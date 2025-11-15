जीते जी जीरो, मरते ही हीरो

संक्षेप: श्रद्धा हुई वृद्धा, फिर भी हम हिंदी वाले हर समय श्रद्धा से ओत-प्रोत रहते हैं और अवसर-अनवसर श्रद्धांजलियां देते-लेते रहते हैं। जिसे श्रद्धा शब्द पुराना और हिंदू टाइप लगता है, वह उसे शोक-सभा का नाम दे देता है या स्मृति-सभा नाम रखकर शोक को भी…

सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार श्रद्धा हुई वृद्धा, फिर भी हम हिंदी वाले हर समय श्रद्धा से ओत-प्रोत रहते हैं और अवसर-अनवसर श्रद्धांजलियां देते-लेते रहते हैं। जिसे श्रद्धा शब्द पुराना और हिंदू टाइप लगता है, वह उसे शोक-सभा का नाम दे देता है या स्मृति-सभा नाम रखकर शोक को भी ‘सेकुलर टच’ दे देता है, लेकिन होता सब वही-वही है, जैसा कि होता है। जैसे, वाट्सएप पर लेखक के नाम सहित एक फोटो और आने का निवेदन और विनम्र निवेदकों की जगह परिवारी-जनों के नाम, सभा-स्थल के एक कोने में मेज पर परम श्रद्धेय लेखक की फ्रेम में मढ़ी बड़ी सी तस्वीर, तस्वीर के आगे गुलाब की पंखुरियों से भरी एक थाली और कुछ धूपबत्ती आदि जलती हुई।

अपना मीडिया ऐसी खबरों के लिए हमेशा तत्पर रहता है : इधर लेखक एम्स, सफदरजंग आदि में भरती हुआ नहीं कि उधर एडवांस में लेखक की ‘ओबिचुअरी’ तैयार और इंतजार कि कब उसके दिवंगत होने की खबर आए और कब उसका मृत्यु-लेख छापा जाए। कई बार कई लेखक अस्पताल जाकर वापस लौट आते हैं, तो उनका मृत्यु-लेख ‘रिजर्व’ कर दिया जाता है, ताकि मौका आते ही फिर लगा दिया जाए।

कई लेखकों को उनके शुभचिंतकों ने वक्त से पहले विदा कर दिया है और इस तरह उनकी उम्र भी बढ़ा दी है। कई ऐसे भी पल्टीमार रहे हैं, जो जाकर भी लौट-लौट आए हैं : कुछ बरस पहले हमारे एक साहित्यिक मित्र ने अचानक खबर दी कि हिंदी साहित्य के एकमात्र आचार्य आज सिधार गए… हमें शोक-सभा कर उनके परिवारी-जनों को एक ‘शोक संदेश’ भेजना चाहिए। खबर सुनते विभाग में सन्नाटा छा गया।

शोक के इस ‘शॉक’ ने सुझाया कि क्यों न ‘श्रद्धेय’ के घर फोन करके पता कर लिया जाए कि क्या और कैसे हुआ? सो हिंदी के अपने एक खबरी से तुरंत ‘सर’ के घर फोन करके पूछने को कहा गया। जवाब में उसने उधर से ‘हरामजादे’ की उपाधि पाई। फिर भी, शांत-भाव से बताता रहा कि मरने की खबर एकदम गलत है। सर जी अपने घर पर हैं, एकदम चंगे हैं, राज्यसभा में जाने वाले हैं। इधर हम सबने राहत की सांस ली, उधर उनके सिधारने की खबर देने वाले श्रीमान ऐसे गायब, जैसे गधे के सिर से सींग!

हिंदी का यही तो आनंद है : हमारी श्रद्धा का अद्धा जब-तब छलकता रहता है, क्योंकि हिंदी में हर श्रद्धांजलि-सभा एक पूरा साहित्यिक कर्मकांड होती है, जिसे किए बिना न श्रद्धेय की आत्मा तृप्त होती है, न हमारे जैसे श्रद्धालुओं की। ऐसी हर श्रद्धांजलि-सभा हरेक श्रद्धेय को लेकर मानुष तें देवता करत न लागी बार में यकीन करती हैं। जिसे जीते जी किसी ने न पूछा, वही अचानक महान की कोटि में ‘पधरा’ दिया जाता है। जो किसी जमाने में एकदम पैदल लगा करता था, उसे जन्मजात प्रतिभा का धनी सिद्ध कर दिया जाता है कि उसके पांव तो पालने में ही दिखने लगे थे। माता-पिता बताते हैं कि वह जब पैदा हुआ था, तभी कविता में रोया था, पर हिंदी वालों ने कभी उसको उसका ‘ड्यू’ नहीं दिया।

ऐसे श्रद्धेय के परिवारी-जन श्रद्धांजलि-सभा में हिंदी वालों को कुछ इस नजर से देखते हैं, मानों हिंदी पर एहसान करते हों... मानो उनके उनको स्वर्गीय करने में इन्हीं हिंदी वालों का हाथ हो... कि जिस बंदे ने हिंदी साहित्य को अपना सब कुछ दे दिया, उसी ने उनको कुछ नहीं दिया, उल्टे उनकी हमेशा उपेक्षा की।

ऐसी ही है अपनी साहित्यिक संस्कृति कि हर लेखक जीते जी जीरो, लेकिन मरते ही हीरो हो जाता है। जीते जी उसकी शिकायतें और मरते ही उसकी महानता की हिमायतें होने लगती हैं- इस खेल में हर श्रद्धेय को देवता बनाने वाला, अपने को भी देवता बना डालता है।