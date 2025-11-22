हिंदी में हुक्का-पानी बंद करने की परंपरा

संक्षेप: एक नामी साहित्यिक संस्था के साहित्यिक आयोजन का कुछ लेखक संगठनों ने विरोध और बॉयकॉट किया। इधर बॉयकॉटिए बॉयकॉट करते रहे और खबर बनाते रहे, उधर आयोजकों के प्रोगाम ज्यों के त्यों चलते रहे…

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार एक नामी साहित्यिक संस्था के साहित्यिक आयोजन का कुछ लेखक संगठनों ने विरोध और बॉयकॉट किया। इधर बॉयकॉटिए बॉयकॉट करते रहे और खबर बनाते रहे, उधर आयोजकों के प्रोगाम ज्यों के त्यों चलते रहे। कोई पूछे कि बॉयकॉट क्यों किया, तो जवाब आता है, इसलिए कि एक आयोजक आरोपित था। साहित्य में एक बार का आरोपित सौ बार का आरोपित!

बताइए, कहां साहित्य का नैतिक जगत... पुण्यात्माओं, देवताओं का पवित्र मंदिर और कहां ऐसे पापी? बॉयकॉट करके हमने अपनी और साहित्य की इज्जत बचा ली। पिछले बरस की ही बात रही। एक बड़े मीडिया हाउस द्वारा आयोजित साहित्यिक आयोजन को कुछ बड़े ब्रांडों ने प्रायोजित किया, तो कुछ साहित्यिक संगठनों के पेट में दर्द उठा। समस्या वही। कहां त्याग-तपस्या से निर्मित पवित्र साहित्य की दुनिया और कहां सड़े हुए बाजार के उपभोक्ता ब्रांडों का इस कदर हस्तक्षेप। संघर्ष व क्रांतिकारी कविता व विचार भी बिकने की चीज हो गए?

नतीजा यह हुआ कि आयोजन में आमंत्रित साथी को पहले धिक्कारा गया, ताकि वे न जाएं। दबाव इतना रहा कि जब वे गए, तो हिसाब देते रहे कि देखिए, मैंने तो वहां भी वही पढ़ा और उसी तेवर से पढ़ा, जिसके लिए जाना जाता हूं, यानी मैंने समझौता नहीं किया।

इन दिनों कहीं बाजार के सवाल बॉयकॉट करा देते हैं, तो कहीं किसी पर लगे नैतिक आरोप उसे बॉयकॉट के लायक बना देते हैं। ऐसे में, कुछ साहित्यकार, कुछ संगठन अचानक स्वयं को कानून, वकील, जज और फैसला बना लेते हैं। अरसे से यही ‘रिपीट’ हो रहा है। सवाल आया और चला गया। न विचार हुआ, न कोई निष्कर्ष निकला, न कार्य-नीति बनी, जो काम आए!

प्रगतिशील होने का दावा करने के बावजूद हिंदी साहित्यकार व संगठन अंततः अपना एक परम नैतिक जगत बनाते हैं, जो नितांत अकलुष है, जहां किसी ने कभी कोई पाप नहीं किया। इसीलिए, वे सीधी कारवाई में यकीन करते हैं, फिर भी अपने को जनतांत्रिक कहते हैं!

हिंदी में यही होता आया है। आए दिन उसे बहुत से मुद्दे, बहुत सारे सवाल झकझोरते हैं, लेकिन गहराई से विचार करने की जगह उनको बहिष्कार या बॉयकॉट की झाड़ू से सकेर दिया जाता है। अब विचार करने का सिरदर्द कौन मोल ले? बॉयकॉट की ठोकर मारो और सारा सिरदर्द गायब- मूंदहु आंख कतहुं कुछ नाहीं।

हिंदी हर मुद्दे को स्थगित कर अपना ‘कंफर्ट जोन’ बना ही लेती है। जहां सुई का काम हो, वहां तलवार चला दो, हिंदी की यही वैचारिक कल्चर बन गई है। कोई चुनौती आई नहीं कि फौरन बॉयकॉट। कभी हस्ताक्षर अभियान, तो कभी बहिष्कार, लेकिन विचार-विमर्श हरगिज नहीं। फिर भी, वह सामाजिक और क्रांतिकारी होने का दावा करती रहती है।

हिंदी आरामपरस्त भाषा हो चली है। कठिन सवाल आता है, तो हिंदीवाला सोचता है कि कोई और हल कर दे। सवाल से डर के वह इम्तिहान का ही बॉयकॉट कर देता है और सवाल पड़ा रह जाता है। अब तक हजार सवाल आए और गए, पर हमने एक का भी सही उत्तर नहीं निकाला, फिर भी गाते रहे कि ‘घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए?’ अरे! जवाब चाहते किससे हो? अपना जवाब खुद खोजो और पाओ।

कबीर तो कब के कह गए कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ/हों बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ!! लेकिन अपना हिंदी साहित्य अभी तक गहरे पानी नहीं पैठा है और जब से सोशल मीडिया आया है, तब से तो हरेक लेखक अपने आप को प्लेटो, अरस्तू, मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, माओ, चे-ग्वेरा, लुकाच, ग्राम्शी, बेंजामिन का बाप समझकर किनारे ही बैठा है।