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हिंदी साहित्य का नया मिजाज

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एक दिन उसने धमकी दी, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। मैंने कहा, कर दो ब्लॉक, उससे क्या हो जाएगा? तुम हो कौन? अपने को क्या समझते हो? क्या तुम खुदा हो? बात तो तुमने ही शुरू की थी, तुमसे जवाब न बन पड़ा, तो खिसियाकर अपनी पर उतर…

हिंदी साहित्य का नया मिजाज
सुधीश पचौरी

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार

एक दिन उसने धमकी दी, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। मैंने कहा, कर दो ब्लॉक, उससे क्या हो जाएगा? तुम हो कौन? अपने को क्या समझते हो? क्या तुम खुदा हो? बात तो तुमने ही शुरू की थी, तुमसे जवाब न बन पड़ा, तो खिसियाकर अपनी पर उतर आए। किस-किस को ब्लॉक करोगे? एक दिन तुम खुद ही ब्लॉक हो जाओगे।

असहमति के ऐसे ही सीजन में एक कॉमरेड नाराज होकर कहने लगे, मैं तुम्हें ‘अन्फ्रेंड’ कर दूंगा। मैंने कहा, कर दो, तुम्हारी दोस्ती चाहिए ही किसे? मैं जरा असहमत हुआ, तो तुम इतने लाल-पीले हो गए? तुम तो अपने को ‘जनवादी’ कहते हो, जनंतात्रिक मूल्यों में यकीन करने वाला कहते हो और मेरी जरा सी असहमति नहीं सह पाए? असहमति को सहना ही तो जनतंत्र है। जो नहीं सह सकता, वह जनतांत्रिक कैसे?

आजकल हिंदी साहित्य की यही संस्कृति है। जब तक आप किसी की हां में हां मिलाते हैं, तब तक आप ‘फ्रेंड लिस्ट’ में हैं। ‘माई डियर’ हैं, साथी हैं, कॉमरेड हैं, मेरे हमदम मेरे दोस्त हैं, मेरी दोस्ती मेरा प्यार हैं, हमजुल्फ हैं, ‘फैमिली’ हैं, हम प्याला हम निवाला हैं।

हिंदी साहित्य में साहित्य कम, मेर-तेर अधिक है। जब तक हां जी, हां जी है, तब तक हां जी हां जी है, अगर ना जी है, तो ना जी है! जब तक आपके लिए कोई महान है, तब तक उसके लिए आप महान हैं, बाकी सब दुकान हैं। आपके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है, बाकी घूरा है। जब तक आप दोस्त हैं, तब तक साहित्य में आप ही आप हैं। आप सबके बाप हैं। जिस दिन आपने आंखें मूंदकर हां में हां नहीं मिलाई, आप ब्लॉक हुए, अनफ्रेंड हुए, वर्गशत्रु हुए, दो कौड़ी के हुए।

इन दिनों हिंदी साहित्य में ऐसे ही छोटे-छोटे अनगिनत ईश्वर मिलते हैं, जिनका अहंकार उनके कद से सौगुना बड़ा है। सामने पड़ जाएं, तो आप ‘हलो’ भले कर लें, उनकी ओर से कभी हलो नहीं होता। आप पूछ लें, तो पूछ लें कि साथी कैसे हैं? वे कभी नहीं पूछते कि आप कैसे हैं? क्या हाल-चाल हैं? उनको लगता है, हलो किया, तो वे छोटे हो जाएंगे, हीन हो जाएंगे। बंदा सोचेगा, जरूर कोई गरज पड़ी है, तभी तो फोन कर रहा है, अन्यथा तो कभी फोन नहीं करता?

इन दिनों फोन भी ‘कैल्कुलेट’ करके उठाया जाता है। उठाने से पहले सोचता है- पता नहीं कौन है? अच्छा, यह उसकी कॉल है... पता नहीं, क्या चाहता है? कहीं उसकी कोई किताब तो नहीं आ रही कि फिर लिखने को कहे? ऊपर से सब कहते हैं कि सत्य एक है, जिसके अर्थ बहुत से हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं- सत्य वही, जिसे मैं कहूं और अर्थ भी वही, जो मैं करूं। जो कहे ‘नो’, वो गया ‘खो’।

इसी तरह, सब जानते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोध: बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़:, यानी संवाद से ही सत्य का बोध होता है और बोध से शिव-दर्शन होते हैं, पर जैसे ही आपने संस्कृत का नाम लिया, आप पुराणपंथी हुए और शिवजी का नाम लिया, तो क्रांतिकारियों की नजर में आप हिंदूवादी, प्रतिक्रियावादी हुए, ‘गो टु हेल’ हुए। आप कहेंगे कि संस्कृत की न मानो, तो निराला की मान लो, जिन्होंने कहा है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तो जवाब आएगा कि आराधन का मतलब प्रार्थना, यानी भक्ति, यानी गुलामी। अब हमसे प्रार्थना करवाओगे सा...?

ऐसे लोग, पहले बात-बात पर संवाद की हत्या करते हैं, फिर रोते हैं कि संवाद नहीं है। मैं एक साहित्यिक समारोह में घुसता हूं। सब नामी-गिरामी आ-जा रहे हैं। सब अपने मोबाइल में घुसे हैं। कोई किसी से बोलता नहीं, जैसे आदमी नहीं, भूत गुजर रहे हों। साहित्य की कमीज तो है, तमीज नहीं है। बशीर बद्र ने तो पहले ही कह दिया था, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से/ ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो!

जो हाल इस ‘शेर’ में ‘शहर’ का है, आज वही साहित्य का है, क्योंकि यह नए मिजाज का साहित्य है।

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