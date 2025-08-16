साइबर युग में सम्मान ठुकराने का आनंद

जितने उदार दाता जी, उससे भी उदार पाता जी। पाता जी रोया कि दाता जी, इस बार तो असी को दे दो। और दाता जी का दिल पिघला। सोचने लगे, पता नहीं कब से यह दुष्ट दीन मलीन छीन हीन रो रहा है और हर सीजन में ऐसे ही रोता है कि दे…

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार जितने उदार दाता जी, उससे भी उदार पाता जी। पाता जी रोया कि दाता जी, इस बार तो असी को दे दो। और दाता जी का दिल पिघला। सोचने लगे, पता नहीं कब से यह दुष्ट दीन मलीन छीन हीन रो रहा है और हर सीजन में ऐसे ही रोता है कि दे दाता के नाम... तू अब मुझको दे दे। मेरी भी तू लिफ्ट करा दे। मेरे भी तू नाम लिखा दे। यह इनाम मेरे नाम करा दे। मुझको भी तू कवि बना दे। दे दाता के नाम तुझको अल्ला रखे। सो भैया जी ने दे दिया!

लेकिन जैसे ही दिया, वैसे ही पाता जी ने ठोकर मार दी कि नहीं लेता। ऐसे में, कोई दाता जी से क्यों पूछे कि महाराज! पहले दिया क्यों? क्या आपको साहित्य की ‘वोक पॉलिटिक्स’ की समझ नहीं थी कि इन दिनों जो आनंद ठुकराने में है, वह लेने में कहां? इन दिनों साहित्य का ‘टेंपरेचर’ इस कदर पलट गया है कि पहले जो सम्मानित होता था, वह गर्व महसूस करता था, बाकी उससे जलते थे, हाथ मलते थे कि हाय! दैव दुर्विपाक कि वह ले गया? हम रह गए, उसे क्यों मिला? हमें क्यों न मिला? वह भविष्य बन गया, हम अतीत हो गए।

अखबार उसके ‘इंटरव्यू’ लेता और वह राजकपूर बनकर कहता : मैं तो जी किसी काबिल नहीं था, जिन्होंने दिया जी, उनका आभार जी। उनकी उदारता को नमन जी। उनके बाल-बच्चों, पोते-पोतियों बीवियों को सौ-सौ बार कोर्निश जी कि उन्होंने मेरे जैसे अकिंचन को इस लायक समझा जी। वह फोटो सहित खबर बनाता। वह उद्धरणीय हो जाता। उसके भाव बढ़ जाते। वह साहित्य का अध्यक्ष, मुख्य अतिथि बनने लगता। माला, शॉल, दुशाला कमाने लगता। उसके ऐश हो जाते। वह ‘अथॉरिटी’ बन जाता।

लेखक जलते-कुढ़ते, उसे छोटा करने की तिकड़म करते रहते कि उसने किस-किस से पैरवी कराई, किसे-किसे दावत कराई, किस-किस के चरण चुंबन किए, तब जाकर मिला है। अरे हमसे क्या छिपा है? मगर सामने पड़ता, तो तुरत उसे नमन करते, क्योंकि अगली कमेटी में वही देने वाला बनना था।

इसे देख हम सब उसके ‘फैन’ बनने लगते और अपने को समझाते कि बेटा! सिर्फ लिखने से कुछ न होगा। अगर कुछ पाना है, तो कुछ खोना होगा। जैसे, अपनी शर्म को, और साहित्य के नए प्रभु की सेवा करनी होगी। इसलिए अभी से तैयारी कर। पहले यत्र-तत्र-सर्वत्र उनके भाव बढ़ा और कहीं नहीं, तो उनके मुहल्ले में ही मंत्री-संत्री बुलाकर उसका सम्मान कर और करा। सिर्फ लिखने से कुछ न होगा मूर्ख। जो होगा, भक्ति भाव से होगा।

आह! वे भी क्या दिन थे, जब एक मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल जाता, तो हिंदी मात्र धन्य हो जाती या ऐसा ही कोई पंजी-दस्सी वाला पुरस्कार मिल जाता, तो लेखक का जन्म सफल हो जाता और बंदा अकादेमी से लेकर ज्ञानपीठ की ओर दौड़ लगाता दिखता, लेकिन वह साहित्य का सतयुग था, जबकि यह कलियुग है और कलियुग में भी साइबरी कलियुग है, जिसमें लेने के मुकाबले ठुकराने की ‘वैल्यू’ है।

आजकल जो मजा पहले हां कर, फिर ऐन टाइम पर ना करने में है, वह किसी और पुण्यकर्म में नहीं। इन दिनों ‘मूल्यों’ का ऐसा हेर-फेर है कि हिंदी लेखक सम्मान लेने पर शर्मिंदा होता है, जबकि ठुकराने पर गर्वित होता है, पर इस गर्व को भी खर्व (खराब) करने वाले अब मैदान में आ गए हैं। वे ठुकराने को भी शर्मिंदगी में बदल देते हैं। कारण यह कि इन दिनों इतने ठुकराने वाले हो गए हैं कि ठोकर वाला भी जोकर नजर आता है।