब हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन किया, तो मुझे गुप्त जी की भारत भारती के अलावा जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की याद आई है, जो न केवल भारत की अपनी ज्ञान परंपराओं, अपनी चिंता को खोजती और स्थापित करती है, बल्कि पश्चिमी सभ्यता के बरक्स भारत के अपनी सभ्यता के विमर्श और आज के समय में प्रकृति और पर्यावरण के नए विमर्श खड़े करती है।

कामायनी की चिंता का केंद्र है- ज्ञान, क्रिया और इच्छा के बीच की दूरी। प्रसाद कहते हैं- ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की!/ एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की!! यानी मनुष्य चाहता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ है।