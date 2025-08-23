Hindustan tirchhi nazar column 24 August 2025 हिंदी में ‘मूंजी’ यारों की कमी नहीं, Tirchi-nazar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन तिरछी नज़रHindustan tirchhi nazar column 24 August 2025

हिंदी में ‘मूंजी’ यारों की कमी नहीं

अच्छी खबरें जलाती हैं और बुरी ठंडक पहुंचाती हैं। किसी को कुछ मिला, तो जला; किसी की किताब आई, तो चिढ़ा; किसी का सम्मान हुआ, तो बुरा लगा; कोई सेमिनार में बका, तो मन ही मन गरिआया; किसी का चेक आया और उसकी खबर फेसबुक पर देखी…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 11:21 PM
share Share
Follow Us on
हिंदी में ‘मूंजी’ यारों की कमी नहीं

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार

अच्छी खबरें जलाती हैं और बुरी ठंडक पहुंचाती हैं। किसी को कुछ मिला, तो जला; किसी की किताब आई, तो चिढ़ा; किसी का सम्मान हुआ, तो बुरा लगा; कोई सेमिनार में बका, तो मन ही मन गरिआया; किसी का चेक आया और उसकी खबर फेसबुक पर देखी, तो पेट में मरोड़ उठी। किसी की रचना फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी में अनुदित होकर छप रही है, किसी की पंजाबी, गुजराती और मलयाली में छपने वाली है, जिसकी खबर उसने इंस्टाग्राम पर लगाई है। सच कहूं, दिल धू-धू कर जलने लगता है। इसे कोई भी ‘फायर ब्रिगेड’ नहीं बुझा सकती।

मगर यदि किसी लेखक ने किसी को ‘शट अप’ कर दिया, किसी ने किसी की पोल खोल दी, किसी ने किसी की चोरी पकड़ ली, किसी ने सबके आगे किसी को दुत्कार दिया, किसी ने किसी को ‘अनफ्रेंड’ कर दिया, किसी ने किसी को ‘ब्लॉक’ कर दिया, किसी ने किसी का ‘बायकॉट’ कर दिया, किसी ने किसी के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया, किसी ने किसी को दो टके का लेखक कह दिया, किसी ने कह दिया कि फलां लेखक ‘ओवर रेटेड’ है, तो ऐसी हर खबर,ऐसी हर ‘गप’ देख-सुन मजा आता है।

ऐसे दुष्ट परिदृश्य में मुझे गोस्वामी तुलसीदास की श्रीरामचरितमानस याद आती है, जिसके उत्तरकांड में उन्होंने कहा है कि असंत का संग कभी न करना चाहिए, अगर किया, तो आप गए। असंतों के लक्षण बताते हुए वह कहते हैं- काहू की जौं सुनहिं बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई।।/ जब काहू कै देखहिं बिपती। सुखी भए मानहुं जग नृपती।। अगर तुलसी की इस दृष्टि से देखें, तो लगता है कि इन दिनों साहित्य में भी असंतों का ही बोलबाला है। उन्हीं की महिमा है और साहित्य में उन्हीं की चलती है। इसे देख मैंने भी संतों की राह छोड़ असंतों की राह पकड़ ली है और असंतों का भी असंत बनता जा रहा हूं।

एक मित्र लेखक ने आत्मकथा लिखी। मैं पूरी पढ़ गया, लेकिन उस मुए ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। मेरे कारनामे भी उसने अपने नाम कर लिए। बताइए, ऐसे को मैं क्यों सराहता? सो बदले में मैंने भी उसकी अच्छी तरह पूजा कर दी, फिर जब अपनी आपबीती लिखी, तो उसको अच्छी तरह ठिकाने लगाया। इसी तरह, मैंने जाना कि साहित्य का असली ‘रूल’ है- जैसे को तैसा। लेकिन यह अक्ल मुझे तब आई, जब ‘चिड़िया चुग गई खेत’ और मुझे अपनी मूर्खता पर पछताने तक का मौका न मिला।

बहरहाल, आलोचना की शुरुआती यात्रा में एक दिन मैंने पाया कि आलोचना ही साहित्य का सबसे बेहतरीन धंधा है। बड़े से बड़ा लेखक आलोचक के चक्कर मारता है कि वह उसकी नई किताब का अच्छा सा ‘रिव्यू’ कर, उसे महान बना दे। आलोचक की महिमा को देख मैं भी आलोचना के धंधे में कूद गया। तब से अब तक, पता नहीं कितनों की किताबों की समीक्षा की, लेख लिखे। जाने कितने स्वर्गीयों से ज्यादा नारकीयों, यानी जिंदा लेखकों को महान बनाया।

आह! वे भी क्या दिन थे, जब एक से बड़ा एक लेखक किताब भेजता, फिर फोन करता- ‘पचौरी जी कैसे हैं? क्या लिख रहे हैं? किताब भेजी थी, जरा देख लेना।’ मैं पचौरी से पचौरी जी बना रहता। मैं भी एक से एक घूरे पर गुलाल छिड़कता और बदले में धन्यवाद पाता। मगर अंततः लगा कि इस पुण्यकर्म में अगर कोई घाटे में है, तो वह मैं ही हूं। मैं सबको ‘लिफ्ट’ करता हूं, पर मुझे कोई ‘लिफ्ट’ नहीं करता। ऐसे में, एक बार जब एक मित्र लेखक का ‘रिव्यू’ का तकाजा आया, तो मैंने कह दिया कि यार! अब तक तुम्हारी सभी किताबों की समीक्षा मैंने की है, अब तुम भी मेरी इस नई किताब का ‘रिव्यू’ कर दो।

हे पाठको! वह दिन है कि यह दिन, न किसी का तकाजा आया और न किसी का धन्यवाद ही। तब समझ में आया कि ‘मूंजी यार किसके, दम लगाए और खिसके’ और तभी समझ आया कि हिंदी में ‘मूंजियों’ (मतलबियों) की कमी नहीं। तब से मैं भी ‘मूंजी’ बन गया!

India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।